Самая эффективная мясорубка СССР

Первые мясорубки попали в Российскую империю в во второй половине XIX века. Это были все заграничные "чудо-машины": немецкие, шведские, итальянские модели. Был спрос - появилось и обширное предложение, в России стала популярна "котлетная тематика". Конечно, рабочим было не до котлет, а вот мещане, дворяне, культурный пласт России... старались себе ни в чем гастрономическом не отказывать.
Правда, эти мясорубки "кусались" в цене, стоили до 20 царских рублей.
А самой известной и массовой стала "обыкновенная американская машинка" для рубленых котлет и фарша. В силу своей относительной дешевизны и привлекательности она завалила рынки России.
И именно ее рекомендовала Елена Молоховец в своей культовой кулинарной книге "Подарок молодым хозяйкам".
Американцы умудрились создать чугунную мясорубку с литой основой (в отличии от европейцев, чьи мясорубки были сборными из множества компонентов) с механическим шнеком внутри. Такая мясорубка легко разбиралась, легко чистилась, легко собиралась.
Стоила эта "американская машинка" 4 рубля 25 копеек. На эти деньги можно было купить пуд мяса (16 кг). Столько съедал за год среднестатистический российский рабочий. Но в господских домах эта американская машинка прижилась и неизменно пользовалась спросом. Кухонная утварь всегда имела огромное значение в имуществе рачительных хозяек.
Однако, вскоре все господские дома отошли на второй план и... превратились в коммуналки. Приход советской власти в России изменил геополитику мясорубок. Валюта стала иметь большой вес и в стране Советов задумались об перспективах собственного развития. Вышел курс на импортозамещение.
Журнал "Красная панорама" писал по этому поводу:
"И вот, простой русский рабочий с Урала задумался: а почему мы не можем поставить у себя производство мясорубок? Мясорубка отливается из чугуна, а разве не на Урале выделывается лучший чугун, конкурирующий со шведским? Но весь секрет в способе лужения чугуна, которого мы не знаем..."
Простой рабочий-то может и задумался, но чтобы воплотить задуманное потребовались годы. Секрет "обыкновенной американской машинки" разгадать не удавалось.
Тем не менее, способ изготовления мясорубок был найден на Каслинском чугунном заводе. В аккурат к преддверию десятилетия Октябрьской Социалистической Революции. И, начиная с 1926 года, уральские литейщики, наряду с чугунными секциями отопления, утюгами и запчастями для тракторов, стали пробовать производить мясорубки.
Каслинскую модель мясорубки разработал скульптор Константин Александрович Клодт. Внучатый племянник того самого Петра Клодта, что создал гениальных коней на Аничковом мосту. В качестве эмблемы для мясорубки К. Клодт выбрал вздыбленного коня.
И этот конь стал символом Кыштыма. Правда, эта мясорубка очень напоминала американскую модель, но кто будет соотносить творческие замыслы скульпторов? Константин Александрович предвосхитил время, правда, использовав при этом все заготовки прошлого. Сегодня, кстати, такая клодтовская мясорубка стоит дорого, антикварная ценность!
Казалось, модель простецкая, но для ее изготовления требовалось 130 производственных операций. Детали отливались, калибровались, а стальные - штамповались, доводились напильниками и брусочками до ума. Затем несколько дней мясорубка "варились" в кислотах", а после тщательно покрывались пищевым оловом.
Опытные образцы изготовили к десятилетию советской власти и были высоко оценены комиссией Совнаркома СССР:
"Качество - прекрасное. Стоимость не 6 рублей, а 3 рубля 50 копеек. И дешевле и не надо валюту вывозить за границу."
И уже в 1927 году партия мясорубок в 100 тысяч изделий (с гордым наименованием "Мясорубка" №5) разлетелась по всему Советскому Союзу, как горячие пирожки.
И самым главным тут был психологический момент. Мясорубка считалась баловством, роскошью. В первые годы советской власти в "котлетных машинах" мололи овес, который выдавали по карточкам вместо хлеба. А тут такое успешное завоевание Советской власти, когда каждой советской хозяйке стала доступна личная чугунная мясорубка!
Мясорубку могли вручить ударникам труда, мясорубкой могли наградить за выдающиеся успехи в строительстве социализма. Мясорубкой могли премировать в годы первых пятилеток. И это было важнее, чем получить красный переходящий вымпел!
Основа конструкции оказалась настолько удачной, что все её видоизменения не приживались. Единственное что пришлось к делу - это крепежный винт, который закреплял ручку мясорубки. С винтом вышла долгая история. Тот он присутствовал в конструкции, то его отменяли, дабы удешевить производство.
Говорят, что винт таки пришлось вернуть в мясорубку, после того, как министр промышленности СССР, потрясая изделием над головой и славя кыштымских работников, уронил мясорубку себе на ногу. Байка, но винт вернулся на место.
Еще одно замечательное новшество прижилось и оно просилось в конструкцию. По каким-то причинам мясорубка не вставала надежно лапками на стол. Она "ходила" в стороны, даже в закрепленном положении. А потому мальчишки и девчонки, главные устроители мясорубок, постоянно подкладывали под лапки то свернутые кусочки картона, то щепочки.
Журнал "Юный техник" в 1956 году писал:
"Стоит подложить под лапки и винт резиновые прокладки, и мясорубка будет устойчива и стола не испортите!"
И резиновые протекторы на ножки появились на мясорубках уже в позднее советское время. Но нижний винт все равно затягивался вилкой, кто помнит - тот знает.
Крутить ручку мясорубки было почетной обязанностью советских детей. И они делали это с превеликим удовольствием: "правильно" собирали мясорубку, подкладывали в воронку кусочки мяса и лука и с удовольствием (с усилием, конечно) вертели ручку.
Сейчас у многих в домах электрические комбайны или электромясорубки. Но у каждой рачительной хозяйки в загашнике имеется и добрая советская мясорубка, вдруг пригодится. Так, на всякий случай...
Источник:
АНТИФИШКИ
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Электромясорубка? Пожалуйста
Порой приходилось ого-го какие усилия прилагать, чтобы то мяско провернуть))
- и готовка и полезно для здоровья
У меня были подкладки из толстого кожаного ремня.
Когда я начинал собирать мясорубку, на звуки позвякивающих деталей на кухню стрелой неслась кошка, её заносило на поворотах, она налетала на мебель, короче - демонстрировала такой условный рефлекс, какой Ивану Петровичу Павлову и не снился.