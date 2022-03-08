«Русский грипп»: загадочная эпидемия XIX века

Помните, как в 2020-м вместе с вирусом по миру пошли и различные теории заговора о его возникновении, которое связывали с некоторыми технологическими новшествами? Видимо, такова участь всех крупных пандемий. «Русский грипп», прокатившийся по планете более ста лет назад не стал исключением. В конце января 1890 года в «Нью-Йорк Таймс» вышла публикации, где появление неизвестного ранее заболевания связали с электрическим светом.
Почему же «Русский грипп»? Всё из-за того, что возник он на территории Российской империи, и за четыре месяца последовательно прокатился по миру. От этого заболевания погибло свыше 1 млн человек, при том что общая численность населения планеты достигала всего 1,5 млрд.
Распространению способствовало то, что не так давно появившиеся паровозы и пароходы идеально раскидывали заразу. Быстрому преодолению пандемии конца XIX века мешало слабое развитие медицины. Она как раз только полноценно отходила от «теории миазмов».
Её сторонники верили, что все болезни исходят исключительно от «плохого воздуха», исходящего от трупов. К середине XIX века медики наконец признали, что основным источником всё-таки выступают различные микробы. Но сторонники теории о «плохом воздухе» попадались даже в XX веке.
Безусловно, к 1889 году медицине уже было чем похвастаться, однако причины появления «русского гриппа» оставались неизвестны. Вероятно, это связано с тем, что первый вирус был открыт только спустя 3 года.
Неудивительно, что растерянные врачи не могли объяснить появление болезни. Зато активно множились те самые заговорщицкие домыслы. Например, некоторые газеты писали, что виной всему телеграфные столбы и электричество. А некий доктор Уильям Джентри заверял общественность, что изолировал микроб-распространитель, якобы появившийся из звездной пыли. Некоторые искали источник заразы в вулканическом пепле.
Но самое главное, что способы лечения не знал никто, поэтому медики советовали лишь соблюдать общие гигиенические правила. Процветали и сомнительные советы от «народных экспертов», вплоть до рекомендаций употреблять моющие средства.
В итоге «русский грипп» устроил турне по миру, скосив добрую половину населения. Начав свой путь из Красноводска, к ноябрю 1889 года он добрался до Петербурга и Москвы, к концу года охватил всю Сибирь.
Из Северной столицы на судах грипп добрался до Швеции, где за 8 недель им переболело 60% населения. Пошёл он и в западную Европу через Польшу. Всё к тому же декабрю вирус оказался в Берлине, где им переболела половина жителей города. К слову, от «русского гриппа» скончалась императрица Германии Августа.
К началу 1890 года болезнь свирепствовала на территории Италии, Испании и Франции.
Добрался «русский грипп» и до восточного побережья США. За несколько дней по железнодорожным путям неизвестная зараза "проехалась" от Чикаго до Сан-Франциско.
В феврале 1890 года болезнь распространилась вплоть до Аргентины. В этом же месяце она добралась до Индии, Индонезии, а в апреле – до Японии и Австралии. Как бы сегодня не звучало абсурдно, но последним пунктом прибытия «русского гриппа» стал Китай. При этом в некоторых странах болезнь была известна как "азиатский грипп". Сильнее всего от гриппа пострадали портовые города.
В течение последующих нескольких лет, вплоть до 1895 года, грипп снова принимался за своё гадкое дело, но каждая вспышка была гораздо слабее предыдущей.
В итоге «русский грипп» стал первой масштабной эпидемией респираторного заболевания, унесшего жизни сотен тысяч человек. Однако о нём почему-то мало кто вспоминает.
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