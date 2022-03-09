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Волею богов обзавёлся я дачей. Это я ещё не хвастаюсь!
Геморроем же не хвастаются, тем более – добровольным, да ещё и в кредит… Купили у военнослужащего армейского офицера, которому она досталась от тестя.
После всех переездов, перевозок и новоселий – полез осматривать приобретение более тщательно.
Когда забрался на чердак и порылся в культурных слоях – осознал, что сокровища капитана Флинта – жалкие «богатства» второгодника-третьеклассника.
Да и сам Флинт – нищеброд подземный, по сравнению с этим неведомым тестем.
Токарник по дереву с приводом от дрели.
Даже ведущий центр на проволочке примотан.
Струбцина, кстати – тоже оттуда. И ещё одна есть.
После всех переездов, перевозок и новоселий – полез осматривать приобретение более тщательно.
Когда забрался на чердак и порылся в культурных слоях – осознал, что сокровища капитана Флинта – жалкие «богатства» второгодника-третьеклассника.
Да и сам Флинт – нищеброд подземный, по сравнению с этим неведомым тестем.
Токарник по дереву с приводом от дрели.
Даже ведущий центр на проволочке примотан.
Струбцина, кстати – тоже оттуда. И ещё одна есть.
×
×
Прямошлифовальная машинка, она же «турбинка».
Вполне подойдёт для наждака/точила или в качестве привода для гриндера или ленточной пилы.
Вполне подойдёт для наждака/точила или в качестве привода для гриндера или ленточной пилы.
Энергонезависимое приспособление для сверления отверстий малого (до 3 мм) диаметра.
В походном положении рукоятка привода перевинчивается ручкой вовнутрь. Умещается на ладони.
Как ей сверлить я никуя не понял, но два свёрлышка сломал.
Наверное – никак.
В походном положении рукоятка привода перевинчивается ручкой вовнутрь. Умещается на ладони.
Как ей сверлить я никуя не понял, но два свёрлышка сломал.
Наверное – никак.
Полировальный вундерпепелац (судя по войлочному кругу и зелёному налёту). Для чего коронка и задний центр – пока не понял.
Электровыжигатель и электрогравёр в одном флаконе.
Гравёр не тот, который «типаДремель», а – электрокарандаш.
Можно изменять мощность, есть запасные перья для выжигалки и (хрен его знает) грифеля? сердечники? электроды, наверное, для карандаша.
Провёл огневые испытания – на топоре написал ТОПОР.
Теперь хоть не ошибусь.
Гравёр не тот, который «типаДремель», а – электрокарандаш.
Можно изменять мощность, есть запасные перья для выжигалки и (хрен его знает) грифеля? сердечники? электроды, наверное, для карандаша.
Провёл огневые испытания – на топоре написал ТОПОР.
Теперь хоть не ошибусь.
Собрал. Гавно. Направляющий сухарик вечно клинит.
Будет не работа, а сплошная нервотрёпка.
Есть опыт с похожей китайской шнягой.
Будет не работа, а сплошная нервотрёпка.
Есть опыт с похожей китайской шнягой.
А вот и гравёр типаДремель.
В изящном экологически чистом кейсе из натуральной фанеры.
Имеется гибкий вал, блок регулировки скорости с предохранителем, трёхкулачковый самоцентрирующий патрон и коробочка с оснасткой – свёрла, шарошки, твердосплавные боры и абразивные насадки.
Имеется гибкий вал, блок регулировки скорости с предохранителем, трёхкулачковый самоцентрирующий патрон и коробочка с оснасткой – свёрла, шарошки, твердосплавные боры и абразивные насадки.
В изящном экологически чистом кейсе из натуральной фанеры.
Имеется гибкий вал, блок регулировки скорости с предохранителем, трёхкулачковый самоцентрирующий патрон и коробочка с оснасткой – свёрла, шарошки, твердосплавные боры и абразивные насадки.
Имеется гибкий вал, блок регулировки скорости с предохранителем, трёхкулачковый самоцентрирующий патрон и коробочка с оснасткой – свёрла, шарошки, твердосплавные боры и абразивные насадки.
Ещё обнаружился центробежный насос до сих пор шпагатиком перевязанный. Отдал соседу- он рядом с речкой и в сухое лето вместе воду на полив качаем.
Дальше мелочи в основном скобяного характера – пара вёдер гвоздей разнокалиберных, пара ящиков дверных петель б/у, парочка 20-литровых бутылей под будущую брагу, трое почти нержавых тисков и тисочков, дымарь, «красный галстук, взаправдашняя железная дорога, щенок бульдога и жениться©»
Вот, в принципе и всё. Гвардии прапорщег запаса Брбрдрский хвастовство закончил.
Всем добра и мира!
Дальше мелочи в основном скобяного характера – пара вёдер гвоздей разнокалиберных, пара ящиков дверных петель б/у, парочка 20-литровых бутылей под будущую брагу, трое почти нержавых тисков и тисочков, дымарь, «красный галстук, взаправдашняя железная дорога, щенок бульдога и жениться©»
Вот, в принципе и всё. Гвардии прапорщег запаса Брбрдрский хвастовство закончил.
Всем добра и мира!
Авторский пост
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Жду видео .
Не потому, что кто-то и что-то нашёл , просто теплотой от этих фото повеяло, ну и это моя молодость.
Но эта ДРЕЛЬ, нет, ДРЕЛИЩЕ - СУКА, как же она мне руку выкрутила в 1993 году, до сих пор болит перед дождём, НИКОГДА не забуду. Ручка там ДИКО неудобная, а мощь просто НЕЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ !!)))
МОЛОДЕЦ, автор, спасибо за фото и что просто поделился с нами.
ПОСТ доброты !
Опять завидую )))
Подозреваю просто наш западенский чукча таким нехитрым образом просто хочет поднять себе рейтинг заметно упавший в последние время.
Таки конечно этого вечно страдающего холопца ,хочется спросить откуда бабло на дачу взял лишенец.
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Путин что ли подарил?
Я написал "волею богов". Так при чем тут он?