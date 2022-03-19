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— Может, не надо его будить? Так хорошо спит…
— Надо, малыш, а как ещё ты скажешь человеку, что ему надо делать? Начинаем с малого, чтобы добиться большего. Не забывай, у нас есть великая цель.
И мама кошка подтолкнула котёнка к спящему хозяину.
— Надо, малыш, а как ещё ты скажешь человеку, что ему надо делать? Начинаем с малого, чтобы добиться большего. Не забывай, у нас есть великая цель.
И мама кошка подтолкнула котёнка к спящему хозяину.
Малыш тыкался носом, мурчал, царапал нежно лапками до тех пор, пока хозяин не открыл глаза.
— Мяу! Мур-мур-мур! — тут уже на помощь пришла мама кошка.
Человек встал, пошёл на кухню, насыпал корм, проверил, что есть вода и ушёл “досыпать”.
— Мама, а зачем мы его будили? У нас же всё это и так было! — удивился котёнок.
— Давным-давно, космический корабль наших предков потерпел крушение на нашей планете. Мы послали сигнал бедствия и за нами уже летит спасательный корабль.
Мама кошка лизнула котёнка.
— Ма, дальше!
— Ты же эту историю уже сто раз слышал.
— Ну пожалуйста!
— Ладно, слушай. Корабль летит долго и нам пришлось приспосабливаться, чтобы его дождаться. Мы приручили людей, чтобы они заботились о нас. Научили их строить тёплые дома, делать нам массаж, изготавливать бантики на верёвочках... Но уже скоро мы улетим домой, на нашу родную Альфу Котавра.
— А что будут делать люди, когда мы улетим?
— Мы возьмём их с собой, малыш. Нехорошо бросать тех, кого приручил!
— Правда?
— Конечно. Именно для этого мы прививаем им полезные навыки. Учим открывать нам двери, насыпать корм и вставать по первому требованию. Это очень важные умения для космических путешествий.
— Здорово!
— А теперь пойдём тренироваться к невесомости. Запомни, в космосе предметы не падают вниз, а остаются висеть в воздухе. Вот, попробуй спихнуть с тумбочки эту вазу.
— Мяу! Мур-мур-мур! — тут уже на помощь пришла мама кошка.
Человек встал, пошёл на кухню, насыпал корм, проверил, что есть вода и ушёл “досыпать”.
— Мама, а зачем мы его будили? У нас же всё это и так было! — удивился котёнок.
— Давным-давно, космический корабль наших предков потерпел крушение на нашей планете. Мы послали сигнал бедствия и за нами уже летит спасательный корабль.
Мама кошка лизнула котёнка.
— Ма, дальше!
— Ты же эту историю уже сто раз слышал.
— Ну пожалуйста!
— Ладно, слушай. Корабль летит долго и нам пришлось приспосабливаться, чтобы его дождаться. Мы приручили людей, чтобы они заботились о нас. Научили их строить тёплые дома, делать нам массаж, изготавливать бантики на верёвочках... Но уже скоро мы улетим домой, на нашу родную Альфу Котавра.
— А что будут делать люди, когда мы улетим?
— Мы возьмём их с собой, малыш. Нехорошо бросать тех, кого приручил!
— Правда?
— Конечно. Именно для этого мы прививаем им полезные навыки. Учим открывать нам двери, насыпать корм и вставать по первому требованию. Это очень важные умения для космических путешествий.
— Здорово!
— А теперь пойдём тренироваться к невесомости. Запомни, в космосе предметы не падают вниз, а остаются висеть в воздухе. Вот, попробуй спихнуть с тумбочки эту вазу.
(с) Александр "Котобус" Горбов
Авторский пост
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