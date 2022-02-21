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15 фантастических гибридов животных

15 фантастических гибридов животных (16 фото)

Автор:
21 февраля 2022 09:49
Сообщество : Животные
Метки: гибрид   животные   забавно   фантазия   фото   фотошоп   
223
16

С появлением фотошопа создавать гибриды животных стало очень просто и весело. И выглядят эти работы крайне реалистично.

Кажется, весь животный мир нашей планеты уже изучен вдоль и поперёк, и ничего нового здесь уже не отыскать. Но учёные не сдаются и продолжают изучать самые удалённые уголки Земли. А пользователи сети создают своих зверушек с помощью фоторедакторов. Оказывается, объединить можно кого угодно и с кем угодно! Результатами таких творческих экспериментов стали следующие симпатяжки.


Пингвопёс

×
×

Медвепака

Слоншилла

Козошка

Волк-секретарь

Локака

Тютривер

Слорёл

Змутка

Орангубака

Фламингр

Зметух

Жирабака

Рылень

Орангупанда

Источник:

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Метки: гибрид   животные   забавно   фантазия   фото   фотошоп   
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Mowgley 2 часа назад
Не знаю, как называется, но злой п..здец

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seller-k Полчаса назад
Буймяк, вроде

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kirka72 Полчаса назад
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Странник Час назад
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