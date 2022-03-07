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Похищение джедая: в Англии ищут злоумышленника, укравшего Йоду из местного кинотеатра

Похищение джедая: в Англии ищут злоумышленника, укравшего Йоду из местного кинотеатра (5 фото + 1 видео)

Автор:
07 марта 2022 16:54
Сообщество : Криминал
Метки: Ynews   забавные новости   звездные войны   йода   кража   криминал   
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Кинотеатр в графстве Эссекс обратился к публике за помощью в возвращении джедая: за несколько дней до этого неизвестный в маске прямо под камерами наблюдения похитил нежно любимую сотрудниками и зрителями полноразмерную реплику магистра Йоды.

На записи с камеры видеонаблюдения видно, как мужчина, одетый в светоотражающий комбинезон, крадет фигурку, выставленную в кинотеатре Movie Starr. Сотрудники кинотеатра погнались за мужчиной, когда заметили его рядом с Йодой на камерах видеонаблюдения, но не смогли его догнать.

Владельцы кинотеатра обратились к публике с просьбой вернуть любимого персонажа, который «жил» в заведении с 2015 года, рядом с R2-D2 и Дартом Вейдером.

Представитель Movie Starr сообщил изданию Essex Echo: «Йода был украден в пятницу около 16:35. Сотрудник пытался преследовать вора, но тот скрылся из виду. Все, о чем мы просим, это чтобы кто-то поступил правильно и вернул его, или, если вы знаете, у кого он сейчас находится, скажите этому человеку вернуть его, чтобы он снова мог радовать наших клиентов».

Владельцы кинотеатра также запустили хэштег #BringYodaHome в социальных сетях. Представитель добавил: «Мы получили невероятную поддержку на нашей странице Facebook, и все, чего мы хотим, — это вернуть нашего маленького Йоду домой. Он так много значит для Movie Starr, от клиентов до сотрудников, поскольку у каждого из нас есть своя маленькая история, связанная с Йодой, а наши клиенты любят фотографироваться с ним и даже обниматься с ним, независимо от их возраста».

Игрушечный Йода поселился в кинотеатре в 2015 году, с выхода «Пробуждения силы», перезапустившего франшизу «Звездные войны». С тех пор он пользовался успехом как у детей, так и у взрослых посетителей.

Представитель полиции Эссекса рассказал, что сообщение о краже поступило между 16:36 и 16:44 в пятницу и призвал всех, кто владеет какой-либо информацией об инциденте, сообщить им об этом в онлайн-обращении на сайте.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   забавные новости   звездные войны   йода   кража   криминал   

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citrus1 2 часа назад
Инфантильные дебилы
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Александр Час назад
Странно что еще Россию не обвинили. А это был сам П.
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Алексей Попов 2 часа назад
Если истинный самурай, то с.ебал в на Фудзияму:=)
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emporio_ss 2 часа назад
Ссылка coub.com
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975
Трям 2 часа назад
Нах он нужен... Яб пылесос утащил! ))
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