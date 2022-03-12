Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.
Вопрос: «Найдено на горнолыжном склоне. Размером с пластиковую карту и примерно такой же толщины. Изготовлено из углеродного волокна, а отверстия выглядят так, будто они утоплены с одной стороны для головок шурупов»
Ответ: «Это часть кошелька с жёстким корпусом от фирмы Ridge»
Вопрос: «Это лежит у меня уже много лет, но никто не знает, что это такое. 9 см в высоту, серебристое, тонкий металл. Форма короны»
Ответ: «Это подставка для ложки, которая крепится на краю миски»
Большинство пользователей высказали своё мнение, что это абсолютно бесполезный аксессуар
Вопрос: «Вещество похожее на глину, упакованное в фольгу. Выбросило на берег»
Ответ: «Это сухой паёк из спасательной шлюпки»
Автор фото сообщил, что испугался, что это может быть какое-нибудь взрывчатое или запрещённое вещество, поэтому вызвал полицию с подкреплением в виде сапёров. После 4 часов исследований и химического анализа группа сапёров сообщила, что эта субстанция содержит большое количество консерванта метабисульфита натрия, который, помимо прочего использования, входит в состав сухпайков на спасательных шлюпках.
Выше вы можете видеть скрин, который мы сделали из видео, где один из блогеров распечатывает подобный сухой паёк.
Вопрос: «Небольшой резиновый мячик с ямочками, которым выстрелили в велосипедиста, проезжающего мимо. Очень мягкий и размером с пейнтбольный шар»
Ответ: «Это шарик от игрушечного пистолета Nerf Rival»
Вопрос: «Что это за инструмент, который демонстрирует эта женщина?»
Ответ: «Это грелка для кровати».
Внутрь неё помещались угли. Вы могли видеть использование подобной грелки в фильме «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины».
Вопрос: «Колючая штука из пластика»
Ответ: «Это сушилка для детских бутылочек».
После мытья бутылочки ставятся горлышком вниз, а толстые щетинки удерживают их в вертикальном положении
Вопрос: «Металлический инструмент с деревянной ручкой треугольной формы. На поверхности пять неглубоких круглых углублений. Похож на кельму (мастерок). Найдено в кухонном отделе комиссионного магазина, но, возможно, они что-то перепутали»
Ответ: «Это массонский поднос для стопок»
Как сообщается, подобный поднос используется для церемоний «завершения», когда устанавливается последняя балка крыши здания. В «мастерке» владелец здания подносит шоты, предлагая их строителям. Также подобный поднос используют для простой подачи стопок без какого-либо контекста.
Вопрос: «Какой-то потолочный кронштейн»
Ответ: «Это кронштейн для крепления лямок для тренировок TRX»
Вопрос: «Человек, который подарил мне эту вещь, даже не знает, что это такое. Похоже, у этой штуки есть присоска и два регулируемых рычага, которые могут что-то удерживать(?). Что это за вещь?»
Ответ: «Это держатель, предназначенный для сушки и наполнения многоразовых зип-пакетов»
Вопрос: «Что это за синие шарики? Они выглядят как металлическая вата, покрытая синим порошком, и размером примерно с колесо скейтборда. Я нашел их на мусорном баке в кемпинге»
Ответ: «Это металлические губки для чистки кастрюль и сковородок от фирмы Colorox»
Вопрос: «Что это за полукруг внутри ящика комода?»
Ответ: «Используется для хранения любого небольшого предмета, которым часто пользуется пользователь ящика. Нет никакой определённой цели».
Вопрос: «Какая-то вешалка в коридоре общежития. Старый дом с террасой в Брайтоне, Англия»
Ответ: «Это крепление для велосипеда»
Вопрос: «Металлический карандаш с жестким стержнем и батарейкой внутри. На нем выгравированы слова "Orlim, France". Что это за вещь?»
Ответ: «Поиск в Google по "Orlim France" показал, что это электрическая пилочка для ногтей».
Да, это не электрический ластик.
Вопрос: «Какие-то инструменты длиной 13 см, очень легкие и очевидно переносные, оба полностью сделаны из металла. Я не смог разобрать на них ни одной надписи, так как они, к сожалению, сильно изношены. Ручка на тросе свободно перемещается в разные стороны по окружности. Понятия не имею, что это за штуки»
Ответ: «Это инструмент для удаления лобового стекла автомобиля»
Крючок помещается под стекло, а ручка на металлическом тросе нужна для того, чтобы инструмент было удобно тянуть по направлению к себе.
Вопрос: «Зеленая пластиковая штука с двумя отверстиями. Отверстия одинакового размера, но имеют разную ориентацию»
Ответ: «Это ключ от переносного кислородного баллона. Используется для открытия и закрытия потока кислорода».
Автор фото написал, что нашёл эту штуку в своём автомобиле после того, как подвозил своего друга из больницы, переболевшего знаменитой болезнью, у которого действительно был кислородный баллон.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Marine Pro интересная штука, мне моряки подарили упаковку, один попробовали за рюмкой вроде съедобно, два по машинам раскидал.