25 сокровищ из комиссионки, которыми не грех и похвастаться

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Охота за интересными вещицами в комиссионных магазинах, секонд-хендах и на распродажах - это настоящее приключение, увлекательное и затягивающее. Вроде собирания грибов или рыбалки. И если вы поймали крупную рыбу, этим хочется поделиться! Например, в онлайн-сообществе ThriftStoreHauls, которое насчитывает 2 миллиона участников.
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4. "Когда на выходе меня спросили, что это такое, я пробормотал, что это для приготовления кофе, и поскорее убежал. Эспрессо-машина La Pavoni Europiccola стоимостью 1200 долларов досталась мне всего за 6,50 долларов"
6. "Это наконец-то случилось не с кем-то еще, а со мной. Я нашел своего белого кита! За десять долларов"
7. "Мне очень повезло. Это набор мебели Broyhill Brasilia. Пара купила дом, мебель осталась от предыдущего владельца, но им она не подошла по стилю. 100 долларов за всё!"
11. "Только что нашел этот прекрасный орган Baldwin. Работает отлично, и получил его всего за 170 $. Моя самая большая добыча в секонд-хенде за все время"
13. "Мы с мужем превратили этот старинный огнетушитель, который он получил бесплатно от коллеги, в журнальный столик, используя мраморную столешницу, найденную на гаражной распродаже за 1 доллар. Очень довольна результатом"
14. "Вчера впервые посетила Армию Спасения и взяла это (возможно, винтажное?) платье! На него была скидка 25%, поэтому я заплатила меньше 5 долларов"
23. "Купила спальный гарнитур в местной галерее. А потом в ящиках шкафа нашла фотоальбомы, записные книжки, открытки и этот набор экзорциста"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: вещи и предметы комиссионка распродажи секонд-хенд удачное приобретение удачные покупки экономия
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