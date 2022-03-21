Кто мог возглавить СССР вместо Горбачева?

За пост генерального секретаря ЦК КПСС боролись многие партийные авторитеты. Но в марте 1985 – м руководство партии назвала фамилию Горбачев. Почему же сильные противники уступили молодому выдвиженцу. Давайте разбираться.
Несостоявшийся лидер
Ровесник Брежнева, член Политбюро с 1962 года, Андрей Кириленко, который отвечал в ЦК за советскую промышленность и даже за рубежом считался одним из сильнейших партийных руководителей. В середине 1970 – х годов он всерьез рассматривался как преемник Генсека во властных кругах СССР. Во время поздравления Леонида Брежнева с 70 – летием произнес фразу, которая разошлась по всему миру: «70 лет для политического руководителя – это средний возраст».
Он крайне негативно высказывался о Михаиле Горбачеве, был противником его возвышения. Наверное, Андрей Кириленко с Горбачевым справился бы, но к сожалению тяжело заболел. Он впал в склеротическое состояние. Брежнев сохранил старого товарища в Политбюро. Но после смерти Брежнева, он был отправлен на пенсию. Скончался Андрей Кириленко в 1990 м – году. Все свое состояние он завещал Коммунистической партии.
Без заметных успехов
Следует отметить, что перед смертью Константина Устиновича Черненко отношение к Михаилу Горбачеву среди его партийных коллег было крайне неоднозначным. Ведь никакими особыми успехами он не прославился. Да и в ЦК КПСС, секретарем которого Михаил Сергеевич стал в ноябре 1978 года, он находился на «штрафном посту» ответственного за сельское хозяйство.
Кто – то может возразить: «Ведь тогда у него не было реальной власти, что он мог сделать?». Впрочем, о деловых качествах Горбачева – руководителя стало прекрасно известно позже.
По его инициативе приняли Продовольственную программу, обещавшую, что через 5 лет страна полностью обеспечит себя сельскохозяйственной продукцией, - и так и не заработавшую.
Бездарно была проведена антиалкогольная компания. В результате чего пошел рост наркомании и производство поддельного алкоголя.
Во внутренней политике Горбачев сумел добиться того, что республики СССР перессорились между собой.
Советский союз буквально захлестнула преступность, появился и быстро развился раннее никому неизвестный рэкет.
В результате слабости управления и экономический хаос привели к тому, что СССР распался.
Теперь о заслугах Михаила Горбачева как главы государства мы можем судить достаточно объективно – гордиться ему, по большому счету, нечем.
Единственный козырь, который был у Михаила Горбачева в далеком 1985 – м году – это его относительная «молодость» по сравнению с другими членами Политбюро. На тот момент ему исполнилось 54 года.
Как разбиваются надежды
В конце 1983 года, за несколько месяцев до смерти, Юрий Владимирович Андропов доверил Горбачеву выступить вместо себя на Пленуме ЦК КПСС, поскольку сам был в прямом смысле слова прикован к медицинскому аппарату – «искусственной почке». Бывший главный чекист страны хорошо и давно знал Михаила Сергеевича и симпатизировал ему. Горбачев, работая еще первым секретарем Ставропольского крайкома КПСС, докладывал Андропову, как себя ведут отдыхающие курортники из высшего эшелона власти на Минеральных водах.
Такое поручение для партийной элиты стало знаком: Умирающий генсек назвал своего преемника.
Это, конечно же, очень не понравилось второму человеку в партии – Константину Устиновичу Черненко. У него с Андроповым были достаточно тяжелые отношения. Поэтому, многие историки убеждены: такой ход Андропова имел целью не столько возвысить Горбачева, сколько унизить Черненко.
Известно, что умирающий Андропов прислал в Политбюро напутственное письмо, где просил, чтобы заседание Политбюро и Секретариата продолжал вести Горбачев. Но послание сразу передали Черненко. Константин Устинович поступил так, как счел нужным: огласил на заседании Политбюро все пункты, но кроме тех, что касалось Горбачева. Михаил Сергеевич сразу поехал в больницу к Андропову жаловаться.
Юрий Владимирович был возмущен, звонил соратникам с требованием срочно собрать следующее заседание Политбюро – но через несколько дней ушел из жизни.
Многолетний опыт кремлевских интриг помог Черненко ослабить напор Горбачева. Но это поражение научило Михаила Сергеевича многому.
Преданность не забывается
На следующий день после смерти Андропова, состоялось внеочередное заседание Политбюро, которое было, по сути, формальным. Решалось кому достанется пост Генсека, перед заседанием определили четыре наиболее авторитетных партийных руководителей. А именно: секретарь ЦК Константин Устинович Черненко, министр обороны Дмитрий Федорович Устинов, Председателем Совета Министров СССР Николай Александрович Тихонов, а также его первый заместитель и министр иностранных дел Андрей Андреевич Громыко.
На предварительных переговорах Громыко выдвинул на высокий пост себя. До этого Устинов встречался с Горбачевым – и тот предложил ему стать генсеком, обещая поддержку всех молодых членов ЦК. Дмитрий Федорович отказался, ссылаясь на возраст и болезни. Но и к власти Громыко, он допускать не хотел. В итоге, по инициативе Устинова «большая четверка» рекомендовала генсеком Черненко, чья кандидатура всех устроила.
Устинов все же не забыл преданности Горбачева. По его предложению, именно Михаил Сергеевич продолжал председательствовать на заседаниях Политбюро, когда Генсек находился в больнице, что было довольно часто.
Ты – мне, я – тебе
В декабре 1984 года скончался покровитель Горбачева министр обороны СССР, Маршал Советского союза Устинов. Это позволило заявить о себе другим кандидатам на пост генсека. Таких перед смертью Черненко в марте 1985 года в Политбюро насчитывалось трое:
- Андрей Андреевич Громыко
- секретарь ЦК КПСС Григорий Васильевич Романов
- первый секретарь Московского горкома партии Виктор Васильевич Гришин
Бывший председатель КГБ Владимир Александрович Крючков в своей книге воспоминаний пишет о беседе с Громыко, когда тот признался, что после смерти Черненко получил от нескольких членов Политбюро предложение занять пост Генерального секретаря – но отказался. Но многочисленные воспоминания участников событий говорят о другом. А именно о сговоре Громыко с Горбачевым. Михаилу Сергеевичу удалось подкупить опытного политика обещанием сделать его председателем Верховного Совета СССР – то есть формальным главой советского государства. За это на заседании Политбюро именно авторитетный Громыко предложил избрать Горбачева генсеком.
Виктора Гришина поддержали почти все столичные руководители, ему в заслугу ставились процветание Москвы и успешный опыт управленческой работы. Но здесь Горбачеву невольно помог Черненко. Черненко видел в нем конкурента, поэтому и распорядился собирать на него компромат. Проведенное расследование выявило, что Виктор Гришин связан с громкими экономическими преступлениями, в частности о хищении в Елисеевском магазине и Главмосторге.
Как не взлетают самолеты
Самым реальным кандидатом на этот пост являлся бывший первый секретарь Ленинградского обкома КПСС, 60 – летний Григорий Васильевич Романов. Это был крепкий профессионал и отличный организатор. Он имел те качества, которыми Горбачев похвастаться не мог. Романова справедливо считали прямой противоположностью будущему перестройщику Горбачеву. Черненко лично благоволил Романову, когда усаживал его рядом с собой на Пленумах ЦК.
Григорий Васильевич Романов курировал оборонную промышленность и пользовался поддержкой военных. По свидетельству очевидцев того времени, это действительно был реальный кандидат на высший пост в СССР.
Его подвело административное чутье. В конце февраля 1984 года, буквально за пару недель до кончины Черненко, Романов уехал в Литву на отдых. Получив известие о смерти генсека, Григорий Васильевич принял немедленно лететь в Москву. Но вылет самолета задержался из – за плохой погоды. В итоге Романов успел только непосредственно на заседание Политбюро – никаких предварительных консультаций, в отличие от Горбачева, он провести не сумел. Не хватило времени.
Еще один реальный кандидат на высшую власть был главный оппонент Горбачева – первый секретарь ЦК компартии Украины Владимир Васильевич Щербицкий. Незадолго до смерти Черненко, по инициативе Громыко был направлен с визитом в США. Именно Щербицкий, которого видел в своих преемниках еще Брежнев, мог занять на Политбюро непримиримую позицию, объединить вокруг себя противников Горбачева. Но самолет, на котором Щербицкий возвращался в Москву, под незначительным предлогом был задержан в аэропорту Нью – Йорка, и заседание Политбюро прошло без участия опасного «оппозиционера» внутрипартийной борьбы. Весть об избрании Горбачева генсеком Щербицкий получил на борту самолета.
Воздалось по заслугам
В результате заседание Политбюро ЦК КПСС прошло именно так, как было нужно романовскому конкуренту – Горбачеву. Оно проходило два дня.
10 марта 1985 года Романов предложил кандидатуру Гришина. Против этого возразил Громыко, сказавший: «Хватит уже гробы носить» - имея в виду возраст Виктора Васильевича, которому было 70 лет и предложил на высокий пост Михаила Горбачева. Гришин выдвинул кандидатуру Романова. В результате открытого голосования, Горбачев одержал победу с перевесом в один голос.
На следующий день – 11 марта, Громыко вернулся к тому же вопросу. Понимая соотношение сил, они высказались за Горбачева – и его кандидатура была утверждена единогласно.
Состоявшийся через несколько дней Пленум ЦК так же единогласно утвердил решение Политбюро.
А дальше каждый получил то, что по мнению Горбачева заслуживал. Спустя непродолжительное время Романов, Тихонов и Гришин были «выведены из игры». 1 июля 1985 года, по инициативе Горбачева, который все еще видел в Романове конкурента – был освобожден от обязанностей члена Политбюро и секретаря ЦК КПСС и отправлен на пенсию. Осенью – 27 сентября 1985 года – Николая Александровича Тихонова официально освободили от обязанностей Председателя Совета Министров СССР «по состоянию здоровья». 18 февраля 1986 года настал черед Гришина. Пленум ЦК КПСС освободил его от обязанностей члена Политбюро ЦК в связи с уходом на пенсию. Андрей Андреевич Громыко занял пост Председателя Президиума Верховного Совета СССР – страны, которая еще была мощной и единой – и занимал этот пост до 1 октября 1988 года. По – разному сложились судьбы претендентов на пост генерального секретаря ЦК КПСС.
16 февраля 1990 года в Киеве скончался Владимир Щербицкий. Говорили, что он умер не от пневмонии, а от сильного нервного перенапряжения. Ведь 17 февраля он должен был давать показания в Верховном Совете Украинской ССР об аварии на Чернобыльской АЭС. Его могла ждать позорная отставка.
Андрей Громыко после отставки работал над мемуарами. Он умер 2 июля 1989 года.
Через три дня прощались с Виктором Гришиным, который умер прямо Пресненском райсобесе, куда пришел переоформить пенсию.
1 июня 1997 года похоронили Николая Тихонова.
Дольше всех прожил Григорий Романов, умерший 3 июня 2008 года. До последнего месяца жизни Романов платил членские взносы в КПРФ.
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Авторский пост
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Плохо, потому что если правда скрывается, то любой прохиндей, обещающий дать правду в массы - будет "на коне".
Цензура, сука, она против обеих сторон играет.
Хочешь авторитет - дай чуть правды. Это аксиома.