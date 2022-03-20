Настоящие причины гибели Титаника

Айсберг никто не отменял, но дело не только в нём.
В ночь с 4 на 15 апреля 1912 года грандиозный корабль пошёл ко дну после столкновения с айсбергом. Есть несколько версий того, почему это случилось.
Пожар
В самом начале плавания в угольном трюме произошло возгорание. С огнём пытались бороться, но пламя не утихало, из-за этого металл обшивки стал ломким. Не будь пожара, айсберг оставил бы лишь вмятину и судно спокойно поплыло бы дальше.
Заговор
Тут чистая конспирология вперемешку с шизофренией. У Титаника было судно-близнец Олимпик, и это был корабль-неудачник. При спуске на воду он врезался в дамбу, постоянно получал какие-то повреждения. Из-за этого его никто не хотел страховать. И владельцы поменяли его местами с Титаником - в тот рейс отправился именно Олимпик, который застраховали на приличную сумму. Корабль затонул, владельцы получили деньги и избавились от надоевшего им корабля. Довольно бредовая версия, хотя ничего исключать нельзя.
Конкуренция
С 1840 года самым быстрым судам, пересекающим океан, давали приз «Голубую ленту Атлантики». А обладателя такого приза вовсю пиарили в газетах и привлекали ему ещё больше клиентов. Так что Компания White Star Line захотела получить этот трофей и направила Титаник на максимальной скорости через участок, где были айсберги.
Торпеда
От этой версии тоже веет шизофренией. Якобы за два года до Первой мировой немецкие подлодки уже бороздили океан и одна из них подбила Титаник. В чём смысл? Чтобы показать, что британский флот убогий и ненадёжный.
Ошибка
Во времена парусного флота команды подавались наоборот: если говорили «На правый борт», значит румпель поворачивали влево. Такие особенности конструкции. На паровых кораблях всё было иначе: вправо - это значило поворот вправо и никак иначе. А моряки иногда путались, особенно в стрессовых ситуациях. Внучка второго помощника капитана Титаника, Чарльза Лайтоллера, пишет об этом в своей книге. Когда увидели айсберг и дали команду, рулевой по ошибке повернул в сторону айсберга, а когда попытался сманеврировать, было слишком поздно.
Пожалуй, из всех версий именно последняя выглядит самой правдоподобной.
Источник:
АНТИФИШКИ
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В посте: Версии, которые сам автор часто называет бредом.
это был некий знак качества, а отсюда и прибыль.
шли с небольшим опережением графика, и был у капитана большой соблазн ее, эту ленту, выиграть. тут подходит.
про ошибки в управлении? да были, но не такие как тут описаны.
не парусные суда и руль не в ту сторону (образно)
а вот с ходом и поворотом и вышла промашка. стоп машина и полный назад сыграли свою роль.
у кого есть лодочка с мотором прекрасно поймут о чем я.
как поворачивает лодка под тягой и без я прекрасно знаю, и на разных скоростях.
ошибка была в стоп и полный назад.
Давно обсосаны все причины, которые сложились одномоментно в этой катастрофе. Во первых скорость, во вторых невнимание к радиопредупреждениям, в третьих отсутствие биноклей у наблюдателей, в четвёртых неграмотные действия на мостике от дежурного офицера в момент обнаружения препятствия. Всё. Остальное уже вторая часть трагедии которая к собственно гибели судна не имеет отношения, но именно она создала столь громкий резонанс и повлекла за собой глобальные изменения в судовождении, радионавигации и многих других отраслях.
Самой правдоподобной версией является то, что на Титанике плыли практически все финансовые воротилы США, которые были против создания ФРС, и которые имели действительно вес в финансовом истеблишменте США. Кстати буквально через полтора года все права на печатание долларов США перешло в частные руки. Ага. В ООО ФРС.
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и это......
крупнотоннажное судно при резком повороте руля сначала дает приличный крен на противоположный борт, занос в эту же сторону, а уже ЗАТЕМ уходит "в поворот"
Нифига себе ночь!)))