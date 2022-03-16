Предметы быта из прошлого, которые сделаны на века

Причём порой в буквальном смысле: как оказывается, есть семьи, где пользуются посудой из 1860-го или сидят в креслах, которым уже больше сотни лет. Но и вещи, которые отлично служат спустя 30 или 40 лет работы, удивляют ничуть не меньше. Вот несколько таких удивительных примеров!

Купили вафельницу на гаражной распродаже за 25 центов. Выпущена в 1958-м, работает!