Дождался: пёс встречает своего хозяина

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Добродушный пёс породы акита-ину ждёт своего хозяина возле выхода из метро. Животное встречает мужчину с таким восторгом, словно не видело его как минимум пару лет.
Пёс радостно бежит навстречу своему хозяину.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Но вот чисто для себя, почему дол-бы так любят ходить именно через "выхода нет" (или "входа нет"). Это на уровне спинного мозга, за неимением головного, а может некий протест?