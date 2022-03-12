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Что говорят люди под наркозом

Что говорят люди под наркозом (1 фото)

Автор:
12 марта 2022 10:30
Метки: больные   врачи   медицина   
1171
1
Я лично пел "По диким степям Забайкалья". У меня наркоз был внутривенный.

2.

- После операции мне сказали, что я медсестру назвал товарищем Гитлером и спросил где он прятался после войны.

- Я сказал, чтобы мне вместо старой почки поставили фильтр для воды.

- Я после наркоза ругал Пушкина, что пошёл на неравную дуэль.

- Отходя после наркоза и смотря на маму (у меня двоилось в глазах) и я искренне верил что у меня две мамы, плакал, потому что об этом раньше не знал.

- Я кричала: "Папа, где мои куры? Они в порядке? Папа, медвеgь!!!". А я городская девушка. Какие нафиг куры???

- Когда я отходил от наркоза, ко мне подошёл врач и я сказал ему на немецком : "Хайль, Гитлер" и потом где-то минут 5 говорил ему что-то на немецком. Только я не знаю немецкий.

- Когда меня прикатили в палату и я увидел соседа по палате в полосатых штанах. Начал кричать: «Гоните нах*й эту зебру, я с ней спать не буду!».

- Я после наркоза медсестре предлагал замуж выйти за меня. Моя настоящая жена стояла рядом.

- Помню под наркозом кричал: Нашатырь мне, срочно!

- После наркоза, орал на всю больницу "Хип хоп лалалэй, вызови домой бл@дей", а я юрист…

- Когда я отходила от наркоза, врач принес поднос с трубками и шприцами, а я ему говорю: " это тульские пряники?", он говорит "да", "ну тогда можно мне штук 5?",он сказал: «обязательно»)))

- Под наркозом я хирургу прочитал лекцию по строительству панельных многоэтажек.

- А я после наркоза спросила у медсестры кого я родила, мальчика или девочку. Операция была на апендецит.

- Когда я отходила от наркоза, я сказала что боюсь коров, и попросила убрать эту рядом стоящую корову. Надеюсь медсестра не сильно обиделась.

- Я во время операции открыла глаза и попросила врачей разговаривать тише, потому что они мне мешают спать.

- После наркоза открыл глаза, рядом сидела моя девушка, и говорю: «Сука, опять ты…».

- Когда меня перекладывали с каталки на кровать, я кричал: «Что вы охр@нели, тут высота - 5-й этаж!»

- После наркоза пока везли по длинному коридору орал песню "врагу не сдается наш сильный варяг!". Потом сказал соседу по плате, чтоб не срал на пол и вырубился.

- Моя сестра после наркоза первое что сказала: "Принеси мне плойку, а то я буду похожа на Леонтьева!".

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Метки: больные   врачи   медицина   
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Мария Коненкова 10 часов назад
Только забыли уточнить, что это всё бывает после кратковременной неглубокой анестезии - внутривенной, масочной - когда полностью все центры мозга не отключаются. При многокомпонентной центральной анестезии такого не бывает, человек просто просыпается (комментарий "Шурман" ниже тому подтверждение). А вот если внутривенно загрузили на пару минут, гнойник, к примеру, вскрыть - бывает. Мне запомнился молодой человек 19 лет: пока его укладывали на операционный стол, ставили в/в катетер, обрабатывали операционное поле, он был само обаяние - сыпал комплиментами, называл медсестер "очаровательными дамами", благодарил, улыбался. Только пустили по вене лекарство - каааак начнёт: "Ах вы ж, с.ки ё...ные, твари, как же вы меня..." - длинной очередью, такие коленца загибал, мы охренели! Анестезиолог говорил, работайте, можно. Там дел на пару секунд было, окончили, анестезиолог его по щекам похлопал: Сергей, просыпайся, Сергей глазки открыл: "Всё, да? Уффф, большое вам спасибо, мои очаровательные дамы, чувствительно вам признателен..." Так что вот как мало надо, чтоб тонюсенькая оболочка цивилизованного человека слетела, всего-то слегка контроль отключить))
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3k
Lost Минуту назад
Хз дожил до 40 через пару недель первая малоинвазивная операция со спинальной анестезией, даже не знаю что сказать, просветите =)
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7k
Миха 2 часа назад
В 2020м делал операцию по исправлению перегородки носа
Под наркозом ругал по-английски индусов-айтишников длинными молологами - по словам медсестры, говорил, потом по-русски что они тупые, работают по инструкции, и нафига в айти не понимают, даже гуглить проблемы не умеют - сразу кейсы в Microsoft открывают и все
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8k
Александр 2 часа назад
Ремонтировали перелом ноги, кололи в предплечье что-то. Смотрел мультики. Анестезиолог сказал, что если человек хороший - то мультики. Если нет - то ужастики. Когда будили после наркоза, то сказал: Счастья всем, и пусть никто не уйдёт обиженным.
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21k
Слепой Пью 5 часов назад
Резали кисту копчиковую в молодости, врач потом сказал, что матюгался аки сапожник, а там девочки юные с медучилища были... стыдно стало. Пришлось извиняться и отшучиваться, что из меня в тот момент вылез сержант Забайкальского Военного Округа с его обширным словарным запасом...
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1k
Стебан Пошляк 6 часов назад
У меня наркоз был внутривенный.
===
Сдаётся мне это был не наркоз...
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5k
Димыч 8 часов назад
Я , когда проснулся во время операции (разрыв сухожилия бицепса), буровил какую-то дичь. Хирург, штопая меня, сказал: "Танюш, вкати ему ещё полкубика."©
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8k
JeanLuk 8 часов назад
Я лекцию толкал по квантовой физике
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8k
Garpia121 9 часов назад
У нас лучше случай был, во время неглубокого наркоза, пациентка рассказывала как профессор деньги взял и не помог, и что ребенок не от мужа, а он дурак не знает. Профессор как раз и проводил процедуру, мы все ржали под масками.
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924
Елена Захарова 10 часов назад
Когда папа отходил от наркоза, ему показалось, что из вентиляции вылез крокодил и полз к нему и он просил его убрать, и удивлялся что его никто не видит
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924
Елена Захарова 10 часов назад
Когда я отходила от наркоза помню, что врачи спросили с кем я воевала под наркозом, я ответила что с покемонами
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591
Шурман 10 часов назад
Бредятина полная , я помню как после операции проснулся и спрашиваю а когда вы будите что то делать ? операция длилась 4 часа . Последний наркоз вышел говорю дайте водички
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Игорь

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