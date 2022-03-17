Как придумали гематоген и почему он стал таким популярным в СССР?

Как появился гематоген?

В 1890 году в Швейцарии появилось новое лекарственное средство под названием «Гематоген доктора Адольфа Гоммеля». Эта была жидкая микстура, чьими главными компонентами стали бычья кровь и яичный желток. Лекарство предназначалось для лечения анемии.

Название препарата появилось как объединение греческих слов «кровь» и «рождение». Доктор Гоммель состав микстуры не скрывал, наоборот, он искал вспомогательные вещества для более приятного приёма и увеличения срока годности.

Популярность продукта

Лекарство быстро обрело популярность, поскольку помогало восполнить дефицит железа в организме. А анемией тогда страдали буквально все: большинство людей – из-за плохого несбалансированного питания, а дамы высшего света – по причине стремления выглядеть хрупкими.