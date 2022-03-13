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Первый из найденышей

Первый из найденышей (7 фото)

Автор:
13 марта 2022 09:53
Метки: артиллерийский   комсомолец   тягач   
687
7

За последние лет 20 число раритетов среди отечественной военной техники существенно выросло. Первые шаги начались еще в 90-е, но настоящий бум начался лет эдак 20 назад. Благодаря, прежде всего, частным коллекционерам и реставраторам теперь многие машины восстали из небытия.


Для понимания, какой большой объем работ был сделан за это время, достаточно отмотать время назад. Лето 2005 года, Поклонка, автомобильная площадка. В то время это было единственное место, где можно было увидеть советский артиллерийский тягач "Комсомолец".


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Конкретно эту машину обнаружил члены клуба подводного плавания «Искатель» Дворца Культуры Смоленской АЭС (руководитель С.В. Косенков) в болотистой местности в Холм-Жирковском районе вблизи г. Десногорска Смоленской области. Репортаж об этой находке печатался с "Технике-Молодежи". Дальше машину отправили на приведение в порядок, а потом на Поклонку. Сейчас таких тягачей наберется с десяток штук. А тогда всего один.


Для своего времени машина была очень продвинутой. Да и огрызнуться могла.


Как средство таскания 45-ки машина была оптимальной. А после войны появился очень похожий АТ-П. Благо автор один - Астров.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: артиллерийский   комсомолец   тягач   
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5  комментариев
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2k
Лёха 2 часа назад
Пост не информативный. "Минус".
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zloykoyot 2 часа назад
Что-то как-то кратко, автор.
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