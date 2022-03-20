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Ну куда же столько сахара?! У них там ...опы не слипнутся?

Ну куда же столько сахара?! У них там ...опы не слипнутся? (2 фото + 3 видео)

Автор:
20 марта 2022 05:20
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: ажиотаж   магазин   сахар   
1857
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Психиатрам уже наверное надо новый термин применять подобному явлению: "сахарный психоз". Даже если оно к сахару и не будет иметь отношения. Сахарный ажиотаж уже стал мемом. Ну что же это такое?! Когда же уже его нахапаются... Два ролика

Один из Ульяновска. Магазин Гулливер, утро...



И ещё один ролик с Белгорода:


Может так вирус действует на людей?!

Из комментов:


Голосом Николая Дроздова "А здесь мы можем видеть низшую ступень эволюции человека - хомо-дибиликус. Он сам не знает зачем срочно понадобился сахар, но раз все хватают то и он хватает".

Источник:

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Метки: ажиотаж   магазин   сахар   
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29  комментариев
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7k
Михаил 4 часа назад
Эта мелодия была бы к месту...
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58k
Dominus 3 минуты назад
Человек - животное, и при том стадное. Так что все в пределах допустимых норм! Правда бываю одиночки (исключения подтверждающие правило).. которые сахар не покупают .
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512
█████████████ 8 минут назад
Шутки шутками НО! в сетевые магазины сахар не поставляется или поставляется в малом количестве, хотя в связи с повышенным спросом поставки должны увеличить остался только в палатках по 160 р/кг и на рынке аж за 179р/кг... интересно когда отсутствие сахара на полках сетевых магазинах прекратится и его снова завезут в большом количестве сколько он будет стоить?)
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146
Михаил 14 минут назад
Подскажите , а зачем нужен сахар ? Особенно в таких количествах. Понятно зачем мука , гречка , соль ,туалетная бумага. Но сахар , он нужен только чтобы из него что то сделать , самогон (но сейчас не сухой закон), варенья (но что то шас мало кто варит) сладости ( да проще их купить чем сделать) ,получается что только с чаем жрать .
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53k
Татьяна Юсова 15 минут назад
Задолбал уже с этим сахаром! Других тем нет?
Что ты каждый день скачешь на этой теме?
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6k
Борис Карабанов Полчаса назад
"Доказав Полесову, как дважды два - четыре, что сахара в городе сколько угодно и что нечего устраивать панику, граждане бежали домой, брали все наличные деньги и присоединялись к сахарной очереди. "(с)
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12k
Erorist 53 минуты назад
Люди опираются на свой опыт... в конце 80-х м начале 90-х тоже говорили, для паники нет причин, обмена денег не будет, дефолта не будет и т. д., в результате ни денег не было ни продуктов особо и с тех пор люди первой реакцией на такое - лучше припасти хоть что-то.
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1k
Владимир 54 минуты назад
Прокладки девченкам. Скоро битвы в магазах из-за них будут.
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988
slackerr 57 минут назад
сука уже неделю пью кофе без сахара из за этих дебилов
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1k
Павел Астахов Час назад
Жду, когда все эти люди заполнят пустые места в своем доме сахаром, гречкой, туалетной бумагой и можно будет спокойно сходить в магазин...
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845
Copycat Час назад
Я вообще сладкое не люблю) в детстве любил но в определенный момент пристрастился к кофе и очень много его пил и в итоге стал пить его без молока и сахара просто по тому что так быстрей. Потом перестал пить его много но как то привык к несладкому и вообще перестал хотеть что то сладкое, я ни конфеты ни торты не хочу (редко только могу что то съесть по настроения ну раз в сезон может приспичит) так что сахар я могу использовать только например если в тесто там добавить вместе с солью
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4k
Tuskub 2 часа назад
Продам рецепт гречневого варенья )))
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7k
a_komolow 3 часа назад
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23k
Андрей Иванов 3 часа назад
Да продавать они его собираются. Спекулянты сраные
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4k
Горожанин 3 часа назад
С долларами та же фигня.
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13k
Юрий Николаевич 4 часа назад
Надо вкладываться в самогонные аппараты. Через пару месяцев у авито объявления "склеятся" от кол-ва сахара.
Кто нибудь делал гречишный самогон?
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