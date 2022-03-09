Юрий Алексеевич Гагарин родился 9 марта 1934 года в деревне Клушино Смоленской области. Пошел в школу в 1941 году, но из-за немецкой оккупации лишь в 1943 году продолжил обучение. После переезда в город Гжатск закончил шестой класс и поступил в ремесленное училище.



В 1951 году Юрий поступил в индустриальный техникум Саратова. Он стал посещать аэроклуб, а уже через год совершил свой первый полет на самолете Як-18. В 1957 году он окончил Оренбургское училище летчиков. Пройдя медицинскую комиссию, в марте 1960 года стал одним из кандидатов в космонавты. После того, как выбор пал именно на него, в жизни Юрия Гагарина произошло величайшее событие.