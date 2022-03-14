Человек и атомоход. Как «Ленин» совершил революцию в Арктике

Расщепление атома

Освоение Арктики в первой половине прошлого столетия — это история о подвигах и трагедиях, в результате которых десятки судов остались захороненными подо льдами. Доступ к Северному морскому пути (СМП) обеспечивали ледоколы, но даже они не справлялись с тяжёлыми ледовыми условиями. В борьбе со стихией суда тех лет неизменно проигрывали из-за недостаточной мощности двигателей и ограниченных топливных ресурсов. Стоить вспомнить, к примеру, пароход «Челюскин», который был окружён сплошными льдами и, в конце концов, раздавлен.

Революцию в энергетике произвело расщепление атома. Советские учёные, занимавшиеся ядерной программой, задумались об иных возможностях энергии атома, более мирных.

В августе 1949 года прошли испытания атомной бомбы РДС-1, а уже в ноябре Игорь Курчатов, один из основоположников развития «мирного атома», поддержал идею о создании атомного двигателя для подводного флота. Опыт, полученный при постройке ядерной энергоустановки для атомной подлодки «Ленинский комсомол», пригодился при строительстве ледоколов нового типа.