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Самоирония по-итальянски

Самоирония по-итальянски (1 видео)

Автор:
16 марта 2022 18:40
Метки: бензин   европа   итальянцы   кризис   рост цен   санкции   спецоперация   
1171
1

В связи с ростом цен на топливо в Европе европейцы начали снимать юмористические видео.

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Метки: бензин   европа   итальянцы   кризис   рост цен   санкции   спецоперация   
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5  комментариев
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163k
☭Cheкаво☭ZV☭ 3 часа назад
нужно было разбавить еще)
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622
Шурман 3 часа назад
Цены поднялись но машин на дорогах меньше не стало .
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2
gh0st 3 часа назад
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