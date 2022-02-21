15 фантастических гибридов животных

Кажется, весь животный мир нашей планеты уже изучен вдоль и поперёк, и ничего нового здесь уже не отыскать. Но учёные не сдаются и продолжают изучать самые удалённые уголки Земли. А пользователи сети создают своих зверушек с помощью фоторедакторов. Оказывается, объединить можно кого угодно и с кем угодно! Результатами таких творческих экспериментов стали следующие симпатяжки.

Пингвопёс