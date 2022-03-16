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Дождался: пёс встречает своего хозяина

Дождался: пёс встречает своего хозяина (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 марта 2022 12:24
Сообщество : Животные
Метки: Метро   Москва   Реакция   видео   животные   позитив   пёс   собака   
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Добродушный пёс породы акита-ину ждёт своего хозяина возле выхода из метро. Животное встречает мужчину с таким восторгом, словно не видело его как минимум пару лет.
Пёс радостно бежит навстречу своему хозяину.

Источник:

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Метки: Метро   Москва   Реакция   видео   животные   позитив   пёс   собака   
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11  комментариев
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6k
Максим 41 минуту назад
Отличное видео! Псы всегда искренние.
Но вот чисто для себя, почему дол-бы так любят ходить именно через "выхода нет" (или "входа нет"). Это на уровне спинного мозга, за неимением головного, а может некий протест?
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39k
Alex 10 минут назад
Милота.
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