15 фантастических гибридов животных

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С появлением фотошопа создавать гибриды животных стало очень просто и весело. И выглядят эти работы крайне реалистично.
Кажется, весь животный мир нашей планеты уже изучен вдоль и поперёк, и ничего нового здесь уже не отыскать. Но учёные не сдаются и продолжают изучать самые удалённые уголки Земли. А пользователи сети создают своих зверушек с помощью фоторедакторов. Оказывается, объединить можно кого угодно и с кем угодно! Результатами таких творческих экспериментов стали следующие симпатяжки.
Пингвопёс
×
×
Медвепака
Слоншилла
Козошка
Волк-секретарь
Локака
Тютривер
Слорёл
Змутка
Орангубака
Фламингр
Зметух
Жирабака
Рылень
Орангупанда
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