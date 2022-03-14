Женщина чудом нашла свою кошку, которая пропала 17 лет назад

На прошлой неделе с Ким неожиданно связался центр спасения животных SSPCA. Сотрудники спросили, есть ли у нее кошка по кличке Тилли. Женщина не поверила услышанному. Оказалось, Тилли чудом нашли в том же районе, где она пропала 17 лет назад. "Это было странное чувство. Я не знала, радоваться или плакать. Мой мир перевернулся с ног на голову... но в хорошем смысле," - рассказывает хозяйка.