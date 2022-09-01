От ношенной одежды до почвы: с чем запрещено ехать в некоторые страны?

Не секрет, что поездка за границу нередко проходит напряжённо. Особенно для тех, кто едет впервые, поскольку нужно учитывать колорит, особенности и законы той страны, в которую вы направляетесь. Ведь проблемы могут начаться уже на таможне, причём из-за самых, казалось бы, неожиданных вещей.
Сегодня немало людей любит оснащать автомобиль антирадаром, чтобы понимать, где сбросить скорость и не влететь на штраф. Однако при въезде в Финляндию это могло бы обернуться ещё большими проблемами, поскольку этот гаджет там находится под запретом.
Если нарушитель попадётся с ним на таможне, то его немедленно конфискуют и уничтожат, а так же выпишут весьма ощутимый штраф до 500 евро.
А вот Мадагаскар нельзя посещать со своим парфюмом. И всё из-за того, что это государство лидирует по производству ванили, из которого на местных заводах изготавливают парфюмерное масло. Если вы привезёте свои духи, то местные жители увидят в этом конкуренцию для своих предприятий.
Похожая картина наблюдается и на Ямайке, где запрещено привозить с собой кофе. Объясняется всё это довольно просто: там хватает кофе собственного производства. Так что если не хотите конфискацию и крупный штраф, пейте в любых количествах местный продукт.
Что могут запретить вводить в Швейцарию? Логично, что поддельные часы. Ведь аксессуары из этой страны чаще всего пытаются подделать. Стоит отметить, что этот запрет действует там уже больше 10 лет. Тем не менее, это относительно немного, учитывая популярность бренда и количество его «копий».
Впрочем, запрет Сингапура на ввоз жевательной резинки тоже логичен, учитывая, какое жесткое законодательство касательно неё действует в стране. И всё из-за того, что её просто трудно убирать с тротуаров и зданий в условиях местного жаркого климата. Так что если не хотите получить крупный штраф, лучше жуйте её дома.
А вот в Африканских странах ведут жёсткую борьбу с полиэтиленовыми пакетами, так что укладывать в них вещи лучше не стоит. Внутри стран запрещено даже их производство. Например, в Кении за реализацию пакетов можно загреметь в тюрьму. Довольно странно, что в Африке только решили с этим бороться, учитывая число свалок по всей её территории.
Перейдём к более странным запретам. На первый взгляд может показаться, что в запрете на ввоз домашних животных в Австралию без карантина нет ничего особенно, если не учитывать, что этот самый карантин по местному законодательству должен длиться полгода. Всё из-за того, что правительство опасается заболеваний (и это при их-то живности).
Но и это не так странно, как запрет на ввоз почвы из других континентов. Так что если вы взяли не вычищенные до идеала кроссовки из дома, на территорию Австралии, по всей видимости, вы попадёте босиком.
К слову, подобный запрет есть и в Новой Зеландии. Правда, там он выражается в велосипедах и детских игрушках на колёсах. Всё из-за того, что на них могут остаться микроорганизмы и семена из других континентов.
Нельзя в эту страну ввозить и свои музыкальные инструменты, поскольку там отлажено их собственное производство. Исключением могут стать гитара или скрипка туриста при условии, что их вывезут обратно.
Если большую часть из этих запретов можно объяснить, то вот другие выглядят непонятно. Например, в Канаду, среди многих вещей, нельзя ввозить картофель, изделия, изготовленные заключёнными и упаковочный материал.
А в Великобритании наложен запрет на вишню, ношенную одежду и японские кисточки для бритья. Интересно, почему?
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Полная чушь. Прилетая в Канаду задают много вопросов, но никогда про изделия, изготовленные заключенными. И тем более нет проблем с упаковочным материалом. А вот с продуктами очень круто. В декларации надо указывать, не посещал ли ты заграницей ферму в последние две недели. Картофель - это вообще конфискация со штрафом.