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Сообщество Удивительное рядом 269 постов • 46 подписчиков подписаться
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Фотографии, от взгляда на которые невольно становится не по себе

Фотографии, от взгляда на которые невольно становится не по себе (25 фото)

Автор:
04 марта 2022 14:25
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: и так бывает   странное   страшно   тревожно   удивительное   ужасы   фото   что-то нервное   
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В группе Oddly Terrifying 2 миллиона человек делятся самыми странными, страшными и будоражащими нервы фотографиями различных объектов, от природных артефактов до изображений, созданных компьютером. Эти снимки пугают, но все равно от них невозможно отвести взгляд.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: и так бывает   странное   страшно   тревожно   удивительное   ужасы   фото   что-то нервное   

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11  комментариев
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25k
Киры4 10 часов назад
"Фотографии, от взгляда на которые невольно становится не по себе", особенно если хи недавно выкладывали.
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6k
a_komolow 5 часов назад
Совсем недавно было!
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749
perekrestok 8 часов назад
Женщина беременная инопланетянами?
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1k
emporio_ss 8 часов назад
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19k
Serg2001 9 часов назад
А олень потом репу ломает, почему даже ночью по нему охотники шмаляют... )
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4k
Наталья 10 часов назад
Скорее блюющий лимон
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