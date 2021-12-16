Рассчитан маршрут самого длительного железнодорожного путешествия

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Каким будет самое долгое железнодорожное путешествие, которое можно совершить по современным железным дорогам? По подсчетам энтузиастов, самым долгим будет путь из Португалии в Сингапур, который действительно можно проделать только по железной дороге. Конечно, для этого надо очень любить поезда!
Энтузиасты железных дорог празднуют новый рекорд максимальной продолжительности непрерывномго железнодорожного маршрута. Благодаря открытию железной дороги в Лаосе в начале декабря, теперь можно путешествовать из Лагоса на юге Португалии до Сингапура на поезде, делая пересадки, но при этом не покидая вокзала. Эксперты говорят, что путешествие протяженностью 18800 километров может быть проделано за 21 день.
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Сев в поезд у самого Атлантического океана - в португальском Лагосе в южной провинции страны Алгарве, вы проедете через Испанию и Францию, пересечете центральную Европу, посетите Москву, преодолеете всю Сибирь и, наконец, повернете на юг. Вы проедете через Китай, Лаос, Таиланд и Малайзию, прежде чем три недели спустя наконец-то сможете насладиться прославленным коктейлем Singapore Sling в баре Long Bar в сингапурском отеле Raffles.
Новая железная дорога в Лаосе построена китайскими специалистами. Она является первой в стране, не имеющей выхода к морю. С ее помощью путешественники смогут добраться из Пекина в Бангкок по железной дороге - раньше этот путь приходилось преодолевать автобусом, - а оттуда доехать на поезде до Сингапура.
Раньше самый долгий в мире железнодорожный маршрут заканчивался во Вьетнаме, и его протяженность составляла около 16800 километров. «Раньше можно было ехать только на юг до Сайгона, а затем приходилось добираться на автобусе через Камбоджу до Бангкока, - говорит мистер Смит, большой энтузиаст железных дорог и бывший менеджер станций Чаринг-Кросс и Кэннон-стрит в Лондоне. - Но теперь есть дорога через Лаос, и это очень большое достижение».
Раньше самый долгий в мире железнодорожный маршрут заканчивался во Вьетнаме, и его протяженность составляла около 16800 километров. «Раньше можно было ехать только на юг до Сайгона, а затем приходилось добираться на автобусе через Камбоджу до Бангкока, - говорит мистер Смит, большой энтузиаст железных дорог и бывший менеджер станций Чаринг-Кросс и Кэннон-стрит в Лондоне. - Но теперь есть дорога через Лаос, и это очень большое достижение».
По приблизительным подсчетам, поездка займет около 21 дня. При этом, по приблизительному плану, путешественникам придется ночевать по маршруту, например, в Лиссабоне, Мадриде и Париже, и им придется провести две ночи в Москве и две в Пекине - чтобы дождаться нужного поезда, а заодно решить вопросы с визами или иные бюрократические формальности. Однако если вы - энтузиаст железных дорог и уже собираетесь отправится в путь - увы, придется немного подождать. Два самых длинных участка - из Парижа в Москву и из Москвы в Пекин - в настоящее время недоступны для международных путешествий из-за пандемии. Когда движение возобновится, общая стоимость поездки составит около 1000 фунтов стерлингов, или порядка 100 000 рублей.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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