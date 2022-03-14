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Женщина чудом нашла свою кошку, которая пропала 17 лет назад

Женщина чудом нашла свою кошку, которая пропала 17 лет назад (5 фото)

Автор:
14 марта 2022 18:20
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   домашние животные   животные   истории спасения   история спасения   коты   кошки   фото   
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5
Жительница Англии потеряла любимую кошку еще 17 лет назад. Тогда она обыскала всю округу, разместила везде объявления, но через несколько лет потеряла надежду.. Пока недавно ей не позвонили из одного приюта.
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Источник:

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Метки: Питомцы   домашние животные   животные   истории спасения   история спасения   коты   кошки   фото   
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7  комментариев
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1k
Трям Час назад
По отпечаткам лап определили?
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Dominus 5 минут назад
17 ле кошки не живут ! Если даже прожила то пора хоронить .
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10k
kaboza 47 минут назад
добра и Хозяйке и Котэ)))
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−1
invizitor1 Час назад
Мидлотиан ето не город Англии, а область Шотландии
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