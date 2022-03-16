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Сообщество Без кота и жизнь не та 1197 постов • 423 подписчика подписаться
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Зубочистки не смогли остановить кота

Зубочистки не смогли остановить кота (1 видео)

Автор:
16 марта 2022 15:10
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: ватермарк   видео   горшок   зубочистки   кот   прикол   
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Владельцы кота воткнули в землю несколько зубочисток, чтобы отпугнуть питомца от цветочного горшка. Однако всё вышло с точностью наоборот. Зубочистки только усилили интерес животного.

АНТИФИШКИ
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Метки: ватермарк   видео   горшок   зубочистки   кот   прикол   
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Alex Chebrikov

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