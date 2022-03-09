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Дайте похвастаться!

Дайте похвастаться! (13 фото)

Автор:
09 марта 2022 16:00
Метки: дача   находки   сокровища   
1162
13
Волею богов обзавёлся я дачей. Это я ещё не хвастаюсь!
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Метки: дача   находки   сокровища   
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22  комментария
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66k
Доктор Джонс 4 часа назад
Что, хунде байсбер, пост где-то спи.з.дал?
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7k
Виктор Полчаса назад
Здорово !
Жду видео .
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7k
Churi VALO Полчаса назад
Выпердыш отметился. Карму решил подправить?
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92
Игорь Правдов 2 часа назад
ЗАВИДУЮ Белой завистью !
Не потому, что кто-то и что-то нашёл , просто теплотой от этих фото повеяло, ну и это моя молодость.
Но эта ДРЕЛЬ, нет, ДРЕЛИЩЕ - СУКА, как же она мне руку выкрутила в 1993 году, до сих пор болит перед дождём, НИКОГДА не забуду. Ручка там ДИКО неудобная, а мощь просто НЕЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ !!)))
МОЛОДЕЦ, автор, спасибо за фото и что просто поделился с нами.
ПОСТ доброты !
Опять завидую )))
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15k
Александр Н. 2 часа назад
Пист с3.14здил с Япа, выдал за авторский. Вопрос: ну не передаст?
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7k
Виталий Касандров 3 часа назад
Если не считать, что этот пост, был один в один прошлым летом на ЯП .
Подозреваю просто наш западенский чукча таким нехитрым образом просто хочет поднять себе рейтинг заметно упавший в последние время.
Таки конечно этого вечно страдающего холопца ,хочется спросить откуда бабло на дачу взял лишенец.
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50k
zloykoyot 3 часа назад
"...Полировальный вундерпепелац (судя по войлочному кругу и зелёному налёту). Для чего коронка и задний центр – пока не понял..." Эх серость, это универсальный станок "Умелые руки"

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27k
Владимир 3 часа назад
"Волею богов обзавёлся я дачей. "
=================

Путин что ли подарил?
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27k
СпящийКрасавец 3 часа назад
Минусите эту продажную тварь,наклыка.
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2k
Yus 4 часа назад
Паналык Говнобибер с очередным мусором.
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6k
Борис Карабанов 4 часа назад
СтОящая вещь. Двигатель мощный, тянет любую нагрузку.
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6k
Борис Карабанов 4 часа назад
Известно. Удастся. Макитовские типоразмеры идут, практически на всё. Максимум, придётся просверлить в новой шине дополнительное отверстие.
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6k
Борис Карабанов 4 часа назад
Транс хороший может пригодится. Выжигатель обычный, а вот гравёр - чепуха.
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