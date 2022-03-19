Гений экономии: женщина 20 лет не покупает туалетную бумагу и...

Любопытные фото, которые позволяют взглянуть на привычные вещи с...

Девушки показали как одинаковые наряды смотрятся на размерах S,...

25 доказательств того, что историю творят не политики, а обычные люди

Почему Burger King не сможет закрыться в России

Чего не говорят западные историки о Второй мировой войне

Иронично о последних событиях

Непризнанный гений Уиллем Дефо: почему актер остается без...

Черно-белые снимки с историей, которые очень круто передают дух...

Её искали месяц, а она пряталась от спасателей из-за стыда

Как девушка может исправить проблемы в отношениях

Алкопост на вечер этой пятницы

40 странных фотографий, от которых становится не по себе

Тогда и сейчас: как выглядели 15 знаменитых актеров и актрис в...

Удачно сходил на рыбалку

18 марта 1991 года вышел "Désenchantée" французской певицы и...

Совет для парней

Актуальная, но с примесью баянов подборка каламбуров и лингвошуток