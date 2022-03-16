Сход оползня в Перу, который уничтожил часть жилого квартала, попал на видео

Из-за оползня под завалами оказались от 60 до 80 домов в населенном пункте Ретамас. Есть погибшие и пропавшие без вести.
15 марта в Перу сошел оползень, накрыв собой часть жилых домов в департаменте Ла-Либертад. Трагедия случилась в 8:30 по местному времени (16:30 мск). Жители квартала сняли на видео, как оползень пожирает один дом за другим.
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По сообщениям в СМИ пропавшими без вести числятся семь человек, из них трое – дети. Семерых удалось спасти. Бригады спасателей все еще разбирают завалы, несмотря на большую опасность новых обрушений.
Президент Перу Педро Кастильо сообщил, что правительство окажет поддержку семьям, пострадавшим от стихийного бедствия.
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АНТИФИШКИ
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