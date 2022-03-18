Золотая лихорадка: москвичи часами стоят в очереди, чтобы купить драгметаллы

Спрос на золото достиг максимального уровня.
После отмены НДС на покупку слитков спрос на золото вырос в несколько десятков раз. В банках фиксируют увеличение количества обезличенных металлических счетов, а ценные монеты стали дефицитом, за которым выстраиваются длинные очереди.
По информации Forbes в Сбербанке спрос на покупку слитков вырос в 30 раз, в связи с чем в отдельных офисах они могут быстро заканчиваться. Особенным спросом пользуются небольшие слитки. Сейчас покупатели могут приобрести металл весом 1, 5, 10, 20, 50, 100, 250, 500 и 1000 грамм. Конечно, не всем по карману килограммовый - на 16 марта его стоимость составляла 7,14 миллионов рублей. А вот самый маленький обошелся покупателям в 7394 рубля.
А пока можно увидеть, как люди пытаются купить золото, выстаивая длинные очереди. В рунете завирусилось видео из отделения "Сбербанка" рядом с метро Тверская. Этот ролик был снят 16 марта.
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Второе видео снимали в тот же день. Очевидцы сообщают, что жители столицы скупили и слитки и монеты из драгоценных металлов. При этом, судя по ролику, среди интересующихся золотом люда разного возраста.
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Москвичи рассказывают, что занимают очередь на покупку рано утром, но уже к 10.30 16 марта в списке (да-да, запись ведется как раньше - на бумажке) было около 130 человек.Однако в тот день в 12:34 золото в отделении на Тверской закончилось - успели обслужить около 20 человек.
Дефицит небольших слитков связан с тем, что до отмены НДС банки предпочитали получать от производителей золото в крупногабаритных вариантах. Но сейчас требуются более ходовые размеры и на переработку больших в маленькие нужно время.
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АНТИФИШКИ
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Надо СРОЧНО продать сахар и купить золото!
2. Успели нап*здеть, как и Овсянникова, на эту же тему на 5 лет мордовских лагерей;
3. Отключат интернет - не будет возможности развлекаться.
Совесть нации, как и все, кто в эти дни свалил из страны.
P.S. С тебя золотой слиток за предоставление информации.
Чушь не несите!
Государство и так уже опустило уважение к себе народа ниже плинтуса.
Подобные выходки могут обойтись очень дорого.
Я просто часто доставкой пользуюсь и интереса ради набрал в поисковике магазина сахар:
https://av.ru/catalog/bakaleya/muka-sol-sahar/sahar/https://av.ru/catalog/bakaleya/muka-sol-sahar/sahar/
Очень сомневаюсь, что все эти хомяки (не по политическим соображениям, а запасливые как хомяки) повлияют на ситуацию с наличием продуктов.
"Сахар тростниковый коричневый нерафинированный БИО Alce Nero 500 г, Италия 445 "
С учетом доставки 1000 рублей за 500 грамм получается. Наверно слишком сладко для меня.
Или пусть это останется маленькой тайной, гений сарказма))))
Всего доброго!