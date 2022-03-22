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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (25 фото)

Автор:
22 марта 2022 00:37
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
725
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для тех кому не спится.
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5  комментариев
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1k
Вася Куралесофф 4 часа назад
Автор, вопрос по первому фото. У меня в таком бардачке лежал ключ, один ключ, который подходил ко всем гайкам на велике. Называли его «семейный». Почему у вас наоборот?
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20k
Luc72 2 часа назад
Если будете строить себе дом или дачу, НИКОГДА, НИКОГДА не проектируйте панорамные окна от пола до потолка, на всю стену

Иногда день сменяется ночью, как правило...
Занавесок, млэать, не хватит, и кирпичи задолбаетесь таскать по утрам

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23k
Ego sum qui sum 3 часа назад
Не стоит называть старушек, скупающих сахар, шизофрениками, они через столько дерьма прошли, что их реакция вполне логична
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