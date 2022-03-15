Побег из Куршавеля: знаменитый курорт опустел без состоятельных россиян

Российские туристы отменили 90 процентов броней в отелях и шале Куршевеля. Роскошный курорт опустел без наших олигархов. Грустное, можно сказать, душераздирающее зрелище. По крайней мере, для местного бизнеса.
Санкции в виде запрета на въезд в Европейский союз для ряда российских олигархов спровоцировал массовую отмену брони в Куршевеле — одном из самых роскошных мировых курортов. Об этом пишет немецкий Bild.
Как заявил сотрудник «одного из самых эксклюзивных отелей курорта», в понедельник должны были зарегистрироваться шесть российских групп, а прибыли только две из них.
Русских сейчас здесь немного и все они под пристальным вниманием.
В частности, журналистами была замечена 29-летняя Илона Котелюх, модель и жена олигарха Николая Саркисова, совладельца одной из крупнейших российских страховых компаний «Ресо-Гарантия», частное состояние которого оценивается в 1,11 млрд евро.
Приводя в пример пост Илоны в одной из социальных сетей «Мы все любим нашу жизнь и нашу страну. Мы любим наших русских, армян, украинцев, поляков и белорусов. Мы никогда ни у кого ничего не отнимаем. И мои дети вырастут с таким отношением», - Bild возмущается: "А против Путина ни слова? А что ее муж является частью коррумпированного режима? Тоже ни слова?".
Горнолыжный курорт представляет собой сообщество с населением 2300 человек в прекрасных французских Альпах, всего в нескольких километрах от итальянской и швейцарской границ. Особый плюс для богатых: здесь есть собственный аэропорт. Кроме этого в городе восемь мишленовских ресторанов и три из 25 легендарных французских дворцовых отелей, магазины Louis Vuitton, Fendi и Balenciaga, а также художественные галереи, торговцы бриллиантами и меховые бутики. Все, что душе угодно.
В 90-е годы Куршевель открыли для себя и богатые россияне вроде Романа Абрамовича (55), который до сих пор владел Челси. Многие его соотечественники массово последовали за ним, - пишет Bild.
"Еще две недели назад здесь было полно русских, а сейчас они сбежали. Совсем недавно компания из России заказала вино, стоимостью 40 тыс евро за бокал, а теперь тут пусто", - цитирует Bild отдыхающего на курорте польского туриста.
При этом уходу русских на курорте вовсе не рады. "Это конец", - пишет Bild.
Жан-Ив Пашо, мэр фешенебельного городка, назвал ситуацию «сложной». Он не захотел дальше комментировать будущее российского туризма в своем городе. Более того, местные власти предупредили владельцев отелей и ресторанов о предстоящих экономических трудностях.
Вариантов у французских предпринимателей, владельцев отелей и дорогих ресторанов, на самом деле, не много.
Первый - это надеяться, что опустевшие склоны и шале займут туристы из других стран: Великобритании, ОАЭ, Кувейта и Бразилии, Украины, Кувейта. Хотя, все понимают, что «никто не умеет тратить деньги так, как русские».
Второй вариант – ждать возвращения русских олигархов в случае нормализации ситуации в мире и отмены санкций. Если этого не произойдет в ближайшее время, репутация курорта может пострадать. Ведь всем известно, что именно русские поддерживали курорт своими огромными тратами.
«Я надеюсь, что англичане вернутся, но это не та клиентура. Проблема в том, что Куршевель создал под нужды российских туристов целую инфраструктуру с очень высоким качеством. А когда русских нет, качество все равно есть, а денег нет. Тогда кто может прийти сюда, чтобы заменить их в этих больших отелях и шале?», — цитирует Bild местного жителя.
Его слова дополняет продавец антиквариата, покупателями которого были, в основном, наши соотечественники: "У меня также такое ощущение, что русских в Куршевеле больше нет. И я не думаю, что они вернутся".
Источник:
АНТИФИШКИ
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