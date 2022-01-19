FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Картинка дня 415 постов • 169 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Картинка дня 
25 сокровищ из комиссионки, которыми не грех и похвастаться

25 сокровищ из комиссионки, которыми не грех и похвастаться (26 фото)

Автор:
19 января 2022 13:09
Сообщество : Картинка дня
Метки: вещи и предметы   комиссионка   распродажи   секонд-хенд   удачное приобретение   удачные покупки   экономия   
1804
26
Охота за интересными вещицами в комиссионных магазинах, секонд-хендах и на распродажах - это настоящее приключение, увлекательное и затягивающее. Вроде собирания грибов или рыбалки. И если вы поймали крупную рыбу, этим хочется поделиться! Например, в онлайн-сообществе ThriftStoreHauls, которое насчитывает 2 миллиона участников.
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Картинка дня"
Метки: вещи и предметы   комиссионка   распродажи   секонд-хенд   удачное приобретение   удачные покупки   экономия   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
9
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
28k
Teodor Полчаса назад
"Я: «Сколько это стоит? Нет ценника». Продавец: «10 долларов за обе»". Это Le Creuset!
И что? Мы должны офигеть..?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Anton Chigurh Час назад
что за армии спасения? Людей спасают от чего?)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Борис Карабанов Час назад
А лампа-спринцовка входила в комплект или отдельно приобреталась?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
389
Шурман Час назад
Засранка !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как учат тех, кто учит наших детей Как учат тех, кто учит наших детей 25 забавных вещиц с барахолки, мимо которых просто нельзя было пройти 25 забавных вещиц с барахолки, мимо которых просто нельзя было пройти Сокровища, найденные в комиссионках Сокровища, найденные в комиссионках 30 невероятно удачных покупок в комиссионном магазине 30 невероятно удачных покупок в комиссионном магазине 16 маленьких сокровищ из комиссионки 16 маленьких сокровищ из комиссионки 30 "удачных" находок из комиссионок 30 "удачных" находок из комиссионок
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

38825



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
4
33
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Почему запретили производство одной из самых практичных аптечек?
5
137
Почему запретили производство одной из самых практичных аптечек?
Набирающие популярность в сообществах
Эффект дежавю: какие научные концепции объясняют возникновение этого явления?
1
10
Эффект дежавю: какие научные концепции объясняют возникновение этого явления?
Кане корсо — мощная бойцовская порода собак тёмного окраса
0
5
Кане корсо — мощная бойцовская порода собак тёмного окраса
Как учат тех, кто учит наших детей
Как учат тех, кто учит наших детей
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Коты прекрасны
0
0

Лучшие демотиваторы
Сперва увидел бегущего человека а потом как пригляделся!
1
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#животные#ватермарк#автомир#картинки#в мире#аварии#еда#полиция
#Юмор#интересно#история#кино#автомобили#СССР#дтп#авто аварии#Приколы#актеры
#люди#факты#интересное#подборка#Разное#Россия#суд#Ynews#алкоголь#конфликт

На что жалуетесь?

Вернуться