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Настоящие причины гибели Титаника

Настоящие причины гибели Титаника (6 фото)

Автор:
20 марта 2022 14:58
Сообщество : Истории
Метки: Олимпик   айсберг   гибель   капитан   ошибка   пожар   титаник   торпеда   
4077
6

Айсберг никто не отменял, но дело не только в нём.

В ночь с 4 на 15 апреля 1912 года грандиозный корабль пошёл ко дну после столкновения с айсбергом. Есть несколько версий того, почему это случилось.

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Пожар

В самом начале плавания в угольном трюме произошло возгорание. С огнём пытались бороться, но пламя не утихало, из-за этого металл обшивки стал ломким. Не будь пожара, айсберг оставил бы лишь вмятину и судно спокойно поплыло бы дальше.

Заговор

Тут чистая конспирология вперемешку с шизофренией. У Титаника было судно-близнец Олимпик, и это был корабль-неудачник. При спуске на воду он врезался в дамбу, постоянно получал какие-то повреждения. Из-за этого его никто не хотел страховать. И владельцы поменяли его местами с Титаником - в тот рейс отправился именно Олимпик, который застраховали на приличную сумму. Корабль затонул, владельцы получили деньги и избавились от надоевшего им корабля. Довольно бредовая версия, хотя ничего исключать нельзя.

Конкуренция

С 1840 года самым быстрым судам, пересекающим океан, давали приз «Голубую ленту Атлантики». А обладателя такого приза вовсю пиарили в газетах и привлекали ему ещё больше клиентов. Так что Компания White Star Line захотела получить этот трофей и направила Титаник на максимальной скорости через участок, где были айсберги.

Торпеда

От этой версии тоже веет шизофренией. Якобы за два года до Первой мировой немецкие подлодки уже бороздили океан и одна из них подбила Титаник. В чём смысл? Чтобы показать, что британский флот убогий и ненадёжный.

Ошибка

Во времена парусного флота команды подавались наоборот: если говорили «На правый борт», значит румпель поворачивали влево. Такие особенности конструкции. На паровых кораблях всё было иначе: вправо - это значило поворот вправо и никак иначе. А моряки иногда путались, особенно в стрессовых ситуациях. Внучка второго помощника капитана Титаника, Чарльза Лайтоллера, пишет об этом в своей книге. Когда увидели айсберг и дали команду, рулевой по ошибке повернул в сторону айсберга, а когда попытался сманеврировать, было слишком поздно.

Пожалуй, из всех версий именно последняя выглядит самой правдоподобной.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Олимпик   айсберг   гибель   капитан   ошибка   пожар   титаник   торпеда   
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16  комментариев
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12k
Kucher 4 часа назад
"В ночь с 4 на 15 апреля 1912 года"? 1,5 недели тонул?
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31k
russger 10 минут назад
Название: НАСТОЯЩИЕ причины.
В посте: Версии, которые сам автор часто называет бредом.
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9k
Мистер Фикс 14 минут назад
Очень трудно искать черную кошку в темной комнате. Особенно если там ее нет...
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1k
оберлейтенант 15 минут назад
"Голубая Лента Атлантики" как бы не совсем причина, но имеет отношение конечно непосредственное.
это был некий знак качества, а отсюда и прибыль.
шли с небольшим опережением графика, и был у капитана большой соблазн ее, эту ленту, выиграть. тут подходит.
про ошибки в управлении? да были, но не такие как тут описаны.
не парусные суда и руль не в ту сторону (образно)
а вот с ходом и поворотом и вышла промашка. стоп машина и полный назад сыграли свою роль.
у кого есть лодочка с мотором прекрасно поймут о чем я.
как поворачивает лодка под тягой и без я прекрасно знаю, и на разных скоростях.
ошибка была в стоп и полный назад.
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2k
lekha-fil 51 минуту назад
И откуда берётся такой бред?
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8k
Света Час назад
Глупость. Относительно последней версии вообще фантазии. Да был акцент на то что у руля стоял человек привыкший к парусным судам. И он был не один. Но вот ошибка обозначена очень давно опытными судоводителями. Именно из-за размеров судна, его скорости и того что это было не парусное судно, манёвр хода от столкновения был выполнен неверно. У такого класса судов в таких обстоятельствах не рекомендовано совершать поворот. То есть суть что удар приходится на носовую часть и при пробоине опасность затопления лишь нескольких первых отсеков. А при повороте пропарывается борт в длину и повреждаются многие отсеки, что прямая угроза жизнеспособности судна. Именно это и произошло с Титаником. То есть если бы дежурный офицер не давал команду повернуть, то судно наверняка выстояло или уж точно держалось бы на воде гораздо дольше. Пожар тоже реальный факт и его последствия. Но это просто дополнительный фактор.
Давно обсосаны все причины, которые сложились одномоментно в этой катастрофе. Во первых скорость, во вторых невнимание к радиопредупреждениям, в третьих отсутствие биноклей у наблюдателей, в четвёртых неграмотные действия на мостике от дежурного офицера в момент обнаружения препятствия. Всё. Остальное уже вторая часть трагедии которая к собственно гибели судна не имеет отношения, но именно она создала столь громкий резонанс и повлекла за собой глобальные изменения в судовождении, радионавигации и многих других отраслях.
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130
asami 2 часа назад
Пожалуй, из всех версий именно последняя выглядит самой правдоподобной.
Самой правдоподобной версией является то, что на Титанике плыли практически все финансовые воротилы США, которые были против создания ФРС, и которые имели действительно вес в финансовом истеблишменте США. Кстати буквально через полтора года все права на печатание долларов США перешло в частные руки. Ага. В ООО ФРС.
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830
idhr 2 часа назад
версия со страховкой самая стройная ... человеческая жизнь в то время ценилась ещё меньше чем сейчас, а она и с ейчас в грошь не ставится. И что бы избавиться от судна-неудачника, не распилив его на металл, а с выгодой, вполне могли и принять решение угробить какие то несчастные 4 тыщи бедололаг, потом в топке первой мировой много миллионов народу спустили, а тут какие то 4 тыщи ...
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23k
Ego sum qui sum 4 часа назад
и опять ни слова про рептилоидов...
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14
Тамара Витальевна Ego sum qui sum 2 часа назад
какая досада...
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86k
Броненосец Потелкам 4 часа назад
Статья - ПОЛНЫЙ БРЕД
.
и это......
крупнотоннажное судно при резком повороте руля сначала дает приличный крен на противоположный борт, занос в эту же сторону, а уже ЗАТЕМ уходит "в поворот"

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39k
Лесли 🥰 4 часа назад
В ночь с 4 на 15 апреля
Нифига себе ночь!)))
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