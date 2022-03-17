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Как придумали гематоген и почему он стал таким популярным в СССР?

Как придумали гематоген и почему он стал таким популярным в СССР? (5 фото)

Автор:
17 марта 2022 20:47
Метки: Еда   история   медикаменты   продукты   
604
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Советская кухня подарила миру множество блюд и сильно отличалась от зарубежной. Так, жители других стран не понимают, почему у нас популярны гречневая каша, холодец, супы, кофейные напитки без кофеина и другая еда. Немалую славу заслужил и гематоген: хотя препарат задумывался как лекарство, он стал лакомством для всех детей из СССР.

Однако мировую известность он не получил и распространён в основном на территории стран бывшего Советского Союза. Итак, как создавали гематоген и почему он стал таким популярным в СССР?

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Как появился гематоген?

В 1890 году в Швейцарии появилось новое лекарственное средство под названием «Гематоген доктора Адольфа Гоммеля». Эта была жидкая микстура, чьими главными компонентами стали бычья кровь и яичный желток. Лекарство предназначалось для лечения анемии.

Название препарата появилось как объединение греческих слов «кровь» и «рождение». Доктор Гоммель состав микстуры не скрывал, наоборот, он искал вспомогательные вещества для более приятного приёма и увеличения срока годности.


Популярность продукта

Лекарство быстро обрело популярность, поскольку помогало восполнить дефицит железа в организме. А анемией тогда страдали буквально все: большинство людей – из-за плохого несбалансированного питания, а дамы высшего света – по причине стремления выглядеть хрупкими.

А затем грянула Первая мировая война. Бои отличались особой жестокостью, в них было огромное количество погибших и ещё больше солдат с пулевыми и осколочными ранениями, сопровождавшихся кровопотерей.

Врачи отмечали, что гематоген помогает восстанавливаться раненым воинам, да и ослабленные плохим питанием дети с его помощью быстро крепли.


Гематоген в СССР

Впервые на территории рухнувшей Российской империи собственное производство гематогена началось после 1917 года, а уже к 1926 году его изготавливалось на 6 млн рублей. Препарат нашел своего потребителя быстро – он предназначался для раненых бойцов Красной Армии и их детей.

Согласно Большой Советской Энциклопедии (1929 год издания), гематоген представлял собой 70%-ый раствор гемоглобина в смеси глицерина и вина – всё ещё микстуру, а не известный нам батончик.

Особую популярность лекарство приобрело во время Второй мировой войны. До 1940-ых его в основном производили в Киеве, причем если сначала только в виде микстуры, то затем появились и сухие плитки. После этого центром производства препарата стали советские среднеазиатские республики, туда эвакуировали много предприятий фармацевтики.


Также в Средней Азии было развернуто много госпиталей, так что продукт оказался недалеко от потребителя. Многим раненым бойцам Красной Армии гематоген помог восстановиться после ран и вернуться на фронт.


Как гематоген стал лакомством

Перенесшие войну (и родившиеся после нее) дети были слабыми. Гематоген хорошо подходил для укрепления здоровья подрастающего поколения, но вкус его явно оставлял желать лучшего. И тогда его было решено выпускать в виде сладких плиток. И успех превзошел все ожидания.


Самым популярным вариантом стал «Гематоген детский». В его состав по ГОСТу входили 4-5% черного пищевого альбумина, 30-35% сгущенного молока, 40% сахара, около 20% патоки, ванилин. Лекарство продавалось в каждой аптеке и явно было вкусным.

Купить на свои карманные копейки шоколадку дети были редко в состоянии, да и не всегда это лакомство было в магазине. А гематоген был дешёвым и полезным (одна плитка покрывала суточную потребность в железе). К тому же, достать его можно было легко в любой аптеке или фельдшерском пункте.


Нередко его покупали на вечер «к чаю» взамен конфет, которые не все могли себе позволить. В США и Европе «кровавая плитка» не прижилась: не было ни производства, ни особого спроса. Там шоколадные изделия были более доступны, покупать на сладкое гематоген потребности не было.

Сегодня препарат остаётся популярным в странах бывшего СССР: любовь к нему осталась у людей,привыкших к этому продукту еще со времен советского детства. А они приучили к гематогену своих детей. Он остаётся вкусным и полезным по сей день.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Еда   история   медикаменты   продукты   
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4  комментария
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58k
Dominus Час назад
В СССР выбора баловать себя не было , покупал копейки стоил вроде как 11 коп в аптеке в 70 х .
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17k
ЦСКА Час назад
Вот она! Упаковка из детства!
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628
Шурман 2 часа назад
С 90тых его не ел а вот в 80тых это да , но в аптеку не только за спичками ходили , нужны были жгуты и тд .
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