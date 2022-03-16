Самоирония по-итальянски

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В связи с ростом цен на топливо в Европе европейцы начали снимать юмористические видео.
Авторский пост
АНТИФИШКИ
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