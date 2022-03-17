«Корабль-призрак Аляски». История парохода «Бэйчимо»

Попытки исследовать заснеженные, покрытие льдами полюса Земли предпринимались не раз. Но только лишь с развитием технологий подобное начинание могло увенчаться успехом. Однако за всю продолжительную историю мореплавания льды не раз становились причиной гибели судов. Иногда случалось и так, что корабль оставался в плену ледяных скал, а экипаж вынужден был покинуть его, опасаясь что в любой момент судно может быть раздавлено сковавшими его льдами.
Но иногда происходили и совершенно невероятные случаи, когда затёртый во льдах корабль, покинутый экипажем, внезапно обретал невероятную волю к жизни. Такие суда, отданные на откуп стихии, становились настоящими легендами, кораблями-призраками, чтобы затем многие годы внушать своим видом суеверный страх всем тем, кто сумел найти и увидеть подобный феномен.
Начало двадцатого века ознаменовалось бурным развитием морских грузоперевозок. Существовавшие тогда колониальные империи зачастую не имели других способов связи и доставки грузов между своими владениями. Из-за ускорения научного прогресса и наращивания темпов индустриализации множеству заводов в Европе требовалось огромное количество ресурсов, также доставляемых транспортными судами по морю. Неудивительно, что при таких запросах начался настоящий бум кораблестроения: мировые державы нуждались в огромном транспортном флоте .
Пароход «Бэйчимо» (SS Baychimo) был грузовым судном, построенным в Швеции. После окончания Первой мировой войны пароход, до этого использовавшийся для курсирования между Швецией и Германией, был передан Канадской компании. Эта компания занималась грузоперевозками и торговлей с племенами инуитов, коренным народом Северной Америки, проживавшим на северо-западном побережье континента.
В течение десяти лет судно исправно несло службу и неоднократно прорывалось через льды, проходя вдоль побережья за своим грузом. И только в 1931 году ему не повезло. 6 июня «Бэйчимо» отправился в очередное плавание за грузом пушнины. С трудом избежав ледяного плена у мыса Барроу, он сумел пройти к поселению охотников и, в спешном темпе заполнив свои трюмы, отправился в обратный путь. Ледовая обстановка ухудшилась, и уже на пути к поселению судно с трудом могло делать по десять морских миль в день из-за большого количества пакового льда. Однако на обратном пути у мыса Барроу пароход всё же был затёрт льдами и попал в ловушку. Не сумев самостоятельно освободиться, 1 октября команда была вынуждена подать сигнал бедствия и покинуть судно. Часть экипажа была эвакуирована самолётами, а капитан с половиной команды получил приказ ждать весны на пароходе. Однако ухудшающиеся погодные условия вынудили их оставить пароход. Но после того, как погода улучшилась, и люди вернулись к месту стоянки судна, «Бэйчимо» уже не было на месте.
Гибель судна — не столь редкое явление в этих водах, и вполне логичным было предположение, что раздавленный льдами «Бэйчимо» пошёл ко дну. Однако, к удивлению капитана и оставшейся с ним команды, местные охотники сообщили, что видели его пароход, всё так же скованный льдом, в примерно пятидесяти километрах от мыса, где он был оставлен. Судно действительно нашлось, и команда попыталась снова освободить его ото льда, однако все их усилия были тщетны. «Бэйчимо» сильно пострадал от ледяного плена, а его паровая машина оказалась неремонтопригодной. Капитан, тщательно обследовав пароход, принял окончательное решение оставить его, и, забрав ценный груз, также был эвакуирован авиацией с остатками команды. Но, как ни странно, история «Бэйчимо» на этом не закончилась.
Обычно попавшие в такое положение корабли быстро идут ко дну, будучи раздавленными льдами. Но в этом случае произошло что-то странное. В 1932 году с началом весны всё те же местные жители заметили пароход, дрейфующий у мыса Барроу. На тот момент эти свидетельства были восприняты как байки, но спустя ещё год, в марте 1933 года, «Бэйчимо» снова был найден. Группа охотников обнаружила пароход, вмерзший в лёд в заливе Амундсена. Тогда этот случай спас им жизнь: «Бэйчимо» надёжно укрывал людей все десять дней, пока бушевал буран.
На основании этих свидетельств компания-владелец судна объявила награду тем, кому удастся найти пароход. В августе 1933 года года «Бэйчимо» снова видели в том же районе неподалеку от поселка старателей, однако разыгравшийся шторм не дал возможности нагнать его, и судно пропало в открытом море. Тогда многие посчитали что потрёпанный льдами и многочисленными штормами пароход всё же утонул. Но уже в 1934 году «Бэйчимо» едва не столкнулся с исследовательской шхуной. Плохая погода и малочисленность экипажа не позволили исследователям взять судно на «абордаж», и оно снова скрылось в море.
Лишь в 1939 году неподалёку от побережья Аляски китобойному судну повезло не только найти пароход-призрак, но и высадиться на него. Однако продолжительные попытки починить паровую машину «Бэйчимо» ничего не дали. Время и отсутствие обслуживания сделали своё дело, и снова надвигающийся шторм вынудил людей покинуть пустой пароход, после чего он опять скрылся из виду. Считается, что последним официально подтверждённым доказательством того, что «Бэйчимо» продолжает бороздить северные моря, является фотография, сделанная местными жителями в 1969 году. В дальнейшем появилось немало слухов о том, что на побережье то тут, то там замечали пароход-призрак, но, скорее всего, эти свидетельства относятся к разряду слухов и морских баек.
В итоге стоит сказать, что судьба парохода «Бэйчимо» представляет из себя уникальный феномен. В одной из самых опасных для судоходства акваторий, периодически покрываемой льдом, корабль, покинутый экипажем, смог почти сорок лет оставаться на плаву, то и дело попадая в ледяной плен и переживая жестокие шторма. Конечно, подобная история стала пищей для множества слухов и различных историй-страшилок про корабль-призрак, бороздящий моря. Интересно ещё то, что уже в 2006 году местные власти Аляски начали программу по поиску «Бэйчимо». Согласно этой инициативе, предлагается 100 000 долларов тому, кто сумеет найти пароход или указать точное место его затопления. Однако, учитывая то, что пароход-призрак, или, как его ещё именовали в некоторых книгах, «Корабль-призрак Аляски» столько лет с успехом уходил от попыток его захватить, награда так пока и осталась невостребованной.
Материал подготовлен волонтёрской редакцией WoWS
Авторский пост
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