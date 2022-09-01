От ношенной одежды до почвы: с чем запрещено ехать в некоторые страны?

Если нарушитель попадётся с ним на таможне, то его немедленно конфискуют и уничтожат, а так же выпишут весьма ощутимый штраф до 500 евро.

А вот Мадагаскар нельзя посещать со своим парфюмом. И всё из-за того, что это государство лидирует по производству ванили, из которого на местных заводах изготавливают парфюмерное масло. Если вы привезёте свои духи, то местные жители увидят в этом конкуренцию для своих предприятий.