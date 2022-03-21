Кто мог возглавить СССР вместо Горбачева?

Следует отметить, что перед смертью Константина Устиновича Черненко отношение к Михаилу Горбачеву среди его партийных коллег было крайне неоднозначным. Ведь никакими особыми успехами он не прославился. Да и в ЦК КПСС, секретарем которого Михаил Сергеевич стал в ноябре 1978 года, он находился на «штрафном посту» ответственного за сельское хозяйство.

Кто – то может возразить: «Ведь тогда у него не было реальной власти, что он мог сделать?». Впрочем, о деловых качествах Горбачева – руководителя стало прекрасно известно позже.

По его инициативе приняли Продовольственную программу, обещавшую, что через 5 лет страна полностью обеспечит себя сельскохозяйственной продукцией, - и так и не заработавшую.

Бездарно была проведена антиалкогольная компания. В результате чего пошел рост наркомании и производство поддельного алкоголя.

Во внутренней политике Горбачев сумел добиться того, что республики СССР перессорились между собой.

Советский союз буквально захлестнула преступность, появился и быстро развился раннее никому неизвестный рэкет.

В результате слабости управления и экономический хаос привели к тому, что СССР распался.

Теперь о заслугах Михаила Горбачева как главы государства мы можем судить достаточно объективно – гордиться ему, по большому счету, нечем.

Единственный козырь, который был у Михаила Горбачева в далеком 1985 – м году – это его относительная «молодость» по сравнению с другими членами Политбюро. На тот момент ему исполнилось 54 года.