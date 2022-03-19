Что красноармейцам запрещалось забирать из вещей у немецких военнопленных

Кроме того, военнопленных запрещалось оскорблять и допрашивать с применением силы и пыток, несмотря на все зверства, которые они творили на оккупированных территориях.

Ярким примером лояльного отношения к военнопленным можно считать "парад побежденных" в

Пленных офицеров запрещалось привлекать к каким-либо работам вопреки их воле. Прямо курорт какой-то!

На рядовой состав это положение естественно не распространялось.

Что же касалось личных вещей, то красноармейцам запрещалось лишать военнопленных документов, семейных фотографий, белья, обуви и предметов личного обихода.

Ордена и медали могли быть изъяты на хранение. Хотя знаки и награды за борьбу с партизанами фашисты сами старались не афишировать, поскольку наличие таких наград, как правило, заканчивалось расстрелом на месте.

Вот цитата из мемуаров немецкого военнопленного Клауса Фрицше «Цель – выжить. Шесть лет за колючей проволокой»

Мне оставили бумажник с фотографиями семьи, собственные котелок и ложку, даже складной нож, а вот всё остальное отправили «на хранение».

Несмотря на жесткий регламент содержания военнопленных, все-таки много зависело от начальника и руководства колонии в целом.