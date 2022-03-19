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Что красноармейцам запрещалось забирать из вещей у немецких военнопленных

Что красноармейцам запрещалось забирать из вещей у немецких военнопленных (4 фото)

Автор:
19 марта 2022 07:43
Метки: Великая Отечественная война   военнопленныe   война   
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Как известно, Советский Союз не присоединился к Женевской конвенции 1929 года, которая регламентировала жизнь военнопленных. Так в частности конвенция запрещала отбирать у военнопленных воинские награды и отличительные знаки, а деньги и вещи, представляющие особую ценность, могли быть сданы на ответственное хранение.

Вместо этого Советский Союз разработал и принял свое «Положение о военнопленных».

Сразу после начала Великой Отечественной войны в войска поступила телеграмма с грифом «секретно», которая регламентировала жизнь солдат и офицеров вермахта и их союзников в советском плену.


Так, военнопленных категорически запрещалось лишать питания. Этот поступок расценивался политически недальновидным и вредным во всех отношениях.


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Кроме того, военнопленных запрещалось оскорблять и допрашивать с применением силы и пыток, несмотря на все зверства, которые они творили на оккупированных территориях.


Ярким примером лояльного отношения к военнопленным можно считать "парад побежденных" в

Пленных офицеров запрещалось привлекать к каким-либо работам вопреки их воле. Прямо курорт какой-то!


На рядовой состав это положение естественно не распространялось.


Что же касалось личных вещей, то красноармейцам запрещалось лишать военнопленных документов, семейных фотографий, белья, обуви и предметов личного обихода.


Ордена и медали могли быть изъяты на хранение. Хотя знаки и награды за борьбу с партизанами фашисты сами старались не афишировать, поскольку наличие таких наград, как правило, заканчивалось расстрелом на месте.


Вот цитата из мемуаров немецкого военнопленного Клауса Фрицше «Цель – выжить. Шесть лет за колючей проволокой»


Мне оставили бумажник с фотографиями семьи, собственные котелок и ложку, даже складной нож, а вот всё остальное отправили «на хранение».

Несмотря на жесткий регламент содержания военнопленных, все-таки много зависело от начальника и руководства колонии в целом.



В отдельных случаях заключенные даже не рассчитывали получить свои вещи назад после освобождения, а другие вывозили свое имущество и заработанные деньги практически чемоданами.

Другое дело, что не все из военнопленных стремились попасть обратно домой, так как на родине они заведомо считались погибшими, а их семьи лишены пенсий и пособий.


Доподлинно известно, что послевоенный Сталинград (Волгоград с 1961 года) восстававливали военнопленные немцы.



По разным оценкам за время Великой Отечественной войны в плен было взято до 3,5 млн. немцев и их союзников.


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Метки: Великая Отечественная война   военнопленныe   война   
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3  комментария
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3k
aleksander Час назад
Вели дела обменные
Сопливые острожники
На стройке немцы пленные
На хлеб меняли ножики.

В. Высоцкий
«Баллада о детстве»
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44k
Элек Мек Час назад
Если не изъятое,значит трофейное.
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1k
Иван Час назад
Ну щас то не война, щас можно даже золотые коронки вырывать.
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