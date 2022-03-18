Как 17 рыбаков из небольшого села на краю земли кормят десятки тысяч человек и не уходят в минус?

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Ажиотаж, паника и пустые прилавки. Некоторые продукты сметают с самого утра, как в «чёрную пятницу». Но стоит ли нам северянам беспокоиться?
Источник:
Дабы избавить людей от тревожности, мы выпускаем серию материалов о местных предприятиях, которые годами обеспечивают ямальцев всем необходимым.
Авторский пост
АНТИФИШКИ
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Метки: рыбалка рыбный промысел ямал
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