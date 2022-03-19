Малыш тыкался носом, мурчал, царапал нежно лапками до тех пор, пока хозяин не открыл глаза.

— Мяу! Мур-мур-мур! — тут уже на помощь пришла мама кошка.

Человек встал, пошёл на кухню, насыпал корм, проверил, что есть вода и ушёл “досыпать”.

— Мама, а зачем мы его будили? У нас же всё это и так было! — удивился котёнок.

— Давным-давно, космический корабль наших предков потерпел крушение на нашей планете. Мы послали сигнал бедствия и за нами уже летит спасательный корабль.



Мама кошка лизнула котёнка.

— Ма, дальше!

— Ты же эту историю уже сто раз слышал.

— Ну пожалуйста!

— Ладно, слушай. Корабль летит долго и нам пришлось приспосабливаться, чтобы его дождаться. Мы приручили людей, чтобы они заботились о нас. Научили их строить тёплые дома, делать нам массаж, изготавливать бантики на верёвочках... Но уже скоро мы улетим домой, на нашу родную Альфу Котавра.



— А что будут делать люди, когда мы улетим?

— Мы возьмём их с собой, малыш. Нехорошо бросать тех, кого приручил!

— Правда?

— Конечно. Именно для этого мы прививаем им полезные навыки. Учим открывать нам двери, насыпать корм и вставать по первому требованию. Это очень важные умения для космических путешествий.



— Здорово!

— А теперь пойдём тренироваться к невесомости. Запомни, в космосе предметы не падают вниз, а остаются висеть в воздухе. Вот, попробуй спихнуть с тумбочки эту вазу.