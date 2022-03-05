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Пост несёт развлекательный характер и ни в коем случае не призывает к чрезмерному употреблению алкоголя. Сегодня суббота начало великого праздника, держитесь мужики.
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Авторский пост
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