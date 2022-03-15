Побег из Куршавеля: знаменитый курорт опустел без состоятельных россиян

Санкции в виде запрета на въезд в Европейский союз для ряда российских олигархов спровоцировал массовую отмену брони в Куршевеле — одном из самых роскошных мировых курортов. Об этом пишет немецкий Bild.

Как заявил сотрудник «одного из самых эксклюзивных отелей курорта», в понедельник должны были зарегистрироваться шесть российских групп, а прибыли только две из них.

Русских сейчас здесь немного и все они под пристальным вниманием.

В частности, журналистами была замечена 29-летняя Илона Котелюх, модель и жена олигарха Николая Саркисова, совладельца одной из крупнейших российских страховых компаний «Ресо-Гарантия», частное состояние которого оценивается в 1,11 млрд евро.

Приводя в пример пост Илоны в одной из социальных сетей «Мы все любим нашу жизнь и нашу страну. Мы любим наших русских, армян, украинцев, поляков и белорусов. Мы никогда ни у кого ничего не отнимаем. И мои дети вырастут с таким отношением», - Bild возмущается: "А против Путина ни слова? А что ее муж является частью коррумпированного режима? Тоже ни слова?".