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Жириновский приходит в норму и ругается

Жириновский приходит в норму и ругается (2 фото)

Автор:
15 марта 2022 14:55
Сообщество : Жить в России
Метки: COVID-19   ИВЛ   врачи   госдума   жириновский   медики   
2262
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Владимир Вольфович постепенно идёт на поправку. И по старой традиции начинает буянить.

В последнее время лидер ЛДПР был в крайне тяжёлом состоянии. Подключен к ИВЛ, введён в медикаментозный сон, плюс ему давали седативные препараты. Успокоительное - потому что когда Жириновский приходил в себя, то рвался уйти из больницы и покрикивал на персонал. В общем-то, ничего нового)

А сейчас его состояние медленно, по чуть-чуть, но улучшается. Оно до сих пор тяжёлое, но хотя бы смерть ему больше не угрожает. Владимир Вольфович стал чаще приходить в сознание и всё чаще ругаться. По словам медиков, “он буянит”. Причём речь не всегда связная и понять, кого именно он так “чихвостит” невозможно. Наверное, всех окружающих

Чтобы успокоить неистового политика, его продолжают кормить успокоительным. Но главное, что динамика положительная. Так что может мы ещё и увидим его в Госдуме. Интересно будет послушать его комментарии по текущей ситуации в мире.

Источник:

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Метки: COVID-19   ИВЛ   врачи   госдума   жириновский   медики   
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24  комментария
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83k
Taras Kozalupko 2 часа назад
Ну вот наконец-то, жизнь начинает налаживаться
Маски отменили, Жириновский выздоровел и ругается
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0
Ольга 6 минут назад
Жириновский много лет нивелировал накалывают страстей в стране. Это и была его роль. Вы кого в ЛДПР еще знаете? Да никого толком. Вольфыч-один- человек-партия. Не агитирую за него, но уважаю
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668
Bastard Fat 11 минут назад
прочитал "кормить ускорительным"
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8k
Hunson Abadeer Полчаса назад
Вольфович возвращайся скорее!!!!
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17k
Vital Idol 39 минут назад
да, он робот в трупных пятнах....
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7k
mr.Poher 44 минуты назад
Давай Владимир Вольфович, выздоравливай скорее. Очень не хватает светлых голов сейчас. Очень!
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27k
Aqueronte Час назад
А что если это все не-понастоящему и мы просто участники сна Жириновского? Этакая матрица Вольфыча.
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27k
Батончик с маком Час назад
Я не пойму поклонников этого ублюдка. Это жирик и ему подобные первыми начали грабеж страны в 90-е.
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1.9M
Иван Кемеров Час назад
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68k
Viktor Час назад
Ну раз начал ругаться - будет жив-здоров! Вольфыч, возвращайся быстрее!
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6k
klop 2 часа назад
Автор ты когда ссылки будешь давать на свои источники или это очередной твой выссер?
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9k
antonium 2 часа назад
Он уже так выглядит, как-будто ему на кладбище прогулы ставят.
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341
Motorola antonium 2 часа назад
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12k
BARcyk 2 часа назад
Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. (с)
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1k
Трям 2 часа назад
Сделайте ему ректальную тонзиллэктомию и он успокоится.
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729
Copycat 2 часа назад
Скорей бы поправился, без него такой бардак начался
вы россияне вообще бы поберегли его - как оказалось это он за порядком следил в мире и не давал начаться многим нехорошим вещам
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343
Sergio 2 часа назад
Че ты тут вцепился то? Там котел уже выкипает, маразматик!
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186
Просто прохожий 2 часа назад
Да уж, не повезло Жириновскому-такие события и без него.
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