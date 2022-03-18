Золотая лихорадка: москвичи часами стоят в очереди, чтобы купить драгметаллы

После отмены НДС на покупку слитков спрос на золото вырос в несколько десятков раз. В банках фиксируют увеличение количества обезличенных металлических счетов, а ценные монеты стали дефицитом, за которым выстраиваются длинные очереди.

По информации Forbes в Сбербанке спрос на покупку слитков вырос в 30 раз, в связи с чем в отдельных офисах они могут быстро заканчиваться. Особенным спросом пользуются небольшие слитки. Сейчас покупатели могут приобрести металл весом 1, 5, 10, 20, 50, 100, 250, 500 и 1000 грамм. Конечно, не всем по карману килограммовый - на 16 марта его стоимость составляла 7,14 миллионов рублей. А вот самый маленький обошелся покупателям в 7394 рубля.

А пока можно увидеть, как люди пытаются купить золото, выстаивая длинные очереди. В рунете завирусилось видео из отделения "Сбербанка" рядом с метро Тверская. Этот ролик был снят 16 марта.



