Что красноармейцам запрещалось забирать из вещей у немецких военнопленных

Как известно, Советский Союз не присоединился к Женевской конвенции 1929 года, которая регламентировала жизнь военнопленных. Так в частности конвенция запрещала отбирать у военнопленных воинские награды и отличительные знаки, а деньги и вещи, представляющие особую ценность, могли быть сданы на ответственное хранение.
Вместо этого Советский Союз разработал и принял свое «Положение о военнопленных».
Сразу после начала Великой Отечественной войны в войска поступила телеграмма с грифом «секретно», которая регламентировала жизнь солдат и офицеров вермахта и их союзников в советском плену.
Так, военнопленных категорически запрещалось лишать питания. Этот поступок расценивался политически недальновидным и вредным во всех отношениях.
Кроме того, военнопленных запрещалось оскорблять и допрашивать с применением силы и пыток, несмотря на все зверства, которые они творили на оккупированных территориях.
Ярким примером лояльного отношения к военнопленным можно считать "парад побежденных" в
Пленных офицеров запрещалось привлекать к каким-либо работам вопреки их воле. Прямо курорт какой-то!
На рядовой состав это положение естественно не распространялось.
Что же касалось личных вещей, то красноармейцам запрещалось лишать военнопленных документов, семейных фотографий, белья, обуви и предметов личного обихода.
Ордена и медали могли быть изъяты на хранение. Хотя знаки и награды за борьбу с партизанами фашисты сами старались не афишировать, поскольку наличие таких наград, как правило, заканчивалось расстрелом на месте.
Вот цитата из мемуаров немецкого военнопленного Клауса Фрицше «Цель – выжить. Шесть лет за колючей проволокой»
Мне оставили бумажник с фотографиями семьи, собственные котелок и ложку, даже складной нож, а вот всё остальное отправили «на хранение».
Несмотря на жесткий регламент содержания военнопленных, все-таки много зависело от начальника и руководства колонии в целом.
В отдельных случаях заключенные даже не рассчитывали получить свои вещи назад после освобождения, а другие вывозили свое имущество и заработанные деньги практически чемоданами.
Другое дело, что не все из военнопленных стремились попасть обратно домой, так как на родине они заведомо считались погибшими, а их семьи лишены пенсий и пособий.
Доподлинно известно, что послевоенный Сталинград (Волгоград с 1961 года) восстававливали военнопленные немцы.
По разным оценкам за время Великой Отечественной войны в плен было взято до 3,5 млн. немцев и их союзников.
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Авторский пост
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