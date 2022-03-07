Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.
Вопрос: «Вырезы над всеми дверями в доме. В закрытом состоянии двери не закрывают вырез. Никаких отверстий или других признаков того, что что-то монтируется на потолке»
Ответ: «По всей видимости, предыдущий владелец дома был инвалидом, потому как это специальная система для перемещения по дому людей в инвалидных колясках. Монорельс был демонтирован, следы заделаны»
Позже автор вопроса сообщил, что он поузнавал, и бывший владелец дома действительно был инвалидом.
Вопрос: «Мой сосед только что установил это снаружи своего окна. Предполагаю, что он что-то измеряет, но я никогда
Ответ: «Это новый вид криптомайнинга от провайдера Helium»
Провайдер Helium предлагает людям размещать на своих окнах точки доступа беспроводного Интернета, оплачивая это криптовалютой.
Скрин был сделан с официального сайта Helium, у которого нет русской версии, поэтому перевод автоматический с нашими небольшими правками.
Вопрос: «Каждый день по утрам это белое судно в форме подводной лодки буксируют вдоль береговой линии Гонолулу, Гавайи»
Ответ: «Эта лодка для совершения полупогружных туров для туристов»
Вопрос: «Такие металлические "кольца" стоят в каждом туалете больницы. Поиск в Интернете ничего не дал»
Ответ: «Эта система предотвращает смывание влажных салфеток».
Во время смыва, салфетки цепляются за края приспособления, что позволяет избежать засора.
Вопрос: «Каково предназначение этого очень тонкого ящика со стеклянным покрытием?»
Ответ: «Иногда это называют выдвижным подносом, который превращает прикроватную тумбочку в кофейный столик. Т.е. это предназначено для кофе, чая, напитков, мисок с кашей и т.д. Вы можете размещать всё это на поверхности, не беспокоясь о повреждении верхней крышки тумбочки».
Вопрос: «Крючок в стиле модерн из серебра»
Ответ: «Это крючок для пуговиц. Используется для застегивания крошечных пуговиц на женских ботинках и перчатках»
Конец крючка вставляется в петлю, чтобы захватить пуговицу и протянуть ее через отверстие
Вопрос: «Я постоянно нахожу такие маленькие пакетики с порошком на моем балконе»
Ответ: «Это никотиновые пакетики»
Применяют также, как снюс, только здесь нет табака 🚭
Вопрос: «Найдено на пляже, твердое, зеленый корпус на ощупь напоминает камень, но совсем немного растягивается, когда я пытаюсь потянуть за края. Остается твердым при нагревании»
Ответ: «Это старый конденсатор с отломанными выводами»
Вопрос: «Странные предметы в форме слипшихся полых линз без узора. Найдено на пляже на западном побережье Северо-Шотландского нагорья»
Ответ: «Это кладка яиц улитки-трубача»
Вопрос: «Странная бетонная плита в саду моего нового дома»
Пользователи посоветовали автору фото попытаться посмотреть на двор дома в просмотре улиц Google, где, возможно, сохранились старые фотографии. Позже автор фото вернулся с сообщением, что это действительно сработало, и что раньше на этом месте стояли солнечные часы 🌞
Вопрос: «Штука на липучке на углу стола. Четыре отверстия в верхней части диаметром около 3 мм, прозрачная, липкая гелеобразная субстанция внизу, прикрепляющая ее к столу. Имеет три доли. Никто не удалял эту штуку, потому что она, по-видимому, очень интригующая»
Ответ: «Это для пластиковых держателей воздушных шариков. Серьёзно»
Т.е. в эти отверстия вставляются пластиковые держатели с воздушными шариками. По всей видимости для тех, кому надоели цветы в вазах.
Вопрос: «Найдено в местном парке рядом с колледжем. Фундамент бетонный и очень прочный. Расположено в большом поле и вдали от всего, кроме небольшой дорожки. Высота составляет около 4,5 метров, а внутри есть металлические ребра»
Ответ: «Это дом для летучих мышей».
Подобные «дома» создают место для сна и отдыха для летучих мышей. Летучие мыши съедают тонны летающих насекомых, за что им большое спасибо.. и домик
Вопрос: «Нашел этот пластиковый футляр с резиновыми частями в виде клина. На нем написано "Safety Shield" (размеры около 8x4 см)»
Ответ: «Это приспособление для разделения таблеток на две части»
Таблетка кладётся между резиновыми стенками, после чего футляр просто надо закрыть. Лезвие, прикреплённое к крышке футляра с внутренней стороны, разделяет таблетку на 2 части 💊
Вопрос: «Что это за коробочки на старой семейной фотографии? Примерно 1900-1910 гг.»
Ответ: «Это коробки с сигарами».
На самом деле это один из самых древних и широко распространённых графических символов, означающий приветствие, пожелание удачи, благоденствие.
Вопрос: «В моем двойном бургере в Макдоналдс были какие-то странные сине-бирюзовые частицы. Что это такое?»
Ответ: «Это части перчаток сотрудников Макдоналдс. Они используют синие перчатки при работе с сырыми продуктами».
Вопрос: «Я получил это по почте, как часть мошенничества продавцов с Amazon. Черные концы резиновые, а в точках на черных частях есть проволока. Пустую ёмкость из-под соуса прислали вместе с красными ручками. Мне интересно, что это за три объекта. Все они пришли в одной упаковке»
Ответ: «Это для крепления ёмкости соуса к вентиляционной системе автомобиля»
Продавцы на Amazon отправляют товары людям, которые их не покупали, ради липового увеличения продаж и хороших отзывов. Странное мошенничество, не так ли?
В основе этой хитрости лежит обман системы ранжирования товаров на маркетплейсе Amazon. Товары с высокими продажами и хорошими отзывами в поиске показываются выше, тем самым вероятность того, что пользователи купят именно ваш товар, значительно повышается.
Вопрос: «Эти настенные часы — зелёные с 12-5 и с 6-11, и розовые с 5-6 и 11-12. Такая расцветка что-нибудь означает?»
Ответ: «Это для работы по методике Pomodoro, в соответствии с которой надо работать 25 минут, после чего наступает обязательный 5-минутный отдых»
Источник:
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