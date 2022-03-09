Самая эффективная мясорубка СССР

Стоила эта "американская машинка" 4 рубля 25 копеек. На эти деньги можно было купить пуд мяса (16 кг). Столько съедал за год среднестатистический российский рабочий. Но в господских домах эта американская машинка прижилась и неизменно пользовалась спросом. Кухонная утварь всегда имела огромное значение в имуществе рачительных хозяек.

Однако, вскоре все господские дома отошли на второй план и... превратились в коммуналки. Приход советской власти в России изменил геополитику мясорубок. Валюта стала иметь большой вес и в стране Советов задумались об перспективах собственного развития. Вышел курс на импортозамещение.

Журнал "Красная панорама" писал по этому поводу:

"И вот, простой русский рабочий с Урала задумался: а почему мы не можем поставить у себя производство мясорубок? Мясорубка отливается из чугуна, а разве не на Урале выделывается лучший чугун, конкурирующий со шведским? Но весь секрет в способе лужения чугуна, которого мы не знаем..."

Простой рабочий-то может и задумался, но чтобы воплотить задуманное потребовались годы. Секрет "обыкновенной американской машинки" разгадать не удавалось.

Тем не менее, способ изготовления мясорубок был найден на Каслинском чугунном заводе. В аккурат к преддверию десятилетия Октябрьской Социалистической Революции. И, начиная с 1926 года, уральские литейщики, наряду с чугунными секциями отопления, утюгами и запчастями для тракторов, стали пробовать производить мясорубки.

Каслинскую модель мясорубки разработал скульптор Константин Александрович Клодт. Внучатый племянник того самого Петра Клодта, что создал гениальных коней на Аничковом мосту. В качестве эмблемы для мясорубки К. Клодт выбрал вздыбленного коня.