Как в Сальвадоре на благо людей Биткоин пускают

Но в Сальвадоре, в свою очередь, не унывают и видят в криптовалюте только плюсы. Так, например, президент страны Найиб Букеле, который больше похож на поп-звезду, в ноябре прошлого года заявил о планах построить целый город Bitcoin City. Он обещал освободить всех жителей от налогов, кроме НДС, а еще и отбахать в центре города выставочный комплекс в виде символа криптовалюты.

Город будет крайне экологичным: жить там планируют за счет возобновляемых геотермальных источников энергии.