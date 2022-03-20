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Жириновский находится в критическом состоянии

Жириновский находится в критическом состоянии (3 фото)

Автор:
20 марта 2022 13:55
Сообщество : Жить в России
Метки: COVID-19   врачи   жириновский   медики   отеки   шок   
2408
3

Он шёл на поправку, но за последние сутки его здоровье резко ухудшилось.

Ранее медики сообщали, что Владимир Вольфович медленно, но верно, приходит в себя. Даже поругивать их начал, правда, не сильно разборчиво.

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А теперь врачи выкатили печальную новость: у Жириновского септический шок и отёк лёгких. Это тяжелейший диагноз, к тому же Владимир Вольфович уже немолод. Причём всё было нормально, но в эти выходные началось резкое обострение.

Мы надеемся, что врачи всё-таки вытащат его - несмотря ни на что. И Жириновский поправится и еще не раз выступит с зажигательными речами. Шансы всё равно есть.

Владимир Вольфович, держитесь!

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: COVID-19   врачи   жириновский   медики   отеки   шок   
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20  комментариев
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3k
Шура ОсЕчкин 2 часа назад
Подохнет, закопаем.
Земля ему стекловатой.
Политическая проститутка.
Как можно медленнее пусть кончается в муках нечеловеческих.
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149
Антошка Шура ОсЕчкин 2 часа назад
Завали своё тухлое хлебало, мразь ублюдочная!
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5k
tamin 10 минут назад
Эх блин. Он столько десятилетий ждал, когда можно ответить. Я думаю, госдума просто днями и ночами работала бы. Не осталось у нас гениальных шутов. Держись! Кто ещё нам правду матку в озорнлй форме выдаст.
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11k
Kostick 10 минут назад
вольфыч дюже не глупый дядя, чтобы приходить в себя в это время.
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897
Сергей 21 минуту назад
А как же 8 вакцин в вену? У нас же самая лучшая вакцина в мире как и президент МИРА!!! Айай, ну что ж так.
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128
kukaracha21 Полчаса назад
По сравнeнию с новым поколeниeм "политиков" этот довольно бeзобидeн.
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−9
2k
fraxinus Полчаса назад
Не надо было ему телевизор включать.
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70k
Пётровыч 38 минут назад
Да ладно вам, он дожил до этих событий и теперь уходит в мир иной, его миссия на этой земле выполнена.
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10k
Джон Уик 48 минут назад
Ремиссия это один из симптомов ковида. Наступает улучшение а потом снова жесть.
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1k
klklkl Час назад
Здоровья!
Он кстати в последнее время один из самых адекватных политиков стал.
А фриков столько что смотреть страшно.
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1k
Денис Ануфриев Час назад
давай выздоравливай,Вольфыч,нам еще от тебя прогнозы только нужны
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53k
Татьяна Юсова 2 часа назад
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54k
Daniel Rumiantsev 2 часа назад
Здоровья Вольфычу.
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34k
Опаньки 2 часа назад
интересно есть список законов (желательно, общественно значимых), которые предложила и провела по итогу та или иная политическая партия за время ее существования?
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1k
Иван 2 часа назад
Ах*ел от новостей?
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7
Uganda 2 часа назад
Жирик - живи. А то скучно собрания смотреть.
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