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Что за штука: самые странные находки

Что за штука: самые странные находки (28 фото)

Автор:
12 марта 2022 10:33
Метки: вопросы   находки   ответы   
1278
28

Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.

Вопрос: «Найдено на горнолыжном склоне. Размером с пластиковую карту и примерно такой же толщины. Изготовлено из углеродного волокна, а отверстия выглядят так, будто они утоплены с одной стороны для головок шурупов»

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Ответ: «Это часть кошелька с жёстким корпусом от фирмы Ridge»

Вопрос: «Это лежит у меня уже много лет, но никто не знает, что это такое. 9 см в высоту, серебристое, тонкий металл. Форма короны»

Ответ: «Это подставка для ложки, которая крепится на краю миски»

Большинство пользователей высказали своё мнение, что это абсолютно бесполезный аксессуар


Вопрос: «Вещество похожее на глину, упакованное в фольгу. Выбросило на берег»

Ответ: «Это сухой паёк из спасательной шлюпки»

Автор фото сообщил, что испугался, что это может быть какое-нибудь взрывчатое или запрещённое вещество, поэтому вызвал полицию с подкреплением в виде сапёров. После 4 часов исследований и химического анализа группа сапёров сообщила, что эта субстанция содержит большое количество консерванта метабисульфита натрия, который, помимо прочего использования, входит в состав сухпайков на спасательных шлюпках.

Выше вы можете видеть скрин, который мы сделали из видео, где один из блогеров распечатывает подобный сухой паёк.

 

Вопрос: «Небольшой резиновый мячик с ямочками, которым выстрелили в велосипедиста, проезжающего мимо. Очень мягкий и размером с пейнтбольный шар»

 Ответ: «Это шарик от игрушечного пистолета Nerf Rival»

Вопрос: «Что это за инструмент, который демонстрирует эта женщина?»

Ответ: «Это грелка для кровати».

Внутрь неё помещались угли. Вы могли видеть использование подобной грелки в фильме «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины».

 

Вопрос: «Колючая штука из пластика»

Ответ: «Это сушилка для детских бутылочек».

После мытья бутылочки ставятся горлышком вниз, а толстые щетинки удерживают их в вертикальном положении

 

Вопрос: «Металлический инструмент с деревянной ручкой треугольной формы. На поверхности пять неглубоких круглых углублений. Похож на кельму (мастерок). Найдено в кухонном отделе комиссионного магазина, но, возможно, они что-то перепутали»

 Ответ: «Это массонский поднос для стопок»

Как сообщается, подобный поднос используется для церемоний «завершения», когда устанавливается последняя балка крыши здания. В «мастерке» владелец здания подносит шоты, предлагая их строителям. Также подобный поднос используют для простой подачи стопок без какого-либо контекста.


Вопрос: «Какой-то потолочный кронштейн»

Ответ: «Это кронштейн для крепления лямок для тренировок TRX»

Вопрос: «Человек, который подарил мне эту вещь, даже не знает, что это такое. Похоже, у этой штуки есть присоска и два регулируемых рычага, которые могут что-то удерживать(?). Что это за вещь?»

 Ответ: «Это держатель, предназначенный для сушки и наполнения многоразовых зип-пакетов»

Вопрос: «Что это за синие шарики? Они выглядят как металлическая вата, покрытая синим порошком, и размером примерно с колесо скейтборда. Я нашел их на мусорном баке в кемпинге»

 Ответ: «Это металлические губки для чистки кастрюль и сковородок от фирмы Colorox»

 

Вопрос: «Что это за полукруг внутри ящика комода?»

Ответ: «Используется для хранения любого небольшого предмета, которым часто пользуется пользователь ящика. Нет никакой определённой цели».

 

Вопрос: «Какая-то вешалка в коридоре общежития. Старый дом с террасой в Брайтоне, Англия»

 Ответ: «Это крепление для велосипеда»

Вопрос: «Металлический карандаш с жестким стержнем и батарейкой внутри. На нем выгравированы слова "Orlim, France". Что это за вещь?»

Ответ: «Поиск в Google по "Orlim France" показал, что это электрическая пилочка для ногтей».

Да, это не электрический ластик.

 

Вопрос: «Какие-то инструменты длиной 13 см, очень легкие и очевидно переносные, оба полностью сделаны из металла. Я не смог разобрать на них ни одной надписи, так как они, к сожалению, сильно изношены. Ручка на тросе свободно перемещается в разные стороны по окружности. Понятия не имею, что это за штуки»

Ответ: «Это инструмент для удаления лобового стекла автомобиля»

Крючок помещается под стекло, а ручка на металлическом тросе нужна для того, чтобы инструмент было удобно тянуть по направлению к себе.

 

Вопрос: «Зеленая пластиковая штука с двумя отверстиями. Отверстия одинакового размера, но имеют разную ориентацию»

Ответ: «Это ключ от переносного кислородного баллона. Используется для открытия и закрытия потока кислорода».

Автор фото написал, что нашёл эту штуку в своём автомобиле после того, как подвозил своего друга из больницы, переболевшего знаменитой болезнью, у которого действительно был кислородный баллон.

Источник:

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61k
Опиум для народа 4 часа назад
-«Это инструмент для удаления лобового стекла автомобиля»-

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5k
CruelAsm 51 минуту назад
Судя по интересности находок, Гугл начал массовые ковровые банбордировки.
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9k
Сергей Час назад
Пфф

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−2
gh0st 3 часа назад
Хм, присутствовал при замене стекол. Струной их вырезают или тонким тросиком. 1 чел снаружи, 2-й внутри.
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5k
Sanar 4 часа назад
Вопрос: «Вещество похожее на глину, упакованное в фольгу. Выбросило на берег»
Marine Pro интересная штука, мне моряки подарили упаковку, один попробовали за рюмкой вроде съедобно, два по машинам раскидал.
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