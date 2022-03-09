FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
Безопасно и без лишних хлопот покупаем и продаём с Авито Доставкой Безопасно и без лишних хлопот покупаем и продаём с Авито Доставкой В Москве водитель с арматурой в руках отбивался от парня, пытавшегося сорвать наклейку с автобуса В Москве водитель с арматурой в руках отбивался от парня,... "На групповых фото располагайте парня с краю": 20 секретов, которые помогут лучше понять женщин "На групповых фото располагайте парня с краю": 20 секретов,... Показалось: 20 фото, на которые придется взглянуть дважды Показалось: 20 фото, на которые придется взглянуть дважды Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Как возникли знаменитые одесские катакомбы протяженностью 2500 км и кто в них обитал Как возникли знаменитые одесские катакомбы протяженностью 2500 км... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки До и после цветочка - Дарите женщинам цветы! До и после цветочка - Дарите женщинам цветы! Какие компании ушли из России, а какие остались: обновлённый список Какие компании ушли из России, а какие остались: обновлённый список Наш СССР. Часть 3 Наш СССР. Часть 3 Гифки дня Гифки дня 15 человек, которым попались находки - одна на миллион 15 человек, которым попались находки - одна на миллион Зачем вдоль железных дорог на столбах подвешивают грузы? Зачем вдоль железных дорог на столбах подвешивают грузы? Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные Любят мясо, активно охотятся, могут переплыть залив и часто переносят опасные болезни Любят мясо, активно охотятся, могут переплыть залив и часто... Советская интеллигенция на снимках Майи Окушко Советская интеллигенция на снимках Майи Окушко Мужчина делает забавные снимки с белками Мужчина делает забавные снимки с белками Аварийный выход из Матрицы Аварийный выход из Матрицы Наглядное отличие гравитации на разных объектах солнечной системы Наглядное отличие гравитации на разных объектах солнечной системы
9 марта 1934 года родился Юрий Алексеевич Гагарин

9 марта 1934 года родился Юрий Алексеевич Гагарин (5 фото)

Автор:
09 марта 2022 11:24
Метки: гагарин   история   космос   
174
5
Советский лётчик Юрий Гагарин 12 апреля 1961 года стал первым человеком в мире, совершившим полёт в космос. На космическом корабле «Восток» он впервые в мировой истории совершил орбитальный облет Земли, открыв эпоху пилотируемых космических полётов.
×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Еще крутые истории!
Метки: гагарин   история   космос   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
13
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
25k
Юрьевич 2 часа назад
Прости нас, Юра...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
664
Глеб 2 минуты назад
Эххх... Юрка, Юрка..... ты сейчас нас не понял.

Не ради этого он старался....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
489
Георгий Давыдов 14 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Вася 2 часа назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
СпящийКрасавец 2 часа назад
Автор,как тебе не стыдно.Взял и обидел хохлов.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
24
Дядя Витя 2 часа назад
Моя страна пионер выхода из колыбели Земли!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Безопасно и без лишних хлопот покупаем и продаём с Авито Доставкой Безопасно и без лишних хлопот покупаем и продаём с Авито Доставкой Правдивая история создания космической ручки Пола Фишера Правдивая история создания космической ручки Пола Фишера Аполлон-1: американская космическая трагедия Аполлон-1: американская космическая трагедия 7 главных достижений гениального конструктора Сергея Королева 7 главных достижений гениального конструктора Сергея Королева История Хэма - первого шимпанзе в космосе История Хэма - первого шимпанзе в космосе Металл горел как дерево: как погиб советский космонавт Владимир Комаров Металл горел как дерево: как погиб советский космонавт Владимир Комаров
uutb

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

20255



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
4
3
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
Какие компании ушли из России, а какие остались: обновлённый список
4
338
Какие компании ушли из России, а какие остались: обновлённый список
Набирающие популярность
Дизайнеры показали ванные комнаты знаменитостей
1
9
Дизайнеры показали ванные комнаты знаменитостей
Девушка живет с игрушечным самолетом в любви и согласии
0
37
Девушка живет с игрушечным самолетом в любви и согласии
Бизнес, несмотря ни на что: проект “Фишек” для малого, но стойкого бизнеса
Бизнес, несмотря ни на что: проект “Фишек” для малого, но стойкого бизнеса
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Так стоп...
0
0

Лучшие демотиваторы
Чип и Дейл спешат на помощь
4
27

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#животные#люди#ватермарк#картинки#новости#кино#смешно#8 марта#еда
#Юмор#факты#подборка#фотографии#забавно#Приколы#комментарии#СССР#вещи#женщины
#фото#прикол#Украина#история#космос#Россия#сарказм#страна#дтп#истории

На что жалуетесь?

Вернуться