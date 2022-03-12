Автор фото сообщил, что испугался, что это может быть какое-нибудь взрывчатое или запрещённое вещество, поэтому вызвал полицию с подкреплением в виде сапёров. После 4 часов исследований и химического анализа группа сапёров сообщила, что эта субстанция содержит большое количество консерванта метабисульфита натрия, который, помимо прочего использования, входит в состав сухпайков на спасательных шлюпках.

Выше вы можете видеть скрин, который мы сделали из видео, где один из блогеров распечатывает подобный сухой паёк.

Вопрос: «Небольшой резиновый мячик с ямочками, которым выстрелили в велосипедиста, проезжающего мимо. Очень мягкий и размером с пейнтбольный шар»