«Корабль-призрак Аляски». История парохода «Бэйчимо»

Но иногда происходили и совершенно невероятные случаи, когда затёртый во льдах корабль, покинутый экипажем, внезапно обретал невероятную волю к жизни. Такие суда, отданные на откуп стихии, становились настоящими легендами, кораблями-призраками, чтобы затем многие годы внушать своим видом суеверный страх всем тем, кто сумел найти и увидеть подобный феномен.

Начало двадцатого века ознаменовалось бурным развитием морских грузоперевозок. Существовавшие тогда колониальные империи зачастую не имели других способов связи и доставки грузов между своими владениями. Из-за ускорения научного прогресса и наращивания темпов индустриализации множеству заводов в Европе требовалось огромное количество ресурсов, также доставляемых транспортными судами по морю. Неудивительно, что при таких запросах начался настоящий бум кораблестроения: мировые державы нуждались в огромном транспортном флоте .

Пароход «Бэйчимо» (SS Baychimo) был грузовым судном, построенным в Швеции. После окончания Первой мировой войны пароход, до этого использовавшийся для курсирования между Швецией и Германией, был передан Канадской компании. Эта компания занималась грузоперевозками и торговлей с племенами инуитов, коренным народом Северной Америки, проживавшим на северо-западном побережье континента.

В течение десяти лет судно исправно несло службу и неоднократно прорывалось через льды, проходя вдоль побережья за своим грузом. И только в 1931 году ему не повезло. 6 июня «Бэйчимо» отправился в очередное плавание за грузом пушнины. С трудом избежав ледяного плена у мыса Барроу, он сумел пройти к поселению охотников и, в спешном темпе заполнив свои трюмы, отправился в обратный путь. Ледовая обстановка ухудшилась, и уже на пути к поселению судно с трудом могло делать по десять морских миль в день из-за большого количества пакового льда. Однако на обратном пути у мыса Барроу пароход всё же был затёрт льдами и попал в ловушку. Не сумев самостоятельно освободиться, 1 октября команда была вынуждена подать сигнал бедствия и покинуть судно. Часть экипажа была эвакуирована самолётами, а капитан с половиной команды получил приказ ждать весны на пароходе. Однако ухудшающиеся погодные условия вынудили их оставить пароход. Но после того, как погода улучшилась, и люди вернулись к месту стоянки судна, «Бэйчимо» уже не было на месте.