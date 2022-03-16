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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
2.
Стив Бушеми, Адам Сэндлер и Брендан Фрейзер в роли рок-музыкантов из фильма «Пустоголовые», 1994 год
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14.
Кинопередвижка на шасси ГАЗ-ММ; Украинская ССР, Львовская область, конец 1940-х - первая половина 1950-х гг.
15.
Март 1920 года, город Новороссийск, эшелон белых с английскими танками, ставший боевым трофеем РККА.
16.
"Соха" Российской Империи
Орудия главного калибра (305 мм.) линкора «Севастополь». Во время Великой Отечественной войны линкор «Севастополь» совершил 15 боевых походов, прошёл 8 000 миль, орудия главного калибра выпустили более 3000 снарядов по позициям противника под Севастополем и на Керченском полуострове. Зенитная артиллерия линкора участвовала в отражении 21 атаки вражеской авиации, сбив 3 самолёта.
Дважды защищал Родину, сначала линкор принял участие в Кронштадтском восстании, потом от нацистов.
Дважды защищал Родину, сначала линкор принял участие в Кронштадтском восстании, потом от нацистов.
17.
Ленин (слева) играет в шахматы с русским ученым и революционером Александром Богдановым во время посещения писателя Максима Горького (стоит в шляпе) на острове Капри в 1908 году.
18.
В 1976 году лётчик Элдон Уэйн Йоерз установил на сверхзвуковом самолёте SR-71 мировой рекорд по скорости полёта, равной 2,193 мили (3529,2 км/ч).
Селфи, которое он тогда сделал, до сих пор считается одним из самых крутых когда-либо сделанных фото. К слову, рекорд до сих не побит.
21.
На фото Бетти Баретт — победительница еще одного необычного конкурса, в ходе которого конкурсанткам нужно было дефилировать в самодельных подгузниках. Конкурс проводил Институт исследования пеленок Америки. 1947 год.
23.
Данила Багров (он же Сергей Бодров) и Толя «Доктор» (он же Юрий Ковалёв) из сериала «Бандитский Петербург», 1990-е
24.
Первый трамвай в Старой Руссе. Июнь 1922 г. Идёт монтаж контактной сети трамвая в Старой Руссе (Новгородская область)
25.
В 1957 году в День дураков в популярной документальной программе «Панорама», существующей и по сей день, Би-Би-Си показало репортаж об уборке урожая спагетти.
В то время спагетти ещё было мало известно в Британии, поэтому зрители были удивлены показом швейцарской семьи, собирающей с дерева макароны. Чтобы придать репортажу правдоподобие, он сопровождался закадровыми комментариями популярного телеведущего Ричарда Димблби. Сюжет получился настолько правдоподобным, что студия была завалена обращениями телезрителей по вопросам выращивания дерева спагетти в домашних условиях. Служащие компании рекомендовали им воткнуть «веточку» спагетти в жестянку из-под томатного соуса «и ждать результатов».
29.
Когда Дэвида Боуи спросили о его величайшем достижении в жизни, он ответил: «Жениться на моей жене».
31.
Девочки из семьи Корнетт моют головы в тазике. Штат Кентукки, США. Фото из серии «Провинциальная Америка». Фотограф William Gedney. 1964 год
32.
Санитар КМП США Теодор Рутковский использует стетоскоп для обнаружения вражеских подземных тоннелей. Кхесань, Южный Вьетнам. март 1968 года
33.
Берни Сандерс арестован за протест против сегрегации. Его обвинили в сопротивлении аресту и оштрафовали на 25 долларов Чикаго, 1963 год
34.
Оказывается, в Москве был и такой магазин
Сейчас уже сложно представить такой «мономагазин». А ведь грибы были (и остаются) настоящей страстью советского человека. Многие ходили за ними в лес и отлично разбирались в видах грибов, а также знали грибные места. Но не у всех была возможность ехать рано утром в лес - для таких был специализированный магазин «Грибы» на Сретенке.
На прилавках этого магазина были сушеные грибы, а в больших кадках стояли соленые, и маринованные грибы, их можно было купить на развес. Особенной популярностью пользовались лисички и рыжики. Позже магазин стал называться «Грибы-ягоды». Магазин «Грибы» на Сретенке, Москва. 1970 год.
На прилавках этого магазина были сушеные грибы, а в больших кадках стояли соленые, и маринованные грибы, их можно было купить на развес. Особенной популярностью пользовались лисички и рыжики. Позже магазин стал называться «Грибы-ягоды». Магазин «Грибы» на Сретенке, Москва. 1970 год.
36.
Российская Империя. Монтаж паровой машины на Кошелевских писчебумажных фабриках Новгородская губерния, 1900-е годы
39.
Юрий Гагарин в госпитале беседует с раненым участником боев против интервентов в районе Плайя-Хирон, 23 июля 1961 года, Куба. Судя по рельефу мышц на руке, рукопожатие очень крепкое
40.
В АВГУСТЕ 1982 ГОДА ЖУРНАЛ "СМЕНА" ПИСАЛ:
"Да, ошиблись господа капиталисты, полагая, что Советский Союз отстает в производстве труб большого диаметра и техники для строительства газопроводов от ведущих западных фирм. Надеясь на это, заокеанские политиканы пытались навязать нам свои условия, сворачивая торговлю с нашей страной.
Но... Вместо трубоукладчиков типа «Катерпиллер», на продажу которых наложила вето администрация Рейгана, советские машиностроители создали мощные, не уступающие по качеству трактора-трубоукладчики, выпускаемые сейчас в Стерлитамаке. И выксунские многослойные трубы уже поступают на Север, откуда берут начало новые стальные «нитки» сверхмощных газопроводов, прокладка которых названа центральной стройкой пятилетки."
Но... Вместо трубоукладчиков типа «Катерпиллер», на продажу которых наложила вето администрация Рейгана, советские машиностроители создали мощные, не уступающие по качеству трактора-трубоукладчики, выпускаемые сейчас в Стерлитамаке. И выксунские многослойные трубы уже поступают на Север, откуда берут начало новые стальные «нитки» сверхмощных газопроводов, прокладка которых названа центральной стройкой пятилетки."
Источник:
АНТИФИШКИ
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