Артисты, которые в годы Великой Отечественной войны поддерживали Красную Армию, исполняя песни на фронте

Так что сегодня затронем тему настоящей человеческой отваги и поговорим об артистах, которые благодаря своему характеру и силе духа не испугались нацистского оскала и поддержали с риском для жизни советских солдат на фронтах Великой Отечественной войны.

Любовь Орлова

Конечно же, таких настоящих героев среди артистов было очень много, но мы выбрали трёх актёров, которые вызвали наибольший интерес именно у нас. И открыть этот список хотелось бы небольшой историей о великолепной актрисе, лауреате двух Сталинских премий I степени Любови Орловой.

Её родители хотели, чтобы она стала музыкантом, но из-за перенесенного в детстве заболевания и трудного финансового положения, Люба так и не смогла окончить консерваторию по классу фортепиано. Зато уже вскоре раскрылся талант Орловой в качестве певицы и киноактрисы.