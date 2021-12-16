Рассчитан маршрут самого длительного железнодорожного путешествия

Новая железная дорога в Лаосе построена китайскими специалистами. Она является первой в стране, не имеющей выхода к морю. С ее помощью путешественники смогут добраться из Пекина в Бангкок по железной дороге - раньше этот путь приходилось преодолевать автобусом, - а оттуда доехать на поезде до Сингапура.

Раньше самый долгий в мире железнодорожный маршрут заканчивался во Вьетнаме, и его протяженность составляла около 16800 километров. «Раньше можно было ехать только на юг до Сайгона, а затем приходилось добираться на автобусе через Камбоджу до Бангкока, - говорит мистер Смит, большой энтузиаст железных дорог и бывший менеджер станций Чаринг-Кросс и Кэннон-стрит в Лондоне. - Но теперь есть дорога через Лаос, и это очень большое достижение».