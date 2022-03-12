50 лет из жизни Советского Союза на снимках фотоклассика Роберта Диамента

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Фотографии знаменитого фотографа-документалиста Роберта Диамента.
1.
Лауреат Сталинских премий, поэт Самуил Яковлевич Маршак в гостях у пионеров. Роберт Диамент, 1940-е, г. Москва, МАММ/МДФ.
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5.
Иосиф Сталин, Климент Ворошилов, Вячеслав Молотов. Роберт Диамент, 1935 - 1936 год, г. Москва, МАММ/МДФ.
6.
У самолета АНТ-25. Подготовка перелета Михаила Громова к беспосадочному перелету Москва – Северный полюс – Сан-Джасинто (Калифорния, США). Роберт Диамент, июнь - июль 1937 года, Москвская обл., г. Щелково, МАММ/МДФ.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: СССР история люди страна фотографии
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