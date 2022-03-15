В Мурманске рабочий слетел с крыши, пытаясь очистить ее от снега

А ведь мог и разбиться.
Рабочий занимался очисткой кровли здания от снега, но в какой-то момент поскользнулся и съехал с крыши, чуть не упав вниз. По счастью, у бедолаги был страховочный трос, а еще он, падая, схватился за провода.
Он висел таким образом какое-то время, пока его не заметил водитель крана, работавший неподалеку. Он помог забраться мужчине в люльку и спустил его на землю. Очевидцы сообщают, что все произошло еще до приезда спасателей.
Похоже, мужчина надолго запомнит чистку кровли дома №86 по проспекту Ленина, а все посмотревшие это видео, уверуют в страховочный трос и технику безопасности.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Наверное это тросы растяжки.