Женщина чудом нашла свою кошку, которая пропала 17 лет назад

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Жительница Англии потеряла любимую кошку еще 17 лет назад. Тогда она обыскала всю округу, разместила везде объявления, но через несколько лет потеряла надежду.. Пока недавно ей не позвонили из одного приюта.
Еще в 2004 году, после переезда в город Мидлотиан, Англия, местная жительница Ким Кольер потеряла свою кошку. Ее любимица по кличке Тилли (Tilly) будто провалилась сквозь землю. Женщина долго искала ее, публиковала объявления, обновляла данные микрочипа кошки - но всё было напрасно. С того времени прошло 17 лет, и Ким уже потеряла надежду..
На прошлой неделе с Ким неожиданно связался центр спасения животных SSPCA. Сотрудники спросили, есть ли у нее кошка по кличке Тилли. Женщина не поверила услышанному. Оказалось, Тилли чудом нашли в том же районе, где она пропала 17 лет назад. "Это было странное чувство. Я не знала, радоваться или плакать. Мой мир перевернулся с ног на голову... но в хорошем смысле," - рассказывает хозяйка.
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Хозяйка сразу приехала повидать кошку, и не смогла скрыть эмоций во время встречи. Тилли нашли в печальном состоянии - кошке было уже почти 20 лет, и у нее обнаружили некоторые проблемы со здоровьем. Но персонал приюта сейчас чутко заботится о ней. Когда кошка поправится, хозяйка сможет забрать ее домой.
Источник:
АНТИФИШКИ
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