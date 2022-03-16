34.

Сейчас уже сложно представить такой «мономагазин». А ведь грибы были (и остаются) настоящей страстью советского человека. Многие ходили за ними в лес и отлично разбирались в видах грибов, а также знали грибные места. Но не у всех была возможность ехать рано утром в лес - для таких был специализированный магазин «Грибы» на Сретенке.



На прилавках этого магазина были сушеные грибы, а в больших кадках стояли соленые, и маринованные грибы, их можно было купить на развес. Особенной популярностью пользовались лисички и рыжики. Позже магазин стал называться «Грибы-ягоды». Магазин «Грибы» на Сретенке, Москва. 1970 год.