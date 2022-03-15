Жириновский приходит в норму и ругается

В последнее время лидер ЛДПР был в крайне тяжёлом состоянии. Подключен к ИВЛ, введён в медикаментозный сон, плюс ему давали седативные препараты. Успокоительное - потому что когда Жириновский приходил в себя, то рвался уйти из больницы и покрикивал на персонал. В общем-то, ничего нового)

А сейчас его состояние медленно, по чуть-чуть, но улучшается. Оно до сих пор тяжёлое, но хотя бы смерть ему больше не угрожает. Владимир Вольфович стал чаще приходить в сознание и всё чаще ругаться. По словам медиков, “он буянит”. Причём речь не всегда связная и понять, кого именно он так “чихвостит” невозможно. Наверное, всех окружающих