«Русский грипп»: загадочная эпидемия XIX века

Распространению способствовало то, что не так давно появившиеся паровозы и пароходы идеально раскидывали заразу. Быстрому преодолению пандемии конца XIX века мешало слабое развитие медицины. Она как раз только полноценно отходила от «теории миазмов».

Её сторонники верили, что все болезни исходят исключительно от «плохого воздуха», исходящего от трупов. К середине XIX века медики наконец признали, что основным источником всё-таки выступают различные микробы. Но сторонники теории о «плохом воздухе» попадались даже в XX веке.