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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (25 фото)

Автор:
21 марта 2022 08:44
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
1436
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.
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Метки: Приколы   Юмор   картинки   
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1  комментарий
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Андрей Иванов 39 минут назад
В Европу выпустить. Согреются, проблем с продуктами не будет, с мигрантами, с Гретой Тунберг, с удобрениями (представляю, как гадит эта птичка), с ожирением, с старением нации и т.д. и т.п.
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