Настоящие причины гибели Титаника

Заговор

Тут чистая конспирология вперемешку с шизофренией. У Титаника было судно-близнец Олимпик, и это был корабль-неудачник. При спуске на воду он врезался в дамбу, постоянно получал какие-то повреждения. Из-за этого его никто не хотел страховать. И владельцы поменяли его местами с Титаником - в тот рейс отправился именно Олимпик, который застраховали на приличную сумму. Корабль затонул, владельцы получили деньги и избавились от надоевшего им корабля. Довольно бредовая версия, хотя ничего исключать нельзя.

Конкуренция

С 1840 года самым быстрым судам, пересекающим океан, давали приз «Голубую ленту Атлантики». А обладателя такого приза вовсю пиарили в газетах и привлекали ему ещё больше клиентов. Так что Компания White Star Line захотела получить этот трофей и направила Титаник на максимальной скорости через участок, где были айсберги.