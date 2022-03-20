Жириновский находится в критическом состоянии

Он шёл на поправку, но за последние сутки его здоровье резко ухудшилось.
Ранее медики сообщали, что Владимир Вольфович медленно, но верно, приходит в себя. Даже поругивать их начал, правда, не сильно разборчиво.
А теперь врачи выкатили печальную новость: у Жириновского септический шок и отёк лёгких. Это тяжелейший диагноз, к тому же Владимир Вольфович уже немолод. Причём всё было нормально, но в эти выходные началось резкое обострение.
Мы надеемся, что врачи всё-таки вытащат его - несмотря ни на что. И Жириновский поправится и еще не раз выступит с зажигательными речами. Шансы всё равно есть.
Владимир Вольфович, держитесь!
Источник:
АНТИФИШКИ
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Земля ему стекловатой.
Политическая проститутка.
Как можно медленнее пусть кончается в муках нечеловеческих.
Он кстати в последнее время один из самых адекватных политиков стал.
А фриков столько что смотреть страшно.