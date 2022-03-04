Фотографии, от взгляда на которые невольно становится не по себе

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В группе Oddly Terrifying 2 миллиона человек делятся самыми странными, страшными и будоражащими нервы фотографиями различных объектов, от природных артефактов до изображений, созданных компьютером. Эти снимки пугают, но все равно от них невозможно отвести взгляд.
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Черная трещина - 20-метровая трещина вдоль тропы в национальном парке Каньонлендс, штат Юта.
"Прошлой ночью я проснулась в ужасе, увидев привидение в ногах моей кровати. Мне потребовалось несколько минут, чтобы понять, что это моя одежда, висящая на двери"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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