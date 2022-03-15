Жириновский приходит в норму и ругается

Владимир Вольфович постепенно идёт на поправку. И по старой традиции начинает буянить.
В последнее время лидер ЛДПР был в крайне тяжёлом состоянии. Подключен к ИВЛ, введён в медикаментозный сон, плюс ему давали седативные препараты. Успокоительное - потому что когда Жириновский приходил в себя, то рвался уйти из больницы и покрикивал на персонал. В общем-то, ничего нового)
А сейчас его состояние медленно, по чуть-чуть, но улучшается. Оно до сих пор тяжёлое, но хотя бы смерть ему больше не угрожает. Владимир Вольфович стал чаще приходить в сознание и всё чаще ругаться. По словам медиков, “он буянит”. Причём речь не всегда связная и понять, кого именно он так “чихвостит” невозможно. Наверное, всех окружающих
Чтобы успокоить неистового политика, его продолжают кормить успокоительным. Но главное, что динамика положительная. Так что может мы ещё и увидим его в Госдуме. Интересно будет послушать его комментарии по текущей ситуации в мире.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Маски отменили, Жириновский выздоровел и ругается
Тем более, что для многих ссылка МК как красная тряпка, они такой пост не откроют. Человека можно понять и простить.
вы россияне вообще бы поберегли его - как оказалось это он за порядком следил в мире и не давал начаться многим нехорошим вещам