"А помните, был такой коронавирус?": пользователи соцсетей вспоминают о той "далекой" пандемии

Вы тоже заметили, что тема коронавируса незаметно исчезла из информационного поля? Да, сначала ковиду пришлось "подвинуться" из-за политической повестки, а теперь и вовсе, поговаривают, что коварный вирус начал стремительное отступление в России. Иначе как объяснить тот факт, что в регионах РФ начали постепенно отменять масочный режим?

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1. В Москве с 15 марта отменили действовавший почти два года обязательный масочный режим 0 Источник: Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Москве наблюдается стабильное улучшение эпидемиологической ситуации, поэтому с 15 марта в столице отменяется требование по использованию защитных масок.

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2. Без шуток и троллинга данный пост обойтись не мог 0 Источник:

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4. Кто-то уверен, что это еще не финал 0 Источник:

5. Кто-нибудь, скажите ему... 0 Источник:

6. Удивительно, но многие пользователи соцсетей уже начали ностальгировать по временам "раннего коронавируса" 0 Источник:

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8. Кто-то очень рад, что эта история заканчивается 0 Источник:

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10. Кто-то опечален 0 Источник:

11. К слову о том, что нужно четче формулировать свои желания 0 Источник:

12. Помните, был такой коронавирус? 0 Источник:

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14. Как в одночасье тема коронавируса ушла на второй план 0 Источник:

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17. А если серьезно, то врачи просят не расслабляться раньше времени. Берегите себя! 0 Источник: