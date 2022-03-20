Жириновский находится в критическом состоянии

А теперь врачи выкатили печальную новость: у Жириновского септический шок и отёк лёгких. Это тяжелейший диагноз, к тому же Владимир Вольфович уже немолод. Причём всё было нормально, но в эти выходные началось резкое обострение.

Мы надеемся, что врачи всё-таки вытащат его - несмотря ни на что. И Жириновский поправится и еще не раз выступит с зажигательными речами. Шансы всё равно есть.