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Сообщество Жить в России 5921 пост • 846 подписчиков подписаться
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Как 17 рыбаков из небольшого села на краю земли кормят десятки тысяч человек и не уходят в минус?

Как 17 рыбаков из небольшого села на краю земли кормят десятки тысяч человек и не уходят в минус? (1 видео)

Автор:
18 марта 2022 10:38
Сообщество : Жить в России
Метки: рыбалка   рыбный промысел   ямал   
189
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Ажиотаж, паника и пустые прилавки. Некоторые продукты сметают с самого утра, как в «чёрную пятницу». Но стоит ли нам северянам беспокоиться?

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Метки: рыбалка   рыбный промысел   ямал   
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