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Рассчитан маршрут самого длительного железнодорожного путешествия

Рассчитан маршрут самого длительного железнодорожного путешествия (5 фото)

Автор:
16 декабря 2021 08:30
Сообщество : Путешествия
Метки: долгий маршрут   железные дороги   поезда   приключения   путешествия   самый длинный маршрут   увлекательная поездка   через всю Евразию   
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5
Каким будет самое долгое железнодорожное путешествие, которое можно совершить по современным железным дорогам? По подсчетам энтузиастов, самым долгим будет путь из Португалии в Сингапур, который действительно можно проделать только по железной дороге. Конечно, для этого надо очень любить поезда!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: долгий маршрут   железные дороги   поезда   приключения   путешествия   самый длинный маршрут   увлекательная поездка   через всю Евразию   
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27k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
я столько не выпью !!!
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6k
Sergey 3 минуты назад
Казань-Нижневартовск в бичевозе... эта поездка покажется вечностью!
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Barachek_Obachek Полчаса назад
Мешок ролтона уйдёт
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109
Lantoday 49 минут назад
Я бы обозвал данный маршрут самым вонючим. Бухие вонючие вахтовики едут из Лаоса на вахту в Сингапур
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64k
Доктор Джонс 58 минут назад
Ехать 21 день, а потом два месяца лечиться от алкоголизма...
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