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Золотая лихорадка: москвичи часами стоят в очереди, чтобы купить драгметаллы

Золотая лихорадка: москвичи часами стоят в очереди, чтобы купить драгметаллы (1 фото + 2 видео)

Автор:
18 марта 2022 11:49
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   банк   видео   драгоценные металлы   золотая лихорадка   золото   люди гибнут за металл   покупка золота   
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Спрос на золото достиг максимального уровня.

После отмены НДС на покупку слитков спрос на золото вырос в несколько десятков раз. В банках фиксируют увеличение количества обезличенных металлических счетов, а ценные монеты стали дефицитом, за которым выстраиваются длинные очереди.


По информации Forbes в Сбербанке спрос на покупку слитков вырос в 30 раз, в связи с чем в отдельных офисах они могут быстро заканчиваться. Особенным спросом пользуются небольшие слитки. Сейчас покупатели могут приобрести металл весом 1, 5, 10, 20, 50, 100, 250, 500 и 1000 грамм. Конечно, не всем по карману килограммовый - на 16 марта его стоимость составляла 7,14 миллионов рублей. А вот самый маленький обошелся покупателям в 7394 рубля.


А пока можно увидеть, как люди пытаются купить золото, выстаивая длинные очереди. В рунете завирусилось видео из отделения "Сбербанка" рядом с метро Тверская. Этот ролик был снят 16 марта.


Второе видео снимали в тот же день. Очевидцы сообщают, что жители столицы скупили и слитки и монеты из драгоценных металлов. При этом, судя по ролику, среди интересующихся золотом люда разного возраста.


Москвичи рассказывают, что занимают очередь на покупку рано утром, но уже к 10.30 16 марта в списке (да-да, запись ведется как раньше - на бумажке) было около 130 человек.Однако в тот день в 12:34 золото в отделении на Тверской закончилось - успели обслужить около 20 человек.


Дефицит небольших слитков связан с тем, что до отмены НДС банки предпочитали получать от производителей золото в крупногабаритных вариантах. Но сейчас требуются более ходовые размеры и на переработку больших в маленькие нужно время.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ynews   банк   видео   драгоценные металлы   золотая лихорадка   золото   люди гибнут за металл   покупка золота   
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60  комментариев
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30k
Fat Lynx 2 часа назад
ТАК, БЛЯ! А накуя я продал гречу и затарился сахаром?
Надо СРОЧНО продать сахар и купить золото!
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90k
сапер Водичка 18 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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6k
Sergey 18 минут назад
за гречкой вставайте, за гречей!!!!! нах вам это золото, оно не съедобное.
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6k
Борис Карабанов 20 минут назад
У всех свои проблемы. У кого щи жидкие, а у кого жемчуг мелок. В России соль, сахар спички на сбережения покупают, в Москве - золото.
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6k
SR 36 минут назад
Золото не очень ликвидный товар. Большие потери при продаже.
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5k
Чётенький 36 минут назад
Как обычно в этой вашей маскве, всё гипертрофировано.
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4k
Enigma Kuutar 45 минут назад
Продам бабкины коронки. =)))
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−4
6k
пропеллер 50 минут назад
так 800 +тонн Российского золота за границей ,что с ним будет 32 млд так то)
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2k
Закрытый файл Час назад
Я не оспариваю вечную ценность золота. В ту войну хорошо менялось на продукты. Но за одну мысль, что в эту войну может быть так же, нужно наказывать. Надеюсь, дура Овсянникова будет первопроходцем по этой статье.
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943
Александр Час назад
Надо срочно переписать бабушкин хрусталь...... Ну хз.... А вдруг ?????
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8k
Виталий Касандров Час назад
Стандартная ситуация.Удачно сдав баксы, переглядываются во вполне ликвидный ресурс ,благо ндс отменили. Следующая волна будет антиквариат и монеты.
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21k
Слепой Пью 2 часа назад
Пройдет ажиотаж купивших золотишко без НДС, и государство сделает финт конем: при продаже бывших покупателей нагрузят 40% НДС...
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6k
Echo 2 часа назад
Москвичи интелегентные люди, за золотом пошли в банк, а не у циган зубы рвать
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4k
Феликс Дзержинский 2 часа назад
В данном золоте, золото отсутствует от слова совсем.
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6k
Максим 2 часа назад
Допустим люди верят, что золото убережет от инфляции. Весьма разумно! Но, золото товар не слишком ликвидный в стрессовых ситуациях. Для этого достаточно знать историю. Иной раз мука может стоить дороже.
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6k
Echo 2 часа назад
эти люди все стоматологи ?
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12k
Erorist 2 часа назад
Пока в регионах затариваются солью, сахаром и крупой - москвичи покупают золото. Всё что нужно знать о возможностях в стране по регионам ))) А ещё любят москвичи рассказывать, что им живёт ничем не лучше чем на периферии... Я вот ни одного не знаю человека, покупающего золота в наших пенатах.
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