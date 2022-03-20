Гений экономии: женщина 20 лет не покупает туалетную бумагу и нижнее белье

15 антистрессовых картинок, чтобы отдохнуть после рабочей недели

Хорошее настроение в хорошие руки

15 изображений, которые могут поднять настроение даже в очень сложный день

20 забавных котиков, которые подарят вам улыбку и хорошее настроение

Как справиться с утренней нервозностью?