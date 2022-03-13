FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
добавить
пост
Сообщество Смешные комментарии и картинки из соц. сетей 3554 поста • 1797 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Смешные комментарии и картинки из соц. сетей 
Смешные комментарии из&nbsp;социальных сетей-53

Смешные комментарии из социальных сетей-53 (34 фото)

Автор:
13 марта 2022 15:27
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы.   
958
34
Свернуть все комментарии под фото

Прикольные картинки с комментариями

×

Авторский пост

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Смешные комментарии и картинки из соц. сетей"
Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы.   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
26
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
25  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
MakDag 44 минуты назад
Комментарий к фото
Мы за вас помолимся.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Uhbirj 8 минут назад
Комментарий к фото
-Можешь сказать о геях что то положительное?
-Да, конечно, ВИЧ-тест.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Юрий Николаевич 19 минут назад
Комментарий к фото
Цену билетов тоже объявят по прилёту.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Юрий Николаевич 21 минуту назад
Комментарий к фото
Беззубый.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Александр 22 минуты назад
Комментарий к фото
самый кайф минатюрная и вдувательная...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Юрий Николаевич 22 минуты назад
Комментарий к фото
Жополиз
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Alex Djeff Полчаса назад
Комментарий к фото
Придётся с ламборджини на брабусы пересаживаться. Бог дал, бог взял...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Corvus Corax Полчаса назад
Комментарий к фото
Это что за остановка, Бологое иль Поповка? (с)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
367
Deta Полчаса назад
Комментарий к фото
Это дети Нургла просто
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Тудаблин Полчаса назад
Комментарий к фото
роллтон в общаге, реально мажор
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Влад Полчаса назад
Комментарий к фото
А вы лишние учреждения-то закройте, на благотворительность отдайте.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Denissg 41 минуту назад
Комментарий к фото
Не могу понять, почему их шестеро? Один главный, но ящик же должны нести четным числом?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Denissg 45 минут назад
Комментарий к фото
Мне 50, но в душе молод на 30.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Babangdida 54 минуты назад
Комментарий к фото
Соуса бешамеля не хватает!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Babangdida 54 минуты назад
Комментарий к фото
Надо было выставить ему счёт и заставить платить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
446
Станислав Килин 55 минут назад
Комментарий к фото
На коленях стоит
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Диагноз Час назад
Комментарий к фото
Адская смесь из инцеста, суицида и каннибализма...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›