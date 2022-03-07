Похищение джедая: в Англии ищут злоумышленника, укравшего Йоду из местного кинотеатра

Владельцы кинотеатра обратились к публике с просьбой вернуть любимого персонажа, который «жил» в заведении с 2015 года, рядом с R2-D2 и Дартом Вейдером.

Представитель Movie Starr сообщил изданию Essex Echo: «Йода был украден в пятницу около 16:35. Сотрудник пытался преследовать вора, но тот скрылся из виду. Все, о чем мы просим, это чтобы кто-то поступил правильно и вернул его, или, если вы знаете, у кого он сейчас находится, скажите этому человеку вернуть его, чтобы он снова мог радовать наших клиентов».