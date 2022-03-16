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Предметы быта из прошлого, которые сделаны на века

Предметы быта из прошлого, которые сделаны на века (17 фото)

Автор:
16 марта 2022 09:40
Сообщество : ФотоМир
Метки: вещи   крепкие   на века   фото   
141
17

В современном мире мы привыкли покупать вещи, не слишком задумываясь об их долговечности. А вот предыдущие поколения, кажется, выбирали себе предметы каждодневного обихода буквально на века!

Причём порой в буквальном смысле: как оказывается, есть семьи, где пользуются посудой из 1860-го или сидят в креслах, которым уже больше сотни лет. Но и вещи, которые отлично служат спустя 30 или 40 лет работы, удивляют ничуть не меньше. Вот несколько таких удивительных примеров!


Купили вафельницу на гаражной распродаже за 25 центов. Выпущена в 1958-м, работает!

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Ножницам моей мамы 82 года, всё ещё острые

30 лет назад лошадку мне подарили бабушка с дедушкой. Теперь с ней играет мой сын

Мои антикварные часы 1929 года отлично ходят

Бабулиной плите уже 70 лет

Один пылесос я купил 15 лет назад, второй у меня полгода

Угадайте, какой из них недавно сломался.


Моя мама использует этот подарочный пакет уже 39 лет!

Миска, которая появилась в нашей семье где-то в 1850-х

Этой коробкой для завтраков я пользуюсь с 1978 года

Бабушкино кресло из 1920-х несколько раз перетягивали

Всё ещё пользуюсь своим школьным калькулятором, которому уже лет 40

Я работаю в медицинской лаборатории, оснащённой самым современным оборудованием, но…

Диспенсеру для скотча уже лет 60!


Папин холодильник из 30-х годов всё ещё отлично работает

Бабушкиным украшениям уже 120 лет, они сильно истончились, но последние 15 лет я ношу их каждый день!

Кажется, игрушки из 70-х никогда не ломаются. Очень люблю их, и мои внуки тоже

Этот фен моя бабушка купила, чтобы её сын (мой папа) лучше перенёс жару 1961-го. Спустя 61 год работает!

А у вас есть какие-нибудь старинные вещи, которые и не думают меняться?


Источник:

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Метки: вещи   крепкие   на века   фото   
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27k
Dobry vojak Svejk Z 11 минут назад
Этот фен моя бабушка купила, чтобы её сын (мой папа) лучше перенёс жару 1961-го. Спустя 61 год работает!
--
После использования этого фена

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11k
Kostick 6 минут назад
"Этот фен " - может таки вентилятор? под феном в русском несколько иной девайс подразумевается.
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