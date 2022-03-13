Прикольные картинки с комментариями
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И не только здесь. Всегда хотел знать, кто же этот 10-й, который вечно недоволен...
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Авторский пост
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