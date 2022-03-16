Как в Индии угоняют мотоциклы

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В Индии особенное отношения к мотоциклам. Здесь это один из важнейших видов транспортных средств. Следовательно, их угоняют чаще, чем другие виды транспорта.
Угнать за 35 секунд
Пойманный стражами правопорядка угонщик показал, как в Индии крадут мотоциклы.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Индия видео интересное мотоцикл угонщик
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