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В Мурманске рабочий слетел с крыши, пытаясь очистить ее от снега

В Мурманске рабочий слетел с крыши, пытаясь очистить ее от снега (2 фото + 2 видео)

Автор:
15 марта 2022 08:39
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   видео   мурманск   страховка   тб   трос   чистка кровли   
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А ведь мог и разбиться.

Рабочий занимался очисткой кровли здания от снега, но в какой-то момент поскользнулся и съехал с крыши, чуть не упав вниз. По счастью, у бедолаги был страховочный трос, а еще он, падая, схватился за провода.


Он висел таким образом какое-то время, пока его не заметил водитель крана, работавший неподалеку. Он помог забраться мужчине в люльку и спустил его на землю. Очевидцы сообщают, что все произошло еще до приезда спасателей.



Похоже, мужчина надолго запомнит чистку кровли дома №86 по проспекту Ленина, а все посмотревшие это видео, уверуют в страховочный трос и технику безопасности.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ynews   видео   мурманск   страховка   тб   трос   чистка кровли   
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7  комментариев
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4k
А.Берестенко 52 минуты назад
Если бы это были провода - не висел бы он там

Наверное это тросы растяжки.
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1k
rudenkov 8 минут назад
"пока его не заметил водитель крана." Не крана, а автовышки!
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44k
Элек Мек 13 минут назад
А могло бы и ё.б.о.м токнуть.
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20k
SolomonA 43 минуты назад
Главное - крышу-то он почистил. Вон - снега нет.
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Дмитрий 46 минут назад
Собственно крышу какой то гений проектировал...Ограждений нет от слова "совсем"!
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Тигран Саркисян 55 минут назад
А блет на крышу и без страховки , у этого индивида мозг ваше наблюдается?
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