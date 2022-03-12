Что говорят люди под наркозом

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1
Я лично пел "По диким степям Забайкалья". У меня наркоз был внутривенный.
2.
- После операции мне сказали, что я медсестру назвал товарищем Гитлером и спросил где он прятался после войны.
- Я сказал, чтобы мне вместо старой почки поставили фильтр для воды.
- Я после наркоза ругал Пушкина, что пошёл на неравную дуэль.
- Отходя после наркоза и смотря на маму (у меня двоилось в глазах) и я искренне верил что у меня две мамы, плакал, потому что об этом раньше не знал.
- Я кричала: "Папа, где мои куры? Они в порядке? Папа, медвеgь!!!". А я городская девушка. Какие нафиг куры???
- Когда я отходил от наркоза, ко мне подошёл врач и я сказал ему на немецком : "Хайль, Гитлер" и потом где-то минут 5 говорил ему что-то на немецком. Только я не знаю немецкий.
- Когда меня прикатили в палату и я увидел соседа по палате в полосатых штанах. Начал кричать: «Гоните нах*й эту зебру, я с ней спать не буду!».
- Я после наркоза медсестре предлагал замуж выйти за меня. Моя настоящая жена стояла рядом.
- Помню под наркозом кричал: Нашатырь мне, срочно!
- После наркоза, орал на всю больницу "Хип хоп лалалэй, вызови домой бл@дей", а я юрист…
- Когда я отходила от наркоза, врач принес поднос с трубками и шприцами, а я ему говорю: " это тульские пряники?", он говорит "да", "ну тогда можно мне штук 5?",он сказал: «обязательно»)))
- Под наркозом я хирургу прочитал лекцию по строительству панельных многоэтажек.
- А я после наркоза спросила у медсестры кого я родила, мальчика или девочку. Операция была на апендецит.
- Когда я отходила от наркоза, я сказала что боюсь коров, и попросила убрать эту рядом стоящую корову. Надеюсь медсестра не сильно обиделась.
- Я во время операции открыла глаза и попросила врачей разговаривать тише, потому что они мне мешают спать.
- После наркоза открыл глаза, рядом сидела моя девушка, и говорю: «Сука, опять ты…».
- Когда меня перекладывали с каталки на кровать, я кричал: «Что вы охр@нели, тут высота - 5-й этаж!»
- После наркоза пока везли по длинному коридору орал песню "врагу не сдается наш сильный варяг!". Потом сказал соседу по плате, чтоб не срал на пол и вырубился.
- Моя сестра после наркоза первое что сказала: "Принеси мне плойку, а то я буду похожа на Леонтьева!".
- Я сказал, чтобы мне вместо старой почки поставили фильтр для воды.
- Я после наркоза ругал Пушкина, что пошёл на неравную дуэль.
- Отходя после наркоза и смотря на маму (у меня двоилось в глазах) и я искренне верил что у меня две мамы, плакал, потому что об этом раньше не знал.
- Я кричала: "Папа, где мои куры? Они в порядке? Папа, медвеgь!!!". А я городская девушка. Какие нафиг куры???
- Когда я отходил от наркоза, ко мне подошёл врач и я сказал ему на немецком : "Хайль, Гитлер" и потом где-то минут 5 говорил ему что-то на немецком. Только я не знаю немецкий.
- Когда меня прикатили в палату и я увидел соседа по палате в полосатых штанах. Начал кричать: «Гоните нах*й эту зебру, я с ней спать не буду!».
- Я после наркоза медсестре предлагал замуж выйти за меня. Моя настоящая жена стояла рядом.
- Помню под наркозом кричал: Нашатырь мне, срочно!
- После наркоза, орал на всю больницу "Хип хоп лалалэй, вызови домой бл@дей", а я юрист…
- Когда я отходила от наркоза, врач принес поднос с трубками и шприцами, а я ему говорю: " это тульские пряники?", он говорит "да", "ну тогда можно мне штук 5?",он сказал: «обязательно»)))
- Под наркозом я хирургу прочитал лекцию по строительству панельных многоэтажек.
- А я после наркоза спросила у медсестры кого я родила, мальчика или девочку. Операция была на апендецит.
- Когда я отходила от наркоза, я сказала что боюсь коров, и попросила убрать эту рядом стоящую корову. Надеюсь медсестра не сильно обиделась.
- Я во время операции открыла глаза и попросила врачей разговаривать тише, потому что они мне мешают спать.
- После наркоза открыл глаза, рядом сидела моя девушка, и говорю: «Сука, опять ты…».
- Когда меня перекладывали с каталки на кровать, я кричал: «Что вы охр@нели, тут высота - 5-й этаж!»
- После наркоза пока везли по длинному коридору орал песню "врагу не сдается наш сильный варяг!". Потом сказал соседу по плате, чтоб не срал на пол и вырубился.
- Моя сестра после наркоза первое что сказала: "Принеси мне плойку, а то я буду похожа на Леонтьева!".
Источник:
АНТИФИШКИ
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Под наркозом ругал по-английски индусов-айтишников длинными молологами - по словам медсестры, говорил, потом по-русски что они тупые, работают по инструкции, и нафига в айти не понимают, даже гуглить проблемы не умеют - сразу кейсы в Microsoft открывают и все
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Сдаётся мне это был не наркоз...