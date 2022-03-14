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Как в Сальвадоре на благо людей Биткоин пускают

Как в Сальвадоре на благо людей Биткоин пускают (6 фото)

Автор:
14 марта 2022 22:38
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Сальвадор   биткоин   будущее   ветклиника   государство   интересно   новости   развитие   
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Все еще думаете, что крипта – бесполезная вещь? Это совсем не так. В Сальвадоре, например, где криптовалюта является официальный платежным средством, на прибыль с торгов Биткоина построили ветклинику.

Вообще, Сальвадор – первая страна в мире, где Биткоин стал официальным платежным средством. Здесь мало того, что валюта как бы является аналогом наших с вами рублей, государство еще и поощряет майнинг. Кроме того, ранее власти говорили, что один из местных вулканов станет источником энергии для майнинга.

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Примечательно, что далеко не все в восторге от того, что Биткоин в стране используется в качестве официальной валюты. Из-за нестабильности биткоина Международный валютный фонд уже призывал власти Сальвадора отменить решение о признании.

Такое решение страна приняла в сентябре прошлого года. При этом известно, что Сальвадор семимильными шагами восстанавливается от кризиса, связанного с пандемией. Но МВФ все равно считает, что страна сильно рискует, имея запасы валюты.

Но в Сальвадоре, в свою очередь, не унывают и видят в криптовалюте только плюсы. Так, например, президент страны Найиб Букеле, который больше похож на поп-звезду, в ноябре прошлого года заявил о планах построить целый город Bitcoin City. Он обещал освободить всех жителей от налогов, кроме НДС, а еще и отбахать в центре города выставочный комплекс в виде символа криптовалюты.

Город будет крайне экологичным: жить там планируют за счет возобновляемых геотермальных источников энергии.

Сейчас страна продолжает развиваться в продаже криптовалюты. Ветклиника Chivo Pets – яркий тому пример. Название отсылает к местному криптокошельку Chivo. В правительстве страны заявили, что проект самой ветклиники – это не только помощь четвероногим братьям нашим меньшим, но еще и способ популяризации криптовалютных счетов.

Так что если хотите побывать в настоящей стране будущего, то вам не в США и даже не в ОАЭ. Езжайте в Сальвадор.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Сальвадор   биткоин   будущее   ветклиника   государство   интересно   новости   развитие   
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2  комментария
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8k
Виталий Касандров 2 часа назад
Примечательно, что далеко не все в восторге от того, что Биткоин в стране используется в качестве официальной валюты. Ну да они его по 45 тыр баксов закупили
э а сейчас он ниже 40 охренительно выгодное вложение, никель что ли купили бы или палладий.
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Mowgley Час назад
Круто, аж целый Сальвадор на биткоинах

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