4 истории о ядерном оружии

Как человечество хотело взорвать Луну, про потерянные бомбы, неуловимый люк и полковника, потопившего флотилию.
В 1950-х советские и американские учёные примерно одновременно стали изучать возможность атомного взрыва на Луне. Видимый с Земли взрыв должен был показать всему миру мощь оружия и науки супердержавы. Американцы были уверены, что СССР бахнет по Луне, поэтому изучали возможность бахнуть раньше, а советские учёные то же самое думали про американцев. В США это безумство носило кодовое название "Проект А119", а в СССР - "Е-4".
Исследования показали, что бомбить Луну не стоит. Во-первых, возможно, радиация помешает в будущем колонизировать Луну. Во-вторых, космическая ракета с бомбой может рвануть на старте, и тогда никому мало не покажется.
Любопытно, что про сверхсекретный проект в США проговорился астрофизик Карл Саган, известный популяризатор науки. Годы спустя после работы над "А119" он опубликовал ряд документов, подтверждающих разработку лунного взрыва, чтобы показать новому работодателю, что он занимался серьёзной работой, а не бездельничал.
В 1958 году над американским островом Тайби, что на побережье Атлантического океана, столкнулись истребитель и бомбардировщик с водородной бомбой на борту. Пилот истребителя катапультировался, а экипаж летящего “на честном слове и на одном крыле” B-47 принял решение сбросить бомбу, чтобы она не рванула при жёстком приземлении. Самолёт сел, а вот бомба увязла в болоте. Её долго искали, но так и не нашли.
Буквально через месяц после инцидента над Тайби B-47 случайно сбросил бомбу на жилой квартал. На борту загорелся датчик, свидетельствующий о неисправности системы сброса. Штурман пошёл проверить механизм и случайно его запустил. Совсем как в “Докторе Стрейнджлаве”. Только этот штурман не отправился в полёт вместе с бомбой, а остался на борту. Трёхтонная махина проломила люк и упала недалеко от частного дома. Бомба взорвалась, но, к счастью, ядерный заряд хранился отдельно и остался в самолёте. Члены семьи, проживающие в атакованном доме, получили ранения и лишились огорода и беседки. Пострадавшим выплатили компенсацию (в переводе на современные деньги почти полмиллиона долларов). Воронка от взрыва сохранилась, рядом с ней установлена памятная табличка.
Американцы называют потерянные ядерные бомбы “сломанными стрелами”. Во времена холодной войны 6 американских боеголовок пропали бесследно. О советских "сломанных стрелах" нет данных.
Самый мощный подземный взрыв ядерной бомбы под кодовым названием “Канникин” ответственен за самый быстрый объект, сделанный человеком. Этим объектом был люк от шахты, в которой взорвалась бомба. Случилось это 6 ноября 1971 год на аляскинском острове Амчитка. По приблизительным подсчётам, основанным на том, что летящий люк зафиксирован лишь на одном кадре, сделанном высокоскоростной камерой после взрыва, скорость объекта во много раз превзошла скорость самой быстрой космической ракеты.
Вес люка 900 кг, разогнался он до 245 000 км/ч (по очень приблизительным подсчётам). С такой скоростью люк должен был отправиться на земную орбиту, однако вращающийся вокруг Земли люк замечен не был. Тогда учёные предположили, что от температуры взрыва люк просто испарился. Однако и тут есть загвоздка: объект слишком быстро двигался, чтобы успеть испариться. Короче говоря, учёные понятия не имеют, куда тот люк делся после “Канникина”. Возможно, он бороздит просторы Вселенной и будоражит умы инопланетных учёных.
В ходе операции “Перекрёсток” американские военные планировали взорвать три ядерные бомбы. Первая взорвалась в воздухе над атоллом Бикини в Тихом океане, вторая взорвалась под водой, а третий взрыв был отменён благодаря усилиям Стаффорда Уоррена, единственного полковника “потопившего флотилию ВМФ США”, как о нём говорили на флоте. Доктор Уоррен отвечал за устранение последствий радиации. Смысл трёх взрывов “Перекрёстка” была в том, чтобы проверить воздействие радиации на корабли и животных (их привязывали к палубам кораблей). Часть кораблей потопило взрывом, а часть окатило столбом воды. В 1945 году матросы без защитных костюмов драили палубы участвовавших в эксперименте кораблей водой с мылом. Однако Уоррен вовремя сообразил, что все корабли заражены настолько, что вода с мылом не поможет, а матросы подвергают себя смертельной опасности. Военное начальство планировало торжественно вернуться на этих кораблях домой и устроить морской парад. Чтобы окончательно убедить руководство в том, что оставшиеся после взрыва корабли надо потопить, Уоррен поймал рыбу в лагуне, где проводились испытания, и приложил её к рентгеновской плёнке. На плёнке остался снимок радиоактивной рыбы.
Источник:
АНТИФИШКИ
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