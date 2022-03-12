Что говорят люди под наркозом

2.

- После операции мне сказали, что я медсестру назвал товарищем Гитлером и спросил где он прятался после войны.



- Я сказал, чтобы мне вместо старой почки поставили фильтр для воды.



- Я после наркоза ругал Пушкина, что пошёл на неравную дуэль.



- Отходя после наркоза и смотря на маму (у меня двоилось в глазах) и я искренне верил что у меня две мамы, плакал, потому что об этом раньше не знал.



- Я кричала: "Папа, где мои куры? Они в порядке? Папа, медвеgь!!!". А я городская девушка. Какие нафиг куры???



- Когда я отходил от наркоза, ко мне подошёл врач и я сказал ему на немецком : "Хайль, Гитлер" и потом где-то минут 5 говорил ему что-то на немецком. Только я не знаю немецкий.



- Когда меня прикатили в палату и я увидел соседа по палате в полосатых штанах. Начал кричать: «Гоните нах*й эту зебру, я с ней спать не буду!».



- Я после наркоза медсестре предлагал замуж выйти за меня. Моя настоящая жена стояла рядом.



- Помню под наркозом кричал: Нашатырь мне, срочно!



- После наркоза, орал на всю больницу "Хип хоп лалалэй, вызови домой бл@дей", а я юрист…



- Когда я отходила от наркоза, врач принес поднос с трубками и шприцами, а я ему говорю: " это тульские пряники?", он говорит "да", "ну тогда можно мне штук 5?",он сказал: «обязательно»)))



- Под наркозом я хирургу прочитал лекцию по строительству панельных многоэтажек.



- А я после наркоза спросила у медсестры кого я родила, мальчика или девочку. Операция была на апендецит.



- Когда я отходила от наркоза, я сказала что боюсь коров, и попросила убрать эту рядом стоящую корову. Надеюсь медсестра не сильно обиделась.



- Я во время операции открыла глаза и попросила врачей разговаривать тише, потому что они мне мешают спать.



- После наркоза открыл глаза, рядом сидела моя девушка, и говорю: «Сука, опять ты…».



- Когда меня перекладывали с каталки на кровать, я кричал: «Что вы охр@нели, тут высота - 5-й этаж!»



- После наркоза пока везли по длинному коридору орал песню "врагу не сдается наш сильный варяг!". Потом сказал соседу по плате, чтоб не срал на пол и вырубился.



- Моя сестра после наркоза первое что сказала: "Принеси мне плойку, а то я буду похожа на Леонтьева!".