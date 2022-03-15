"А помните, был такой коронавирус?": пользователи соцсетей вспоминают о той "далекой" пандемии

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Вы тоже заметили, что тема коронавируса незаметно исчезла из информационного поля? Да, сначала ковиду пришлось "подвинуться" из-за политической повестки, а теперь и вовсе, поговаривают, что коварный вирус начал стремительное отступление в России. Иначе как объяснить тот факт, что в регионах РФ начали постепенно отменять масочный режим?
1. В Москве с 15 марта отменили действовавший почти два года обязательный масочный режим
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Москве наблюдается стабильное улучшение эпидемиологической ситуации, поэтому с 15 марта в столице отменяется требование по использованию защитных масок.
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6. Удивительно, но многие пользователи соцсетей уже начали ностальгировать по временам "раннего коронавируса"
Источник:
АНТИФИШКИ
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Особенно, если будут неопровержимые доказательства о том, что это работа сша. Китай им этого не простит!