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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (25 фото)

Автор:
10 марта 2022 23:04
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
1761
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для тех кому не спится.
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Метки: Приколы   Юмор   картинки   
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6  комментариев
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23k
Андрей Иванов 3 часа назад
Я люблю тебя до слез,
Каждый вздох,
как в первый раз,
Вместо лжи красивых фраз
Это облако из роз.
Лепестками белых роз
Наше ложе застелю,
Я люблю тебя до слез,
Без ума люблю.

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54k
doker Час назад
Женщины придумывают сказки о "львах" и многие мужики в них верят.

На самом деле - бабы "дают" козлам.

Это факт неоспоримый.
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12k
Анатолий Соколов 2 часа назад
это она от шпаргалки отвлекает ...
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11k
поручик Ржевский 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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23k
Андрей Иванов 3 часа назад
Насосал, заодно и на мото
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