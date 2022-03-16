Зубочистки не смогли остановить кота

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Владельцы кота воткнули в землю несколько зубочисток, чтобы отпугнуть питомца от цветочного горшка. Однако всё вышло с точностью наоборот. Зубочистки только усилили интерес животного.
АНТИФИШКИ
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