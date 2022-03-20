Ну куда же столько сахара?! У них там ...опы не слипнутся?

Психиатрам уже наверное надо новый термин применять подобному явлению: "сахарный психоз". Даже если оно к сахару и не будет иметь отношения. Сахарный ажиотаж уже стал мемом. Ну что же это такое?! Когда же уже его нахапаются... Два ролика
Один из Ульяновска. Магазин Гулливер, утро...
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И ещё один ролик с Белгорода:
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Может так вирус действует на людей?!
Из комментов:
Голосом Николая Дроздова "А здесь мы можем видеть низшую ступень эволюции человека - хомо-дибиликус. Он сам не знает зачем срочно понадобился сахар, но раз все хватают то и он хватает".
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АНТИФИШКИ
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Что ты каждый день скачешь на этой теме?
По итогу, после ее смерти, мы выкидывали кучу крупы, съеденной жучками и молью, а также закаменелый сахар.
Тут суть в том, что они берут гораздо больше, чем им надо даже на год.
Кто нибудь делал гречишный самогон?