FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
добавить
пост
Сообщество Пандемия 794 поста • 135 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Пандемия 
"А помните, был такой коронавирус?": пользователи соцсетей вспоминают о той "далекой" пандемии

"А помните, был такой коронавирус?": пользователи соцсетей вспоминают о той "далекой" пандемии (19 фото)

Автор:
15 марта 2022 08:20
Сообщество : Пандемия
Метки: 2022   covid19   Юмор   болезнь   карантин   коронавирус   пандемия   
1977
19
Вы тоже заметили, что тема коронавируса незаметно исчезла из информационного поля? Да, сначала ковиду пришлось "подвинуться" из-за политической повестки, а теперь и вовсе, поговаривают, что коварный вирус начал стремительное отступление в России. Иначе как объяснить тот факт, что в регионах РФ начали постепенно отменять масочный режим?
×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Пандемия"
Метки: 2022   covid19   Юмор   болезнь   карантин   коронавирус   пандемия   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
сеньор Леонсио Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
7k
mr.Poher 7 минут назад
История ковида, всплывёт ещё и так, что с некоторых шапки полетят, не исключено, что вместе с головами.
Особенно, если будут неопровержимые доказательства о том, что это работа сша. Китай им этого не простит!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Игорь 17 минут назад
Коронавирус был официально признан Иноагентом и деятельность его на территории РФ приостановлена.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Что изменилось в Крыму за 8 лет Что изменилось в Крыму за 8 лет Вакцинация от COVID-19 в России: местами очень неожиданная реакция соцсетей Вакцинация от COVID-19 в России: местами очень неожиданная реакция соцсетей "Шо, опять?!": реакция соцсетей на новые ковидные нерабочие дни в России "Шо, опять?!": реакция соцсетей на новые ковидные нерабочие дни в России Удаленка 2.0: пользователи соцсетей раскрывают все карты Удаленка 2.0: пользователи соцсетей раскрывают все карты "Ну, без вакцины, так без вакцины": реакция соцсетей на полный запрет употребления алкоголя "Ну, без вакцины, так без вакцины": реакция соцсетей на полный запрет употребления алкоголя В сентябре опять на карантин? Верить слухам или нет? В сентябре опять на карантин? Верить слухам или нет?
Richard

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

61790



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
6
3
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
Дороже, чем после апокалипсиса: реакция американцев на стремительно дорожающий бензин
1
262
Дороже, чем после апокалипсиса: реакция американцев на стремительно дорожающий бензин
Набирающие популярность в сообществах
Mitsubishi Eclipse 1995 — Когда в «Форсаже» ещё не летали в космос
1
6
Mitsubishi Eclipse 1995 — Когда в «Форсаже» ещё не летали в космос
Кто-то потратил более 200 000 долларов на этот кастомный пикап Ford, и теперь продаёт его в три раза дешевле
1
7
Кто-то потратил более 200 000 долларов на этот кастомный пикап Ford, и теперь продаёт...
Что изменилось в Крыму за 8 лет
Что изменилось в Крыму за 8 лет
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Бедняги
0
0

Лучшие демотиваторы
Извините, у вас есть время поговорить об окружающей среде?
0
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#факты#ватермарк#картинки#Приколы#дтп#комментарии#СССР#фейл
#фото#история#Россия#подборка#автомобили#фотографии#в мире#новости#авто аварии#интересное
#люди#интересно#США#Украина#животные#автомир#аварии#сарказм#мир#еда

На что жалуетесь?

Вернуться