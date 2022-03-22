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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для тех кому не спится.
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Авторский пост
АНТИФИШКИ
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Иногда день сменяется ночью, как правило...
Занавесок, млэать, не хватит, и кирпичи задолбаетесь таскать по утрам
Не держали в руках талоны от носков до сигарет, и даже... ДАЖЕ... ВОДКИ.
И они теперь учат, как надо переживать смутные времена.