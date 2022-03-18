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Смешные комментарии из&nbsp;социальных сетей-54

Смешные комментарии из социальных сетей-54 (28 фото)

Автор:
18 марта 2022 11:28
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы.   
2729
28
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Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы.   
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48  комментариев
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22k
Ego sum qui sum 2 часа назад
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mr.Poher Минуту назад
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Нижний тенис может полюбить и тебя.
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1k
!ГЕНнадий 5 минут назад
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прикольно шутить над спящими бомжами..
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22
Чендлер !ГЕНнадий 3 минуты назад
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если сдвинуть - можно и отжимать валиками )

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7k
mr.Poher 5 минут назад
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Туборг грин и берёзка!
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1k
!ГЕНнадий 9 минут назад
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Ну, мужики - вековые однолюбы...
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1k
!ГЕНнадий 10 минут назад
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...будешь спрашивать как выключить.
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1k
!ГЕНнадий 11 минут назад
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1k
!ГЕНнадий 12 минут назад
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Ну, тогда ещё Распутина, или Рояля. Ну и жвачку Турбо..

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1k
!ГЕНнадий 17 минут назад
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-Просто, клавиатура очень тугая....
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157
Crazy Gary 41 минуту назад
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Кто-то измеряет жизнь прожитыми годами, а кто-то продолжительностью.
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157
Crazy Gary 40 минут назад
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Про глубину познаний забыл))
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8k
Виталий Касандров 52 минуты назад
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Таки умер еще в 1323 до нашей эры.
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8k
Василенко Татьяна Час назад
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А я вообще мужской орган оторванный сначала увидела(((
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1k
anatolis Час назад
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скорее Путина.
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39k
Лесли 🥰 Час назад
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Он потом этот гвоздик бате в лоб забьет))))
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39k
Лесли 🥰 Час назад
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Из яйца вылупилась)))
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39k
Лесли 🥰 Час назад
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Идет загрузка. Через 9 мес включится первая мелодия)) что-то типа скрима))
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127
Антошка 2 часа назад
Ништяк сегодня подборочка, до слёз!!!
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15k
Alex 2 часа назад
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жуть....
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2k
Денис 2 часа назад
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Попробуй отодрать.
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7k
a_komolow 2 часа назад
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Жене не показывай!
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62k
Андрей 2 часа назад
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Не хотел бы, чтобы у меня оттуда шёл дым...
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