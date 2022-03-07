Продавцы на Amazon отправляют товары людям, которые их не покупали, ради липового увеличения продаж и хороших отзывов. Странное мошенничество, не так ли?

В основе этой хитрости лежит обман системы ранжирования товаров на маркетплейсе Amazon. Товары с высокими продажами и хорошими отзывами в поиске показываются выше, тем самым вероятность того, что пользователи купят именно ваш товар, значительно повышается.

Вопрос: «Эти настенные часы — зелёные с 12-5 и с 6-11, и розовые с 5-6 и 11-12. Такая расцветка что-нибудь означает?»