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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (25 фото)

Автор:
16 марта 2022 08:42
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
1193
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.
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Метки: Приколы   Юмор   картинки   
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9  комментариев
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54k
doker Час назад
Вот накинулись на бабушек: "Сааахар скупают!" А просто их сбережений ни на бытовую технику, ни на стройматериалы, ни на автомобили и доллары НЕ ХВАТАЕТ. Кто-то телевизоры да ПК скупает, доллары с евро, а кто-то муку с маслом подсолнечным.
Паника...
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4k
Дмитрий 7 секунд назад
Я вот тоже не пойму на ....я сахар скупают? Мы живём в городке, где в марте месяце он(тоже) на....й не нужен. В том плане, что ни каких солений(варений у нас нет) не предвидится в принципе. Ещё 2 с половиной месяца, а то может и лета не быть, сразу осень и одновременно зима. Да и сколько там его надо на банку грибов замариновать? Куда вы, б...ь, его набираете то? Не уже ли кто то, тупо, жрёт его ложками? Поддон в Гипере расхватывается за минуту две! У нас дома банка 1 л. с сахаром стоит, куплена в прошлом году, где то в марте апреле. Всё! В банке где то 2/3. Куда, б...ь, вы его берёте, а гласное что с ним делаете? В одни руки максимум 10 кг. можно. По два(!) пакета 5 кг. расхватали...Зачем?
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16k
Alex ASK 54 минуты назад
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