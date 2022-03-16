4 истории о ядерном оружии

В 1950-х советские и американские учёные примерно одновременно стали изучать возможность атомного взрыва на Луне. Видимый с Земли взрыв должен был показать всему миру мощь оружия и науки супердержавы. Американцы были уверены, что СССР бахнет по Луне, поэтому изучали возможность бахнуть раньше, а советские учёные то же самое думали про американцев. В США это безумство носило кодовое название "Проект А119", а в СССР - "Е-4".



Исследования показали, что бомбить Луну не стоит. Во-первых, возможно, радиация помешает в будущем колонизировать Луну. Во-вторых, космическая ракета с бомбой может рвануть на старте, и тогда никому мало не покажется.



Любопытно, что про сверхсекретный проект в США проговорился астрофизик Карл Саган, известный популяризатор науки. Годы спустя после работы над "А119" он опубликовал ряд документов, подтверждающих разработку лунного взрыва, чтобы показать новому работодателю, что он занимался серьёзной работой, а не бездельничал.