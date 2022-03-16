Предметы быта из прошлого, которые сделаны на века

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В современном мире мы привыкли покупать вещи, не слишком задумываясь об их долговечности. А вот предыдущие поколения, кажется, выбирали себе предметы каждодневного обихода буквально на века!
Причём порой в буквальном смысле: как оказывается, есть семьи, где пользуются посудой из 1860-го или сидят в креслах, которым уже больше сотни лет. Но и вещи, которые отлично служат спустя 30 или 40 лет работы, удивляют ничуть не меньше. Вот несколько таких удивительных примеров!
Купили вафельницу на гаражной распродаже за 25 центов. Выпущена в 1958-м, работает!
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Ножницам моей мамы 82 года, всё ещё острые
30 лет назад лошадку мне подарили бабушка с дедушкой. Теперь с ней играет мой сын
Мои антикварные часы 1929 года отлично ходят
Бабулиной плите уже 70 лет
Один пылесос я купил 15 лет назад, второй у меня полгода
Угадайте, какой из них недавно сломался.
Моя мама использует этот подарочный пакет уже 39 лет!
Миска, которая появилась в нашей семье где-то в 1850-х
Этой коробкой для завтраков я пользуюсь с 1978 года
Бабушкино кресло из 1920-х несколько раз перетягивали
Всё ещё пользуюсь своим школьным калькулятором, которому уже лет 40
Я работаю в медицинской лаборатории, оснащённой самым современным оборудованием, но…
Диспенсеру для скотча уже лет 60!
Папин холодильник из 30-х годов всё ещё отлично работает
Бабушкиным украшениям уже 120 лет, они сильно истончились, но последние 15 лет я ношу их каждый день!
Кажется, игрушки из 70-х никогда не ломаются. Очень люблю их, и мои внуки тоже
Этот фен моя бабушка купила, чтобы её сын (мой папа) лучше перенёс жару 1961-го. Спустя 61 год работает!
А у вас есть какие-нибудь старинные вещи, которые и не думают меняться?
Источник:
АНТИФИШКИ
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