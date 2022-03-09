Геморроем же не хвастаются, тем более – добровольным, да ещё и в кредит… Купили у военнослужащего армейского офицера, которому она досталась от тестя.

После всех переездов, перевозок и новоселий – полез осматривать приобретение более тщательно.

Когда забрался на чердак и порылся в культурных слоях – осознал, что сокровища капитана Флинта – жалкие «богатства» второгодника-третьеклассника.



Да и сам Флинт – нищеброд подземный, по сравнению с этим неведомым тестем.



Токарник по дереву с приводом от дрели.

Даже ведущий центр на проволочке примотан.



Струбцина, кстати – тоже оттуда. И ещё одна есть.