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Артисты, которые в годы Великой Отечественной войны поддерживали Красную Армию, исполняя песни на фронте

Артисты, которые в годы Великой Отечественной войны поддерживали Красную Армию, исполняя песни на фронте (1 фото + 3 видео)

Автор:
07 марта 2022 22:42
Метки: актеры   война   факты   
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В настоящий момент говорить на темы, связанные с войной, нет никакого желания. Наверное нам. как и многим другим, хочется просто проснуться и осознать, что всё, что происходит вокруг - это сон. Но, к сожалению, мы являемся свидетелями больших перемен и новой главы в современной истории человечества. А как гласит известная поговорка: "Народ, не помнящий своего прошлого, не имеет будущего".

Так что сегодня затронем тему настоящей человеческой отваги и поговорим об артистах, которые благодаря своему характеру и силе духа не испугались нацистского оскала и поддержали с риском для жизни советских солдат на фронтах Великой Отечественной войны.


Любовь Орлова

Конечно же, таких настоящих героев среди артистов было очень много, но мы выбрали трёх актёров, которые вызвали наибольший интерес именно у нас. И открыть этот список хотелось бы небольшой историей о великолепной актрисе, лауреате двух Сталинских премий I степени Любови Орловой.


Её родители хотели, чтобы она стала музыкантом, но из-за перенесенного в детстве заболевания и трудного финансового положения, Люба так и не смогла окончить консерваторию по классу фортепиано. Зато уже вскоре раскрылся талант Орловой в качестве певицы и киноактрисы.

Во время Великой Отечественной Войны, не жалея своих сил, Любовь Орлова выступала не только в тылу, но и на передовой перед красноармейцами и командным составом воинских частей всех округов СССР. Орлова пела для артиллеристов, лётчиков, моряков, разгоняя своим бархатным и нежным голосом тяжелое осознания реальности, давая понять бойцам, за что они сражаются. По некоторым данным, Любовь Орлову так ненавидели фашисты, что однажды даже попытались отравить. Но Иосиф Сталин приложил все усилия и нашел врачей, чтобы спасти ей жизнь.


Леонид Утёсов

Конечно, говоря об артистах, выступающих на фронте, нельзя не упомянуть Леонида Утёсова. Наверное его имя больше всего ассоциируется как раз именно с фронтовой песней. А его джаз-оркестр только за первый год войны дал больше сотни выступлений на передовой.

Но самое поразительное, что за все годы войны Леонид Осипович не раз бывал под обстрелом и вблизи рвущихся снарядов, при этом у него никогда не было серьёзных повреждений.


И для многих парней на фронте музыкальное разнообразие Утёсова - от лирических песен до острых частушек - всегда было одним из важных поддерживающих факторов. А знаменитая песня Леонида Утёсова "Дорога на Берлин!" стала главным фронтовым шлягером.


Клавдия Шульженко

И завершить сегодняшний обзор хотелось бы небольшим рассказом о великой русской и советской артистке Клавдии Шульженко. Ее талантом восхищалось высшее руководство страны, многие деятели культуры, а также миллионы советских слушателей и зрителей.


В январе 1940 года в Ленинграде был создан джаз-оркестр под управлением Клавдии Ивановны и ее мужа Владимира Коралли. Когда началась Великая Отечественная война Шульженко находилась на гастролях в Ереване, но как только она узнала о нависшей над страной угрозе, то тут же поспешила записаться в ряды Красной Армии.

За все годы войны певица сотни раз выезжала на фронт и выступала перед советскими солдатами и офицерами. Также Клавдия Шульженко активно гастролировала и в тылу, исполняя песни в госпиталях для раненых бойцов. Одной из главных песен в репертуаре Шульженко того времени принято считать, конечно же, легендарный вальс "Синий платочек". Авторы песни: композитор - Ежи Петерсбурский, слова - Яков Галицкий.

Невозможно рассказать в одной статье обо всех фронтовых актёрах и музыкантах, которые помогали не падать духом нашим солдатам в годы Великой Отечественной войны.

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Метки: актеры   война   факты   

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noName 2 часа назад
Я так понимаю, пост минусят не согласные куски мыла!?
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15k
Дядюшка Ау Час назад
Клавдия Шульженко. В конце 70-х я видел ее на сцене. Артистке было далеко за 70. Она легко кланялась в пояс и так задорно пела, что зал подпевал ей в голос. В том числе "Синий платочек" и "Киев бомбили". Замечательная певица.
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50k
smakido Час назад
И ещё за это им низкий поклон!
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