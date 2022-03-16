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Как в Индии угоняют мотоциклы

Как в Индии угоняют мотоциклы (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 марта 2022 11:10
Сообщество : Мото
Метки: Индия   видео   интересное   мотоцикл   угонщик   
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В Индии особенное отношения к мотоциклам. Здесь это один из важнейших видов транспортных средств. Следовательно, их угоняют чаще, чем другие виды транспорта.

Угнать за 35 секунд

Пойманный стражами правопорядка угонщик показал, как в Индии крадут мотоциклы.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Индия   видео   интересное   мотоцикл   угонщик   
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4  комментария
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12k
Artem 2 часа назад
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34k
Опаньки 9 минут назад
помню как я свою девятку отверткой в моторном отсеке заводил перемыкая на массу стартер
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23k
Сибиряк 40 минут назад
У меня в детстве всё было сложнее, что бы угнать батин "иж" нужно было сначала найти где то бензин, перебрать карбюратор, разбортировать колесо и заклеить пробитую камеру, договорится с друзьями т.к. завести его можно было только с толкача, ну и самое простое было спереть ключи от сарая где он стоял. Да, чуть не забыл ещё нужно было успеть покататься и всё вернуть в исходное состояние и на свои места до прихода бати со смены)))
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6k
Максим 55 минут назад
Не верю! Во-первых, где песни и танцы? Во-вторых, почему полицейский не вырвал пару столбов и не отнес мотоцикл в одной руке в более подходящее место?
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