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50 лет из жизни Советского Союза на снимках фотоклассика Роберта Диамента

50 лет из жизни Советского Союза на снимках фотоклассика Роберта Диамента (15 фото)

Автор:
12 марта 2022 22:49
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
207
15
Фотографии знаменитого фотографа-документалиста Роберта Диамента.
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Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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Надеюсь она не поняла прикола
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