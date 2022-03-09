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Советский лётчик Юрий Гагарин 12 апреля 1961 года стал первым человеком в мире, совершившим полёт в космос. На космическом корабле «Восток» он впервые в мировой истории совершил орбитальный облет Земли, открыв эпоху пилотируемых космических полётов.
Юрий Алексеевич Гагарин родился 9 марта 1934 года в деревне Клушино Смоленской области. Пошел в школу в 1941 году, но из-за немецкой оккупации лишь в 1943 году продолжил обучение. После переезда в город Гжатск закончил шестой класс и поступил в ремесленное училище.
В 1951 году Юрий поступил в индустриальный техникум Саратова. Он стал посещать аэроклуб, а уже через год совершил свой первый полет на самолете Як-18. В 1957 году он окончил Оренбургское училище летчиков. Пройдя медицинскую комиссию, в марте 1960 года стал одним из кандидатов в космонавты. После того, как выбор пал именно на него, в жизни Юрия Гагарина произошло величайшее событие.
В 1951 году Юрий поступил в индустриальный техникум Саратова. Он стал посещать аэроклуб, а уже через год совершил свой первый полет на самолете Як-18. В 1957 году он окончил Оренбургское училище летчиков. Пройдя медицинскую комиссию, в марте 1960 года стал одним из кандидатов в космонавты. После того, как выбор пал именно на него, в жизни Юрия Гагарина произошло величайшее событие.
12 апреля 1961 года корабль «Восток» с Гагариным на борту вышел в космос, сделав оборот вокруг Земли.
Благодаря Хрущеву, сразу после полета звание Гагарина было повышено со старшего лейтенанта до майора. Ему организовали пышную встречу в Москве. Затем Гагарин совершил несколько поездок по разным странам (Чехословакия, Болгария, Финляндия, Англия).
На космическом корабле «Восток» он впервые в мировой истории совершил орбитальный облет Земли, открыв эпоху пилотируемых космических полётов.
Благодаря Хрущеву, сразу после полета звание Гагарина было повышено со старшего лейтенанта до майора. Ему организовали пышную встречу в Москве. Затем Гагарин совершил несколько поездок по разным странам (Чехословакия, Болгария, Финляндия, Англия).
На космическом корабле «Восток» он впервые в мировой истории совершил орбитальный облет Земли, открыв эпоху пилотируемых космических полётов.
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Впоследствии он был назначен старшим инструктором-космонавтом, а затем - командиром отряда космонавтов. С 1963 года был заместителем начальника ЦПК по летно-космической подготовке и начальником отдела летно-космической подготовки, а также дублером космонавта корабля «Союз-1» – Владимира Комарова. Также Гагарин активно участвовал и в общественно-политической жизни страны, являясь депутатом Верховного Совета СССР 6-го и 7-го созывов, членом ЦК ВЛКСМ, президентом Общества советско-кубинской дружбы, почётным членом Общества «Финляндия - Советский Союз».
Юрий Гагарин был необычайно популярной личностью не только в своей стране, но и в мире. И сегодня люди помнят его обаятельную улыбку. Фактически он стал визитной карточкой страны и послом мира.
Юрий Гагарин был необычайно популярной личностью не только в своей стране, но и в мире. И сегодня люди помнят его обаятельную улыбку. Фактически он стал визитной карточкой страны и послом мира.
27 марта 1968 года первый космонавт Юрий Алексеевич Гагарин, совершая очередной плановый полет на самолете УТИ МиГ-15, на борту которого также был полковник Владимир Серегин, разбился вблизи деревни Новоселово Владимирской области. Оба летчика погибли. Урны с прахом Гагарина и Серегина были захоронены в Кремлевской стене на Красной площади в Москве.
Источник:
АНТИФИШКИ
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