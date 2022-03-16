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Сход оползня в Перу, который уничтожил часть жилого квартала, попал на видео

Сход оползня в Перу, который уничтожил часть жилого квартала, попал на видео (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 марта 2022 11:37
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Оползень   видео   жилой квартал   завалы   перу   стихия   сход оползня   
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Из-за оползня под завалами оказались от 60 до 80 домов в населенном пункте Ретамас. Есть погибшие и пропавшие без вести.

15 марта в Перу сошел оползень, накрыв собой часть жилых домов в департаменте Ла-Либертад. Трагедия случилась в 8:30 по местному времени (16:30 мск). Жители квартала сняли на видео, как оползень пожирает один дом за другим.


По сообщениям в СМИ пропавшими без вести числятся семь человек, из них трое – дети. Семерых удалось спасти. Бригады спасателей все еще разбирают завалы, несмотря на большую опасность новых обрушений.


Президент Перу Педро Кастильо сообщил, что правительство окажет поддержку семьям, пострадавшим от стихийного бедствия.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ynews   Оползень   видео   жилой квартал   завалы   перу   стихия   сход оползня   
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1  комментарий
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Hugo_RnD 59 минут назад
что-то, под конец видео (когда сбоку съёмка), дорожная техника в кадре и рабочий в спецовке и каске... Может, не такой уж и стихийный оползень, а просто нарушение ТБ и правил производства работ (начали подкапывать неукреплённый склон) ?!
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