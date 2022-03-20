Ну куда же столько сахара?! У них там ...опы не слипнутся?

Психиатрам уже наверное надо новый термин применять подобному явлению: "сахарный психоз". Даже если оно к сахару и не будет иметь отношения. Сахарный ажиотаж уже стал мемом. Ну что же это такое?! Когда же уже его нахапаются... Два ролика